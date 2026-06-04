Scherma, Fides protagonista ai Tricolori: 4 medaglie e doppio primato nazionale tra le società civili

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A certificare l’eccellenza del lavoro svolto dal sodalizio livornese sono soprattutto i risultati ottenuti nella Serie A1, dove la squadra femminile di fioretto e quella maschile di sciabola si sono confermate le migliori società civili d’Italia, alle spalle soltanto dei gruppi sportivi militari e di polizia.

Pierucci e Picchi sul podio nel fioretto- Tra i protagonisti della rassegna romana c’è stato Giovanni Pierucci, autore di una prova eccellente nella categoria Cadetti. Dopo una stagione internazionale culminata con il titolo di vicecampione europeo Under 17, il fiorettista livornese ha confermato il suo valore conquistando la medaglia di bronzo. Decisiva la vittoria nei quarti contro il comasco Napolitano per 15-6, prima dello stop in semifinale contro Guidi, futuro campione italiano.

Grande protagonista anche Elena Picchi, capace di salire sul podio in due diverse categorie. Nella gara Cadette ha conquistato il bronzo grazie al successo per 15-6 sulla trevigiana Simeoni nei quarti di finale, arrendendosi soltanto in semifinale alla futura campionessa italiana Mancini.

La schermitrice amaranto si è poi superata nella categoria Giovani, conquistando una seconda medaglia di bronzo pur essendo ancora Cadetta. Fondamentale il successo per 15-10 sulla comasca Bardes che le ha aperto le porte del podio. Anche in questo caso il cammino si è fermato soltanto contro la futura vincitrice della prova, Pinna.

Gli altri risultati nel fioretto – Da segnalare anche l’ottimo percorso di Sveva Federici, entrata tra le migliori otto Cadette d’Italia e ventitreesima tra le Giovani. Bene anche Giorgia Ruta, dodicesima tra le Under 20, e Veronica Pritelli, diciottesima.

Negli Assoluti, Elena Picchi ha ulteriormente confermato il proprio talento con un significativo 24° posto nazionale.

Tra gli uomini merita una menzione speciale Giulio Lombardi, atleta delle Fiamme Gialle cresciuto schermisticamente al Fides Livorno, che negli Assoluti ha raggiunto i quarti di finale chiudendo al quinto posto, fermato soltanto dal compagno di nazionale Guillaume Bianchi.

Serie A1, Fides migliore società civile nel fioretto femminile – Le soddisfazioni sono proseguite nella massima serie. Lombardi ha conquistato il bronzo a squadre con le Fiamme Gialle, mentre il quartetto femminile del Fides composto da Liza Takaishvili, Beatrice Bibite, Sofia Raggio e Giorgia Ruta ha ottenuto uno straordinario quinto posto assoluto, risultando la migliore società civile italiana del fioretto femminile.

Artuso trascina la sciabola: argento tra i Giovani – Nella sciabola il grande protagonista è stato Andrea Artuso, autore di una splendida medaglia d’argento nella categoria Giovani. Dopo un percorso quasi perfetto, il livornese ha eliminato Tallarico nei quarti (15-11) e Landi in semifinale (15-8), prima di arrendersi in finale al campione italiano assoluto Leonardo Reale.

Ottimo anche il percorso di Matteo Casavecchia, ottavo tra i Cadetti.

Negli Assoluti si sono messi in evidenza Cosimo Bertini, quinto classificato dopo una sconfitta all’ultima stoccata nei quarti, e Leonardo Dreossi e Davide Vivaldi, entrambi capaci di entrare tra i migliori sedici d’Italia.

Sciabola, successi anche in Serie A1 – Le medaglie sono arrivate anche grazie agli atleti amaranto impegnati con i gruppi sportivi militari: Edoardo Cantini ha conquistato il titolo italiano con i Carabinieri, Cosimo Bertini l’argento con le Fiamme Oro e Leonardo Dreossi il bronzo con l’Aeronautica Militare.

Da incorniciare anche il percorso della squadra del Fides composta da Salvatore Lazzaro, Davide Vivaldi, Davide Mannucci e Filippo Picchi, capace di chiudere al sesto posto assoluto in Serie A1, risultato che vale il primato tra tutte le società civili italiane della sciabola maschile.

Un bilancio da incorniciare – Il consuntivo finale dei Campionati Italiani di Roma parla chiaro: un argento e tre bronzi nelle prove individuali, numerose finali e piazzamenti di prestigio, risultati di vertice nelle gare a squadre e il doppio riconoscimento di migliore società civile d’Italia nel fioretto femminile e nella sciabola maschile.

Numeri che confermano il ruolo di primo piano del Circolo Scherma Fides Livorno nel panorama schermistico nazionale e la qualità di un settore giovanile che continua a sfornare talenti e risultati di assoluto valore.