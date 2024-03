Seravezza – Us Livorno 1915 1-2. Tanasa regala i tre punti agli amaranto!

Un tocco ravvicinato del numero 4 amaranto permette agli uomini di Fossati di proseguire il trend positivo dell'ultimo periodo. Di Nardi (nel primo tempo) e di Benedetti (a dieci dal termine) gli altri timbri di un match tutt'altro che esaltante per i labronici, autori di una seconda metà di gara decisamente sotto tono. Bene i marcatori, Camara un turbo, l'attacco è spuntato

di Lorenzo Evola

Alla fine ci pensa sempre Tanasa. Quando tutto sembrava apparecchiato per un deludente pareggio in quel di Seravezza è infatti ancora una volta il centrocampista rumeno a togliere le castagne dal fuoco a Luci e compagni con una stoccata vincente all’ultimo minuto. Dopo un buon primo tempo, chiuso avanti grazie al timbro di Nardi, nella ripresa i padroni di casa pareggiano i conti con Benedetti su rigore (espulso Schiaroli nell’occasione) ma la zampata dell’ex Pistoiese fissa poi il risultato finale. Gli amaranto centrano così la quarta vittoria consecutiva in campionato e accorciano a -1 dalla Pianese, caduta in casa per mano del Ponsacco.

Dopo a malapena cinque minuti gli amaranto trovano già il vantaggio. Luci calcia una punizione da posizione favorevole e colpisce l’unico uomo in barriera, la sfera carambola sui piedi di Nardi che non ci pensa due volte a calciare con il sinistro. La conclusione dell’ex Primavera della Fiorentina viene deviata dalla difesa di casa e beffa un incolpevole Lagomarsini. Un inizio con i fiocchi per Luci e compagni, in pressione continua nei primi trenta minuti e vicini al raddoppio prima con Sabattini (mancato controllo in area) e, soprattutto, con Rossetti il quale da pochi passi manca clamorosamente l’impatto con il pallone su suggerimento di un ancora ottimo Camara. I padroni di casa ci capiscono poco per buona parte della prima frazione e impensieriscono la retroguardia amaranto solo nel finale con un guizzo di Mugelli, il quale chiama all’intervento Facchetti, fin lì praticamente inoperoso.

Nella seconda frazione però i versiliesi aumentano i giri del motore, alzando il proprio baricentro alla ricerca del colpo del pareggio. Gli uomini di Fossati faticano a mantenere i ritmi della prima metà di gara e finiscono che schiacciarsi fin troppo nella propria metà campo pur senza subire granchè in termini di pure occasioni da gol. Per una vera e propria svolta del match toccherà attendere fino all’80’, quando Schiaroli (già ammonito) stende nettamente Benedetti in area, costringendo il direttore di gara ad indicare il dischetto e ad espellere il difensore amaranto. Lo stesso Benedetti non fallisce dagli undici metri e carica ulteriormente un Seravezza che nel finale crede in quella vittoria che manca dal mese di gennaio. A pochi minuti dal triplice fischio Brugognone avrebbe la chance di sorpasso, ma la sua conclusione è troppo centrale per impensierire un sempre attento Facchetti. E così, come un fulmine a ciel sereno, nell’ultima azione del match è Tanasa a farsi trovare pronto sul cross di Frati per siglare il suo terzo centro consecutivo in stagione, scatenando la gioia dei tanti tifosi amaranto, impossibilitati ad incitare la squadra al Buon Riposo. La fine della contesa arriva mentre i giocatori labronici ancora festeggiano in mezzo al terreno di gioco. Nel giro di poche settimane la stagione di Luci e compagni ha visto rovesciarsi le proprie prospettive future. Pur con qualche difetto, la truppa di Fossati pare aver intrapreso la direzione giusta ed oggi più che mai, il match casalingo di settimana prossima contro la Pianese si staglierà come lo snodo cruciale del cammino del club di patron Esciua.

Le pagelle:

Facchetti 6: Attento sul destro da fuori di Mugelli, per il resto chiamato non troppo in causa, eccezion fatta per qualche presa alta.

Schiaroli 4.5: Ormai abbonato alla consueta ammonizione nella prima metà di gara, si rende protagonista in negativo nel finale quando stende in area Benedetti e lasciando i suoi in inferiorità numerica.

Tanasa 7: Ancora piazzato al centro della difesa labronica, non commette particolari sbavature in marcatura. Ancora una volta è il salvatore della patria in zona Cesarini, quando si avventa sul cross di Frati per battere Lagomarsini con un tocco da pochi passi. Un gol che potrebbe cambiare le sorti di un’intera stagione.

Carcani 6: A suo agio come braccetto sinistro, è autore di un paio di chiusure importanti nella prima frazione. Rischia poco anche nella seconda metà di gara e per questo si guadagna la sufficienza. Esce con i crampi (dal 86’ Curcio sv).

Camara 6.5: Sulla destra è ormai un fattore. Da subito protagonista con una serie infinta di spunti e strappi, serve prima Sabattini e poi Rossetti ma nessuno dei due ne approfitta. Cala leggermente nella ripresa fino alla sostituzione ma resta uno dei migliori in campo (dal 77’ Nizzoli sv).

Sabattini 6: Alla seconda presenza consecutiva dal 1’, più di lotta che di governo sul sintetico del Buon Riposo. Resta sempre l’impressione che potrebbe fare di più, tuttavia è lui a guadagnarsi la punizione che porterà al vantaggio di Nardi (dal 86’ Frati 6.5: Dopo pochi minuti dal suo ingresso fornisce l’assist per il gol vittoria di Tanasa. In una parola: incisivo)

Luci 5.5: Leggero passo indietro rispetto alle ultime buone uscite per il capitano amaranto, più impreciso del solito in mezzo al traffico del centrocampo (dal 69’ Ronchi 6: Un finale senza grossi patemi il suo)

Nardi 7: Sblocca il match con un mancino da fuori area che (con l’aiuto di Brugognone) beffa Lagomarsini e in generale è tra i migliori della prima frazione. Come altri suoi compagni abbassa notevolmente i giri del motore nei secondi 45’, pur restando partecipe nella manovra labronica.

Goffredi 6: Contributo nullo o quasi in fase offensiva, non demorde però in copertura e per oggi, forse basta così.

Giordani 5: Pomeriggio piuttosto scialbo per il numero 77 amaranto, mai nel vivo del gioco e poco presente anche in area di rigore. Fossati decide di toglierlo dopo un’ora (dal 58’ Bellini 6.5: Il suo ingresso porta un po’ di brio in un secondo tempo estremamente piatto. È uno degli elementi imprescindibili di questa squadra e oggi lo ha confermato).

Rossetti 5: L’intesa con Giordani è ancora da calibrare, in più fallisce clamorosamente il raddoppio ciccando la conclusione a botta sicura su assist di Camara. Non trova riscatto nella ripresa, giocata quasi interamente spalle alla porta

Fossati 6: Il suo Livorno continua a presentare una doppia identità che non può non suscitare qualche preoccupazione. Ad una buona prima frazione fa seguito una ripresa da dimenticare per intensità e qualità di gioco e il pareggio dei versiliesi ne è una logica conseguenza. L’ennesimo sigillo finale di Tanasa però è emblema della volontà di crederci fino alla fine, cosa che, prima del suo arrivo, non era decisamente nelle corde della rosa amaranto.

Le formazioni ufficiali:

Seravezza (4-2-3-1): Lagomarsini; Salerno, Mannucci, Coly; Brugognone, Bedini, Simonetti, Camarlinghi, De Ferdinando; Benedetti, Mugelli.

Us Livorno (3-5-2): Facchetti; Schiaroli, Tanasa, Carcani (dal 86′ Curcio); Camara (dal 77′ Nizzoli), Sabattini (dal 86′ Frati), Luci (dal 69′ Ronchi), Nardi, Goffredi; Giordani (dal 58′ Bellini), Rossetti.

Termina il match a Seravezza. Amaranto che espugnano il Buon Riposo grazie al gol allo scadere di Tanasa dopo il pareggio dei padroni di casa con Benedetti su rigore. Quarta vittoria consecutiva per il Livorno 95' GOOOL DEL LIVORNOOO! Incredibile al Buon Riposo, all’ultimo minuto di gioco è ancora una volta Tanasa a togliere le castagne dal fuoco a Luci e compagni con un inserimento perfetto su cross di Frati 91' Destro di Brugognone, fa buona guardia Facchetti 89' Ultimi scampoli di gara a Seravezza, amaranto decisamente sotto tono nella seconda metà di gara 86' Dentro anche Frati e Curcio per Sabattini e Carcani 81' GOL DEL SERAVEZZA! Benedetti non sbaglia dagli undici metri. Pareggiano i padroni di casa 80' Calcio di rigore per il Seravezza. Schiaroli stende Benedetti, l’arbitro indica il dischetto ed estrae il secondo giallo per Schiaroli 77' Dentro anche Nizzoli per Camara 70' Bellini viene steso al limite dell’area, punizione per gli amaranto 69' Dentro Ronchi per Luci 66' Camarlinghi ci prova da fuori, conclusione sbilenca la sua 63' Seravezza che gestisce il possesso, si chiudono con ordine gli uomini di Fossati 58' Dentro Bellini al posto di Giordani 55' Giallo anche per Mannucci, in ritardo su Nardi 52' Giallo per proteste per Bedini 50' Baricentro alto per i padroni di casa in questo avvio di ripresa 47' Tiro cross di Camarlinghi, palla troppo lunga Comincia la ripresa al Buon Riposo Termina il primo tempo al Buon Riposo. Livorno in vantaggio grazie al timbro di Nardi dopo pochi giri d’orologio 43' Destro di Mugelli, si distende Facchetti. Prima vera occasione per i padroni di casa 41' Ultimi scampoli di primo tempo, amaranto in pieno controllo delle operazioni 39' Colpo di testa di Benedetti, Facchetti blocca centralmente 37' Destro da fuori di Brugognone, palla che esce di poco dallo specchio 30' Clamorosa chance fallita da Rossetti che non trova l’impatto con la sfera su assist di Camara a porta sguarnita 29' Altro guizzo di Camara, Sabattini però manca l’aggancio in area e vanifica una ghiotta chance 26' Camara serve Nardi che calcia di prima, blocca senza troppi patemi Lagomarsini 24' Sabattini ci prova da fuori ma colpisce male, palla lontana dallo specchio della porta 22' Rossetti prova uno scambio con Giordani ma sbaglia la misura del passaggio 18' De Ferdinando centra dalla sinistra, provvidenziale l’anticipo di Carcani a centro area 15' A terra Camara, sanitari in campo 12' Giallo per Schiaroli, in ritardo su Bedini 11' Premono ancora gli uomini di Fossati, Nardi guadagna un corner 6' GOOOL DEL LIVORNOOO! Luci calcia dal limite, la sfera carambola sui piedi di Nardi che calcia da fuori. La conclusione dell’ex Primavera viola trova la deviazione di Brugognone che beffa Lagomarsini. Amaranto in vantaggio 5' Sabattini subisce fallo, punizione da posizione favorevole per gli amaranto 3' Gioco spezzettato in questi primi minuti Comincia il match al Buon Riposo!

