Seravezza-Us Livorno 1915 domenica alle 15, le ultime sugli amaranto

Vincenzo Esposito, mister dell'Us Livorno

Amaranto in cerca di continuità dopo la vittoria casalinga con il Terranuova Traiana. Ko Benassi, al suo posto ballottaggio fra Giampà e Russo. Torna tra i convocati Lo Faso, conferme in vista per Bamba, Greselin e Lorenzoni. A disposizione anche il nuovo arrivato Longo

di Lorenzo Evola

Parola d’ordine: continuità. Perché se è vero che contro il Terranuova Traiana gli uomini di Esposito si sono finalmente resi protagonisti di una prova convincente, sarà necessario ripetere quanto di buono è stato fatto contro gli aretini per non perdere terreno dalla zona playoff e sfatare quel tabù in trasferta (l’ultima gioia risale a settembre) determinante, fin qui, nel minare i sogni di gloria di Luci e compagni. Il calendario però non sorride agli amaranto, attesi, per la ventunesima giornata del campionato di Serie D, da un Seravezza Pozzi capace di inanellare quattro vittorie nelle ultime sei gare e issarsi in settima posizione, a sole due lunghezze di distanza dai labronici. Un vero e proprio scontro diretto, dunque, quello che andrà in scena (calcio d’inizio posticipato alle 15) sul sintetico del “San Riposo” contro i verdeazzurri guidati in panchina da Christian Amoroso. Per capire se la cura Esposito ha davvero iniziato a fare effetto, molto dipenderà dalla prestazione amaranto in terra lucchese.

Capitolo formazione. Da segnalare il ko di Benassi, vittima di una noia muscolare accusata in settimana. Al suo posto ballottaggio aperto tra Russo e Giampà, con l’ex Ternana in vantaggio per far coppia con Fancelli. Sulle fasce vanno verso la conferma Lorenzoni e Giuliani (in gran spolvero), così come Greselin pronto a far di nuovo da spalla a capitan Luci in mediana. Trequarti occupata dal trio Neri – El Bakthaoui – Bamba, insegue Frati alla ricerca della miglior condizione. In attacco ancora Lucatti, reduce dalla doppietta di settimana scorsa al Picchi, mentre per il nuovo arrivato Longo, ci sarà spazio al massimo per uno spezzone di gara.

“C’è sicuramente voglia di dar continuità alla vittoria di domenica scorsa – esordisce il mister Vincenzo Esposito durante la consueta conferenza stampa pre match -, i ragazzi si sono allenati bene durante la settimana e mi aspetto dunque una prestazione dello stesso livello. Adesso ci sono tutte le condizioni per far bene, l’organico mi permette di fare delle scelte e, nel caso, sacrificare qualcuno e questo credo che sia un valore aggiunto all’interno di una squadra. Ad oggi posso contare su quei 14/15 giocatori titolari che utilizzerò a seconda del momento di forma e dell’avversario di turno, ma questo non vuol dire che la scelta sia definitiva, tutti sono dentro il progetto. Sul rendimento in trasferta penso che sia determinante anche il fattore campo, spesso ci ritroviamo in un calcio caotico, fatto di seconde palle e quindi diverso da quello più fluido che magari riusciamo a proporre al Picchi. Dobbiamo sicuramente migliorare su questo aspetto, adattarci meglio trovando altre soluzioni. Domani non sarà facile, il Seravezza sta molto bene ma vogliamo confrontarci con questo banco di prova importante. Longo? Ha delle caratteristiche che ci mancavano, è giovane, ha voglia di fare bene e sono contento del suo arrivo. Potrà essere una soluzione anche in coppia con Lucatti”.

Probabile formazione (4-2-3-1): Bagheria; Lorenzoni, Fancelli, Russo, Giuliani; Luci, Greselin; Bamba, El Bakthaoui, Neri; Lucatti.

