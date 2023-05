In 10.000 al Villaggio della Settimana velica, in 6.000 per il 5e5

Foto tratta dalla pagina Fb Visit Livorno

Il sindaco: “Grazie al Villaggio Livorno è tornata a vivere il giusto clima legato alla manifestazione”. Tutti i numeri dal 22 aprile al 1 maggio

Forte dei risultati dell’“edizione zero” 2022, anche nel 2023 la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea è tornata a curare il disegno e l’animazione del Villaggio della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale – Città di Livorno. Lo scorso anno la scommessa era stata di recuperare e rilanciare quella che negli anni era diventata una tradizionale presenza durante i giorni di regate. E proprio per dargli nuova visibilità, la collocazione del Villaggio si era rinnovata, trovando posto nella splendida cornice della Terrazza Mascagni. “Quest’anno la città di Livorno è tornata a vivere il giusto clima legato alla Settimana Velica Internazionale grazie al Villaggio che la Fondazione LEM ha riproposto nello splendido scenario della Terrazza Mascagni – ha commentato il sindaco Luca Salvetti – Con questa edizione è stato fatto un altro passo avanti verso il pieno recupero del ruolo sociale, sportivo e culturale della manifestazione all’interno della nostra città. Per tutti questi giorni tante le iniziative e, soprattutto, moltissimi i giovani coinvolti. Questo era nelle intenzioni dell’Amministrazione e della Fondazione che, indubbiamente, ha inaugurato nel 2022 e confermato quest’anno una formula vincente”. Il Villaggio è stato pensato per essere un’area aggregativa, promozionale, culturale e di intrattenimento rivolta a equipaggi, cittadini e turisti. I numeri raccontano chiaramente ciò che questo ha rappresentato durante i dieci giorni in cui, dal 22 aprile al primo maggio, si è tenuta la Settimana Velica.

– 10.000 in totale i visitatori del villaggio Velico SVI 2023 nell’arco dei dieci giorni della manifestazione

– 6000 quelli che hanno anche gustato il 5e5 sfornato, nell’arco di tre soli giorni, dai tortai dell’Associazione Tortai CNA dai forni a legna allestiti appositamente all’interno del Villaggio SVI

– 23 le classi delle scuole elementari coinvolte, attraverso i Servizi educativi scolastici, in attività ludico-didattiche proposte da Accademia Navale e Acquario di Livorno.

– 520 i bambini che hanno potuto avere nozioni di orientamento stellare, arte marinaresca dei nodi e conoscere i pesci adatti per un Cacciucco sostenibile.

– 17 le band delle scuole superiori coinvolte, grazie a Ufficio scolastico di Livorno e Fondazione Goldoni, nel Festival Villaggio Velico della Musica ideato lo scorso anno da Fondazione LEM: un’iniziativa rivolta a gruppi e cantautori in erba abbastanza coraggiosi da decidere di esibirsi, spesso per la prima volta, davanti al pubblico del Villaggio SVI 2023.

– 27 tra gruppi musicali, cantautori e singoli artisti che si sono avvicendati sul palco del Villaggio curato dal Surfer Joe, lo storico locale collocato negli spazi attigui all’Acquario di Livorno.

– 9 iniziative culturali e di spettacolo tra proposte teatrali, presentazioni di libri, concorsi letterari e conferenze che hanno avuto luogo all’interno del Villaggio

– 3 le premiazioni e 2 le iniziative di intrattenimento organizzate per i regatanti

Oltre 170 le persone che hanno avuto modo di visitare il porto grazie ai 4 tour organizzati dall’Autorità di Sistema Portuale su invito della Fondazione LEM con partenza dal Villaggio SVI.

