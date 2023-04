SVI, il programma del 25 aprile. Ultimo giorno del 5e5 a 2€

Foto tratta dalla pagina Fb Visit Livorno

Tra gli eventi a terra, oltre al Villaggio sportivo in Terrazza Mascagni ricchissimo di eventi musicali e culturali, la visita dell’Accademia Navale e di Nave Italia, la passeggiata cicloturistica CICLOVELA, la fanfara dell’Accademia e molto altro

Quarto giorno di regate dell’edizione 2023 della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale – Città di Livorno e quarto giorno di attività al Villaggio dello Sport allestito, per conto del Comune di Livorno, dalla Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea. Per la giornata del 25 aprile si prevede vento di Libeccio di intensità compresa tra 16 e 21 nodi, mare mosso proveniente da sud-ovest e nuvolosità in aumento. L’attività della classe J24 è in attesa di conferma, mentre nessun problema per la continuazione della RAN640.

I CONTENUTI DI DETTAGLIO DELLE INIZIATIVE PREVISTE

5&5 DAY AL VILLAGGIO SVI – Anche nella giornata del 25 aprile al Villaggio SVI edizione 2023 l’Associazione Tortai Livornesi CNA rappresenta la tradizione culinaria locale attraverso la preparazione del caratteristico 5e5 e della torta di ceci. Le gustose pietanze adatte allo street food labronico saranno preparate direttamente sul posto grazie all’allestimento di due forni a legna all’interno dello stand a cui si alterneranno gli abili tortai aderenti all’iniziativa. Da Ale Pizza, Da Gagarin Antica Torteria al Mercato, Forti Pizza e Torta, I tre Canti, Pizza e Torta da Galassi, Pizza e Torta da Leone, Rinomata Pizzeria Seghieri. I tortai sforneranno ininterrottamente dalle 11 alle 21 e per l’occasione il 5e5 classico (in pane francese o schiacciatina) sarà offerto a 2 euro, mentre la variante più ardita con le melanzane a 3 euro. La porzione di torta sfusa 2 euro. Il tutto solo per asporto.

RASSEGNA CANTAUTORI – Un’iniziativa realizzata in prossimità della ripartenza della stagione estiva dell’Open Mic che si terrà al Surfer Joe, in collaborazione con Francesco Luongo, a partire dal prossimo giugno. Nel corso di questa giornata di festa, ben 10 cantautori, tutti provenienti dal nostro territorio, si esibiranno alternandosi sul palco e presentando le proprie composizioni; nuovi brani, vecchi brani, reinterpretazioni di pezzi italiani o internazionali, in completa libertà artistica.

Gli artisti che parteciperanno: Ciulla / Caleido / Luca Guidi / Giorgio Mannucci / Giulia Pratelli / Giacomo Riggi / Andrea Mignone / Gabriele Puccetti / Valeria Caliandro / Eugenio Sournia

LA STORIA DELLA SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE – La Settimana Velica Internazionale Accademia Navale – Città di Livorno ha origine dalla “Regata del centenario”, che si svolse nel 1981 in occasione del primo secolo di vita dell’Istituto. La prima edizione, nata dalla collaborazione tra l’Accademia Navale e tre circoli cittadini (Yacht Club Livorno, Circolo Nautico Livorno e Circolo Velico Antignano) fu limitata a tre Classi (IMS, J24 e 2.4) e vide la partecipazione di sole 20 imbarcazioni.

Oggi la Settimana Velica Internazionale Accademia Navale – Città di Livorno alla sua 6^ edizione, si conferma un appuntamento significativo nel panorama delle regate nazionali. La Settimana Velica, nell’attuale configurazione, vede la sua prima edizione nel 2017, con una nuova “formula” di collaborazione tra il Comune di Livorno, l’Accademia Navale e il Comitato dei Circoli Velici livornesi, a cui si sono affiancati il Circolo Nautico Castiglioncello e lo Yacht Club Cala de’ Medici, per un totale di 10 club della costa labronica. Si prevedono oltre 500 regatanti che si sfideranno su 13 diverse classi di regata; tra le novità, il campionato regionale studentesco sulla classe Tridente 16 valevole come selezione nazionale, il campionato nazionale a squadre della classe 420 ad Antignano, la regata nazionale di Wing Foil alla spiaggia dei Tre Ponti e i Flying Dutchman a Castiglioncello. Gli equipaggi militari internazionali che si sfideranno nella Naval Academies Regatta saranno 23 e provenienti da quattro diversi continenti. Oltre 20 imbarcazioni saranno sulla linea di partenza domenica 23 aprile per la regata più lunga del Mediterraneo, la Regata dell’Accademia Navale, oltre 630 miglia sulla rotta Livorno-Porto Cervo- Capri – Livorno. La SVI si concluderà lunedì primo maggio con la regata della classe paraolimpica Hansa 303, le Vele d’Epoca a Rosignano e la veleggiata lungo il litorale di Livorno; alle 17.00 la premiazione e la cerimonia di chiusura nel piazzale allievi dell’Accademia Navale. Tra gli eventi a terra, oltre al Villaggio sportivo in Terrazza Mascagni, ricchissimo di eventi musicali e culturali, la visita dell’Accademia Navale e di Nave Italia, la passeggiata cicloturistica CICLOVELA, la fanfara dell’Accademia e molto altro.

Condividi: