Settimana Velica Internazionale, il programma di sabato 29 aprile

Si avvia alla conclusione la Settimana Velica Internazionale Accademia Navale – Città di Livornocon l’ottavo giorno di regate e di attività al Villaggio SVI allestito, per conto del Comune di Livorno, dalla Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea.

Per la giornata del 29 aprile si prevedono condizioni stabili con una nuvolosità diradata e pressione livellata.

Vento di brezza leggera e mare poco mosso consentono il regolare svolgimento delle attività veliche previste, la NavalAcademiesRegatta e il prosieguo della RAN630.

LA SINTESI DELLE ATTIVITÀ AL VILLAGGIO SVI DI SABATO 28 APRILE 2023

15.00 – 17.00 Mostra auto storiche Empoli (Terrazza Mascagni)

15.30 Partenza visite al porto di Livorno – A cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Settentrionale

17.00 Presentazione Premio letterario internazionale del mare Piero Ottone – Isola di Capraia, a cura di Pro Loco e Comune di Capraia

15.00 / 18.00 Festival Villaggio velico della musica – Esibizioni delle band delle scuole superiori a cura di Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno e Fondazione Goldoni

15.000571 in concerto

16.00DON’T FRY in concerto

17.00 2+2 in concerto

17.30 Partenza visite al porto di Livorno – A cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

Settentrionale

19.00 RAY DAYTONA & GOOGOOBOMBOS in concerto (Surf, Garage, punk) a cura di Surfer Joe

I CONTENUTI DI DETTAGLIO DELLE INIZIATIVE PREVISTE

MOSTRA AUTO STORICHE

Ruote Classiche di Toscana si è costituita in Empoli nel 2009. È una Associazione Dilettantistica Sportiva che si rivolge agli appassionati di auto storiche. Fra i suoi scopi, quello di promuovere ed incentivare il mantenimento ed il recupero delle “vecchie glorie” del passato anche attraverso l’organizzazione di eventi, comunemente detti raduni, pensati come occasione ed opportunità per gli Iscritti di conoscere o di riscoprire il territorio sotto i più diversi aspetti della bellezza dei luoghi e dell’offerta culturale, turistica, gastronomica che gli stessi rappresentano.

VISITE AL PORTO DI LIVORNO

Domani 29 aprile e domenica 30 alle ore 15.30 e 17.30 (due turni di visita) sono previste le visite guidate al porto di Livorno nell’ambito del programma organizzato da Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale per la Giornata Europea del Mare 2023 in collaborazione con la Settimana Velica Internazionale. Un’occasione in più offerta agli amanti del mare per conoscerlo da prospettive inusuali come quelle che si possono godere dall’interno delle aree portuali. Punto di ritrovo presso lo stand all’interno del Villaggio della Settimana Velica Internazionale 2023 alla Terrazza Mascagni. Si consiglia prenotazione all’indirizzo [email protected]

PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE DEL MARE PIERO OTTONE

Prima Edizionededicata alle opere di narrativa italiane e straniere a tema MARE, ISOLE, NAVIGAZIONE e organizzato dal Comune di Capraia Isola in collaborazione con la locale Pro Loco.

L’evento finale con cerimonia di premiazione si terrà all’Isola di Capraia il 10 giugno 2023.

a cura di Viola Viteritti

III Capraia Sail Rally

la regata delle vele storiche che, ormeggiate nel porto di Capraia, danno vita al suggestivo Museo Storico Galleggiante. Marina di Capraia Isola, 8-10 giugno 2023

a cura di Roberto Olivieri dell’Associazione Vele Storiche Viareggio

Interviene l’Ammiraglio Piero Vatteroni, Delegato Toscana Lega Navale Italiana

Il Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone, dedicato alle opere di narrativa italiane e straniere a tema ‘mare, isole, navigazione’ e organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Capraia, prosegue il suo percorso di avvicinamento al grande evento di premiazione che si terrà il 10 giugno 2023 all’Isola di Capraia, in concomitanza con ilIII Capraia Sail Rally e il Museo Storico Galleggiante delle vele d’epoca (8-10 giugno 2023), organizzato dall’Associazione Vele Storiche di Viareggio.

L’equipaggio dei lettori del Comitato, costituito da 80 “lettori forti” selezionati dalle Biblioteche della Toscanae istituito con la collaborazione della Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport della Regione Toscana, sta leggendo e valutando le 37 opere candidate (26 opere italiane e 11 opere di autori stranieri pubblicate in Italia). Un risultato straordinario e sorprendente per quantità e qualità delle opere iscritte!

La Giuria – presieduta dalla giornalista e scrittrice Loredana Lipperini e composta da: Gianluca Borghese, Direttore dell’Istituto italiano di cultura di Zagabria; Giovanni Capecchi, docente di Letteratura italiana all’Università per Stranieri di Perugia;Ilide Carmignani, traduttrice e scrittrice;Anna Folli, giornalista e scrittrice; Nicoletta Lazzari,agente letterario; Bettina Mignanego, giornalista e rappresentante della famiglia Ottone; Elena Pianea, Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport della Regione Toscana – procederà infatti, sulla base delle schede di valutazione compilate dai lettori del Comitato, alla prima selezione dei dodici titoli semifinalisti e successivamente indicherà i sei finalistiche parteciperanno alla cerimonia di premiazione, decretando tra questi i due vincitori: un’opera italiana e un’opera straniera pubblicata in Italia.

Il Premio Letterario del Mare è inserito nel Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del Comune di Capraia Isola – PNRR Borghi/Linea B, approvato dal Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione europea, Next Generation EU.

Maggiori informazioni sul Premio sono reperibili sul sito www.premioletterariodelmare.it, [email protected]

UN MUSEO GALLEGGIANTE NELL’ISOLA DI CAPRAIA

Secondo il Codice dei beni culturali e ambientali il museo è una struttura che conserva ed espone al pubblico i beni raccolti per scopi di studio, educazione e diletto; il museo, quindi, rappresenta un elemento di aggregazione ed esplica il suo ruolo conservando per la comunità i beni raccolti e comunicandone il valore. Ecco perché si deve all’Associazione Vele Storiche di Viareggio aver definito l’insieme delle imbarcazioni d’epoca, partecipanti ai raduni annuali, come un Museo Galleggiante.

Infatti, quelle che raggiungeranno l’Isola di Capraia per il III Capraia Sail Rally il giorno 8 giugno 2023, sostando tutte insieme in porto, realizzeranno un Museo a cielo aperto, costituendo un insieme di beni di interesse storico, ovvero una collezione di alto valore culturale.

L’evento si inserisce in una complessa organizzazione isolana in concomitanza con il Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottonededicato alle opere di narrativa italiane e straniere a tema “mare, isole, navigazione”, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Capraia, inserito nel Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del Comune di Capraia Isola – PNRR Borghi/Linea B, approvato dal Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione europea.

Tra le barche “evento” come non ricordare “Barbara” uno stupendo yacht a vela in legno costruito in Inghilterra nel 1923 dal cantiere Camper &Nicholsons, su progetto di Charles Ernest Nicholson, tra i più grandi progettisti navali della storia che festeggerà il centenario dalla costruzione all’arrivo in porto.

La concentrazione di queste imbarcazioni su un’unica banchina crea le condizioni per permettere la visita, proprio come si fa per i musei, alle barche d’epoca, in chiave didattica e turistica; infatti, al pubblico presente sarà permesso salire a bordo. Esistono pochi esempi in Italia ed all’estero, purtroppo non numerosi, ove si favoriscono queste aggregazioni per cercare di preservare il patrimonio economico e culturale legato alle barche d’epoca. Finora, solo l’amore dei proprietari ha garantito la sopravvivenza di questi beni. Mancano infatti disposizioni di favore rivolte a garantirne nel tempo la conservazione, per cui occorre plaudire alle iniziative che contribuiscono a far vivere e a far conoscere questa importante realtà che deve essere preservata.

L’iniziativa, avviata dalla Associazione Vele Storiche di Viareggio, dall’Amministrazione comunale e da altre Istituzioni isolane, rappresenta un esempio che dimostra la possibilità di saldare insieme identità, storia ed economia del territorio mettendo in rete turismo, nautica e cultura, aspetti che si rafforzano e si valorizzano a vicenda, contribuendo al sostegno del sistema economico locale.

FESTIVAL VILLAGGIO VELICO DELLA MUSICA

La Fondazione Goldoni el’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livornohanno curato, come già lo scorso anno, uno speciale evento rivolto alle scuole superiori: il Festival Villaggio Velico della Musica – edizione 2023: iniziativa di coinvolgimento di gruppi e cantautori in erba abbastanza coraggiosi da decidere di salire sul palco del Villaggio SVI 2022.

0571

Hanno iniziato a suonare insieme dopo essersi conosciuti alla scuola di musica di Empoli, il Cam. Propongono un repertorio di cover rock che spaziano dagli anni ’60 ai 2000, attingendo alle sonorità del classic rock e del funk”.

DON’T FRY

Dicono di sé: “Siamo i Don’tfry, un gruppo di 5 ragazzi di 20 anni di Livorno a cui piace il rock in tutte le sue sfumature con influenze blues, pop e punk. Ci metteremo in gioco con cover e brani inediti”.

2+2

Dicono di sé: “Siamo i 2+2 e in maniera del tutto improvvisata e spontanea, con tanta voglia di suonare e divertirci, ci siamo uniti riuscendo a realizzare un repertorio di brani che spazia dal jazz al pop!”

RAY DAYTONA & GOOGOOBOMBOS in concerto a cura di Surfer Joe

Gruppo “storico” della scena surf-garage-punk italiana. Dopo alcuni anni di inattività, Ray Daytona and Googoobombos riprendono esattamente da dove si erano fermati e ritornano con la stessa formazione che li aveva visti impegnati nel tour legato all’uscita del loro ultimo disco, Deep Breath.

Con una mezza dozzina di album, una serie di sette pollici e tanti anni di attività live, Ray Daytona and Googoobombos si sono sempre distinti per un approccio non ortodosso al genere surf-garage, cosa che li ha portati a sporcare il loro robusto “wall of sound” fatto di fuzz-tone e riverbero con influenze punk, post-punk, beat e psichedelia.

Il loro album d’esordio, “A Wild Shot of” risale al 1999 ed è considerato tra le uscite più rappresentative della rinascita della scena garage italiana. Sono infatti gli anni in cui, sulla scia della rivista “Bassa Fedeltà” e di gruppi anglofoni come Man or Astroman, Phantom Surfers e Mummies, anche in Italia si manifesta un ritorno a sonorità Sixties, con la nascita di nuovi gruppi, etichette discografiche e fanzine. Con un titolo che omaggia Henry Mancini, “A Wild Shot of” è in effetti un compendio di musica Sixties, dal beat e garage al rock’n’roll più oscuro.

Il seguente “Space Age Traffic Jam” (2001) è una nuova prova in ambito garage-punk, sostenuta da un sound che nel frattempo si è fatto più aspro. Autore della copertina è Winston Smith, artista della scena underground americana, conosciuto ai più per aver realizzato artworks per Dead Kennedys, No Means No, Green Day e Ben Harper.

È ancora Winston Smith ad occuparsi della copertina di “Fasten Seat Belt” (2004), il terzo album, pubblicato su Ammonia, con cui Ray Daytona and Googoobombos si aprono ad un orizzonte musicale ancora più ampio, con pezzi da un lato più veloci, dall’altro con alcune strutture aperte in senso psichedelico. Pubblicato sia in cd che in vinile (in questo caso in versione doppia e con 5 pezzi in più), il disco viene supportato da una intensa attività live, con apparizioni a festival importanti come l’Indipendent Days Festival. Con Winston Smith viene organizzato anche un tour, in cui il gruppo si esibisce dal vivo mentre l’artista mostra i suoi collage.

Nel 2007, dopo alcuni cambi di formazione, Ray Daytona and Googoobombos tornano alla line-up originale e registrano “One Eyed Jack” in cui, guardandosi indietro, concentrano al meglio il loro background musicale: atmosfere morriconiane, echi proto-punk, surf e roots rock’n’roll. In seguito, il gruppo suona molto all’estero, con tour che toccano Spagna, Germania, Svizzera e Francia.

Uscito nel 2011 “Caballero” è un ulteriore passo avanti nel percorso della band, mostrando un approccio agli ultimi cinquant’anni di rock’n’roll secondo un’ottica di decostruzione. Rispetto ai precedenti lavori Ray Daytona and Googoobombos esasperano le forme dei loro generi di riferimento (surf, garage, punk, new wave) per passare ad una commistione di linguaggi che è insieme riscrittura e allontanamento dai cliché. Pubblicato dalla etichetta tedesca Soundflatrecords e impreziosito dalla copertina di Pablo Echaurren, Caballero tenta di guardare avanti tenendo sempre presenti le radici su cui poter rifondare l’identità del rock’n’roll.

A seguito di un’altra lunga serie di concerti in Italia e all’estero, la band pubblica il mini-album “Deep Breath” (Ammonia / Surfin’Ki Records; 2014), contenente sette pezzi. In questo caso il confronto dialettico con le origini musicali della band avviene nell’ottica della semplicità e del minimalismo del punk: pochi accordi essenziali, sonorità spigolose e velocità di esecuzione, come in Alternative Brain, che apre il disco, e nella strumentale surf punk I’m a Loser I’m an Asshole. Tre le cover, cheomaggiano e rileggonoCuby and the Blizzards (Your Body Not Your Soul), Velvet Underground (White Light / White Heat) e Wire (Field Day For The Sundays).

Dopo i concerti promozionali di Deep Breath e un’ultima partecipazione al Festival Beat, il gruppo si prende una lunga pausa. Nel 2015 Ray Daytona e Rosie partecipano al progetto “roots punk” Lucyfer Sam, insieme a membri dei Killer Klown e The Cannibals. Nel 2016 esce il loro primo album, pubblicato da Area Pirata.

Nel 2022 Ray Daytona and Googoobombos si sono riformati per una serie di concerti estivi e per la registrazione di nuovo materiale, di cui è prevista l’uscita nella primavera di quest’anno.

