Stasera al Picchi sfida decisiva per la vetta. Alle 20,30 Livorno-Cuoiopelli

Luci e compagni sono chiamati ad affrontare la Cuoiopelli, terza forza del campionato, che il Livorno guarda dallo specchietto retrovisore forte di un +7 in classifica. Domenica 20 marzo poi la trasferta infuocata a San Miniato

Mediagallery La probabile formazione. Livorno (4-2-3-1): Mazzoni, Ghinassi, Russo, Panebianco; Franzoni, Luci, Gargiulo; Pecchia, Torromino, Bellazzini; Vantaggiato

Una delle sue sfide decisive per il campionato amaranto passa sul binario proprio stasera, mercoledì 16 marzo, dallo stadio Armando Picchi quando, alle 20,30, si accenderanno i riflettori su uno dei due match chiave in programma nel giro di 5 giorni (clicca qui per vedere la CLASSIFICA).

Oggi infatti Luci e compagni sono chiamati ad affrontare la Cuoiopelli, terza forza del campionato, che il Livorno guarda dallo specchietto retrovisore forte di un +7 in classifica ma con un turno ancora da riposare. Domenica 20 marzo, invece, sarà trasferta infuocata in quel di San Miniato dove mister Angelini (nella foto di Lorenzo Amore Bianco) dovrà subito dimostrare di “essersi calato nella categoria”, frase tanto di moda quest’anno, fronteggiando i secondi in classifica che inseguono a sei punti di distacco. Saranno dunque 180 minuti fondamentali, un vero e proprio crocevia tra l’inferno e il paradiso per l’undici amaranto chiamati a fare sul serio a partire da questa sera.

Nella conferenza stampa pre-match il neo tecnico amaranto ha parlato di un undici che gli è piaciuto la scorsa domenica proprio perché ha saputo dominare la partita e che su questo solco vorrà continuare dando continuità alla squadra conferma tutti i titolari visti in campo contro il Certaldo.

La probabile formazione

