Stasera alle 20,45 la Akern Libertas attende Piacenza

Tozzi che esulta dopo un canestro in una foto di Giulia Bellaveglia

Reduce da sette vittorie consecutive, la Akern Libertas attende al PalaMacchia la Bakery Piacenza che, quanto a successi di fila, è a quota tre. Piacenza fa tornare in mente la finale playoff del 2021, ma da allora sono passati due anni e mezzo e tutto il mondo è cambiato. Gli Amaranto per la verità sono ancora al vertice della serie B mentre i biancorossi navigano a metà classifica. Questo non significa che la partita di Fantoni e soci sarà facile. Anzi. Tutt’altro.

Quando gli arbitri Marcelli di Napoli e Roberti di Roma alle 20,45 di questo mercoledì 6 dicembre alzeranno la palla a due, sarà lotta su ogni listello del parquet ardenzini. La Bakery predilige il tiro dalla lunga distanza (lo prova 30 volte a partita, contro le 32 conclusioni da 2) e se trova la serata giusta, può essere letale. Per questo motivo le alchimie difensive di Andreazza dovranno fare la differenza. La Libertas dovrà fare attenzione agli esterni Criconia, Mastroianni e Maglietti. Tutti giocatori che viaggiano con oltre 10 punti di media a partita. E soprattutto dovrà spalmare per tutti i 40’ la garra vista domenica ad Avellino. In casa amaranto torna Fantoni, che ha smaltito l’influenza, mentre Jacopo Lucarelli vestirà i panni dell’ex.

