Stasera la Libertas attende Herons. In ballo c’è il secondo posto

Fantoni sotto canestro. Foto Giulia Bellaveglia

Palla a due stasera alle 20,30 al PalaMacchia. La Akern si presenta con le rotazioni ridotte all’osso per il ko di Terenzi e per l'assenza prolungata di Lucarelli

Reduce dalla brutta sconfitta di Piacenza, la Libertas chiude la settimana da tre partita in sei giorni affrontando al PalaMacchia Herons Montecatini nel remake della finale di Coppa Italia del 17 marzo. La Akern si presenta con le rotazioni ridotte all’osso per il grave infortuni occorso a Diego Terenzi mercoledì sera al PalaBakery dove il giocatore proveniente da Vicenza si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per lui è previsto uno stop di sei mesi. L’assenza di Terenzi si somma a quella dell’infortunato di lungo corso Lucarelli. In casa Herons ancora fuori Carpanzano e condizioni non perfette di Lorenzetti, ma il totem Radunic, il talento di Chiera, Dell’Uomo, Arrigoni, Sgobba illustrano bene la forza di questa vera e propria corazzata. Per la Libertas sarà una partita difficilissima (palla a due alle 20,30; arbitri Suriano di Settimo Torinese e Giovagnini di Torino) nella quale sarà fondamentale difendere con forza e attaccare con lucidità. Quella lucidità che nel punto a punto finale mancò nell’ultimo atto della Coppa Italia, appena due settimane fa.

