Terranuova Traiana-Us Livorno 1915, Collacchioni: “Pronti a riscattarci anche in campionato”

Lorenzo Collacchioni (FOTO NOVI), allenatore dell’Us Livorno 1915

Amaranto di scena nella terza giornata di Serie D. Out Torromino, Rodriguez e Giuliani, torna Russo dopo la squalifica. In attacco ballottaggio aperto per affiancare Neri

di Lorenzo Evola

Dopo la rivincita in Coppia Italia Serie D contro la Sangiovannese, è di nuovo tempo di campionato per l’Us Livorno di mister Collacchioni (nell’immagine principale di FOTO NOVI). Ad attendere gli amaranto, stavolta, il Terranuova Traiana, neopromossa compagine aretina guidata da Simone Calori, in cerca di riscatto tra le mura amiche del “Matteini” dopo la sconfitta (3-1) rimediata a Ponsacco.

In casa labronica pesano ancora le assenze di Torromino, Rodriguez e Giuliani. Da segnalare però il recupero nel reparto arretrato di Russo il quale, dopo aver scontato le due giornate di squalifica, andrà verosimilmente a comandare la retroguardia insieme a Giampà e Fancelli. In porta torna Fogli mentre a centrocampo riecco Luci (risparmiato dal match di Coppa Italia) e Cretella dal 1’, con Apolloni pronto a dar man forte a gara in corso. Sulle fasce Pecchia e Lucarelli in pole ma cercano spazio anche Bruno e Karkalis. Riguardo al fronte offensivo, accanto a Neri ballottaggio serrato tra Vantaggiato e Rossi, ma resta viva l’ipotesi Lo Faso, dopo gli ottimi segnali lanciati nel secondo confronto settimanale contro la Sangiovannese.

“In questi giorni i ragazzi hanno lavorato bene – esordisce il mister Lorenzo Collacchioni nella consueta conferenza stampa di presentazione, tenutasi all’interno dei locali del Magnozzi – con la carica e la concentrazione necessarie per affrontare una partita del genere. È vero che non abbiamo avuto troppo tempo per preparare il match, ma credo che il secondo round contro la Sangiovannese in Coppa Italia sia stato un toccasana per tutti, avevamo bisogno di dimenticare in fretta la delusione dovuta alla sconfitta in casa e così è stato. Andremo ad incontrare una squadra tosta, quadrata, solida e piena di entusiasmo, quindi non sarà di certo una passeggiata uscire con dei punti da questa trasferta. Ma confido nei miei ragazzi e sono convinto che offriranno una prestazione all’altezza della maglia che indossano”.

L’attenzione si sposta poi sui singoli: “Non ci saranno Rodriguez, Torrimino e Giuliani, ancora alle prese con dei problemi muscolari, ma sono tutti sulla via del recupero e mi auguro che siano pronti per il Serravezza. Lo Faso? Mi è piaciuto molto mercoledì, sicuramente è una pedina con dei colpi importanti, ma non lo scopriamo certo oggi. Non credo che ci siano particolari problemi in zona gol, siamo stati anche sfortunati con i pali colpiti, di occasioni ne abbiamo create tante e sono sicuro che i gol non tarderanno ad arrivare. Sono contento di aver recuperato giocatori di spessore perché ciò mi permette di avere più possibilità di scelta in varie zone del campo anche a gara in corso. L’importanza del ritorno di Russo? È certamente un giocatore di livello, di esperienza e sono felice di riaverlo a disposizione, così come sono felice delle prestazioni di chi lo ha sostituito visto che, eccezion fatta per dei gol subiti in maniera un po’ casuale, non abbiamo concesso granché a livello di occasioni. Apolloni dal 1’? Può essere una soluzione, valuterò in queste ore. È sicuramente a disposizione, poi vedremo”.

Probabile formazione (3-5-2): Fogli; Fancelli, Russo, Giampà; Pecchia, Cretella, Luci, Maresca, Lucarelli; Neri, Vantaggiato.

