Terranuova Traiana – Us Livorno 1-1. Bonassi pareggia i conti al Matteini!

Amaranto pronti a festeggiare il tanto agognato ritorno tra i professionisti in caso di vittoria o punteggio migliore del Foligno. Esodo delle grandi occasioni al Matteini (800 e oltre i tifosi giunti nel comune aretino).

di Lorenzo Evola

Con lo sguardo verso la Serie C. Gli amaranto sono attesi al Matteini contro i biancorossi nel primo match point per la promozione. In caso di risultato uguale o migliore del Fulgens Foligno infatti, Luci e compagni staccheranno il pass valido per la Lega Pro con quattro giornate d’anticipo. Atteso un gran pubblico in terra aretina (oltre 800 i biglietti venduti) per quella che potrebbe davvero trasformarsi in una giornata di festa per tutta la città.

Le formazioni ufficiali

Terranuova Traiana (3-5-2): Timperanza; Saitta, Bega, Senzamici; Lischi, Mannella, Privitera, Degl’Innocenti, Zhupa; Massai, Iaiunese

Livorno (3-4-2-1): Cardelli; D’Ancona, Brenna, Risaliti; Bonassi, Bellini, Hamlili, Calvosa; Malva, Russo; Rossetti.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

31' Rossetti! Calvosa centra dalla sinistra, l’ex Novara colpisce di testa ma trova solo l’esterno della rete 27' GOL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO BONASSI! Cross dalla sinistra, la retroguardia aretina sbaglia il disimpegno, la sfera finisce tra i piedi di Bonassi che batte Timperanza da due passi 24' Fallo di Bonassi, a terra Iaiunese. Amaranto che prova a riorganizzarsi, si chiude con ordine la compagine di casa 17' Bonassi! Malva pesca l’esterno sul secondo palo, ma la conclusione è centrale, respinge ancora Timperanza 14' Ammonito Privitera per un fallo su Bonassi 9' GOL DEL TERRANUOVA TRAINA! Zhupa scappa via a D’Ancona e serve Iaiunese che non sbaglia da due passi. Padroni di casa in vantaggio 5' Malva! Ci prova anche il numero 11, si distende Timperanza che respinge 3' Russo! Sponda di Rossetti, l’ex Lucchese si divora il vantaggio da ottima posizione 1' Subito pericolosa la squadra di casa, Iaiunese ci prova da fuori, blocca Cardelli Comincia il match al Matteini!

