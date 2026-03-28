Torres – Us Livorno 3-1. Di Carmine accorcia le distanze dal dischetto

Altro impegno lontano dal Picchi per gli amaranto, di scena in terra sarda contro i rossoblù di mister Greco nell'anticipo della 34esima giornata. Dionisi e compagni chiamati a riscattare le ultime deludenti uscite e tornare a quel successo che manca da cinque partite. Venturato lancia dal 1' Mawete e Tosto, sulla trequarti Peralta alle spalle del duo Dionisi - Di Carmine

di Lorenzo Evola

Dopo il netto ko in quel di Ravenna, per gli amaranto di Venturato è alle porte un altro turno di campionato. Nell’anticipo della 34esima giornata (calcio d’inizio alle 14.30) del girone B di Serie C, i labronici sono infatti attesi allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari dai rossoblù di mister Greco. I sardi – sconfitti per 3-1 all’andata – sono reduci da tre pareggi consecutivi e galleggiano pericolosamente al confine della zona playout, ad una sola lunghezza di distanza dal Perugia. Per i padroni di casa, insomma, il match interno contro Dionisi e compagni si staglia come un esame da non fallire in vista del rush finale di stagione. Lato Livorno, l’obiettivo resta senz’altro quello di centrare il ritorno ad una vittoria che manca oramai da oltre un mese (21 febbraio contro il Pineto al Picchi) ed allontanarsi una volta per tutte dai bassifondi della classifica. Capitolo formazione, Venturato lancia dal 1′ Mawete e Tosto, sulla trequarti Peralta alle spalle del duo Dionisi – Di Carmine.

Le formazioni ufficiali:

Torres (3-4-1-2): Zaccagno; Nunziatini, Antonelli, Baldi; Sala, Giorico, Mastinu, Zambataro; Di Stefano; Luciani, Sorrentino.

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete (dal 46′ Gentile) , Camporese, Tosto, Falasco; Luperini, Hamlili (dal 46′ Biondi), Bonassi; Peralta (dal 46′ Panaioli); Dionisi, Di Carmine

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

71' Lungo check del FVS, il direttore di gara indica una punizione per i sardi e il giallo per Tosto 66' DIONISI! Altro cross di Gentile, Dionisi la colpisce malissimo da buona posizione 64' GOL DEL LIVORNO! Preciso Di Carmine nel piazzare la sfera all’angolino. Accorciano le distanze gli amaranto 63' RIGORE PER IL LIVORNO! Gentile crossa dalla destra, Nunziatini atterra Dionisi che mette il piede davanti al difensore rossoblù 57' Ritmi decisamente più bassi in questa ripresa, nessun accenno di reazione da parte degli amaranto che si limitano a qualche conclusione dalla distanza 52' Giallo per Bonassi che rifila un calcione a Sala 46' Triplo cambio per il Livorno, dentro Gentile, Panaioli e Biondi per Mawete, Peralta e Hamlili Comincia la ripresa al Vanni Sanna Termina un primo tempo davvero pessimo per gli amaranto, sotto per mano della tripletta di Di Stefano 45' Saranno due i minuti di recupero 43' Di Carmine da fuori, palla altissima 37' Giallo per Hamlili che stende Zambataro lanciato in contropiede 28' Di Carmine ci prova di sinistro, smanaccia via Zaccagno 27' SORRENTINO! Vicina al 4-0 la Torres, con l’attaccante sardo che sfiora il palo con un pallonetto di esterno 24' Provano a scuotersi adesso gli uomini di Venturato ma il match è già indirizzato per i padroni di casa 20' Livorno davvero in difficoltà in questo avvio, la Torres fa quello che vuole 16' TRIS DELLA TORRES! Cross sul secondo palo, Sala controlla tutto solo e serve ancora Di Stefano che batte ancora Seghetti con un destro sul primo palo. Avvio tremendo per gli amaranto 14' RADDOPPIA LA TORRES! Clamoroso errore di Hamlili che regala la sfera a Luciani, bravo a servire nello spazio Di Stefano, freddo nel trafiggere Seghetti con il mancino 13' Amaranto subito sotto nel punteggio, complice un avvio di gara troppo timido 11' Di Carmine tenta il suggerimento per Dionisi, intercetta la difesa di casa 8' GOL DELLA TORRES! Sorrentino scappa via sulla sinistra e centra per Di Stefano, Falasco anticipa l’attaccante ma devia in porta involontariamente. Sardi avanti 6' A terra Dionisi, gioco fermo 4' Dormita difensiva degli amaranto, Di Stefano però non ne approfitta e calcia a lato a porta semi sguarnita 1' Di Stefano calcia altissimo da ottima posizione, il guardalinee alza però la bandierina Comincia il match al Vanni Sanna!

Condividi:

Riproduzione riservata ©