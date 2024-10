Toscana Legno Pielle-OraSì Ravenna 57-63 (35′)

FOTONOVI

La Toscana Legno Pielle Livorno affronta l’OraSì Ravenna sul parquet del Pala Macchia nella sfida valida per la 4° giornata del campionato di Serie B Nazionale (girone B)

La Toscana Legno Pielle Livorno affronta l’OraSì Ravenna sul parquet del Pala Macchia nella sfida valida per la 4° giornata del campionato di Serie B Nazionale (girone B).

La Pielle arriva all’appuntamento con il morale alto grazie a un brillante inizio di stagione caratterizzato da tre vittorie consecutive. Dopo un’ottima settimana di allenamenti, la squadra allenata da coach Federico Campanella punta a mantenere l’imbattibilità, facendo leva su uno dei propri marchi di fabbrica, la difesa, e un attacco sempre più efficace. Il match del Pala Macchia potrebbe segnare l’esordio in campionato di Hristo Zahariev.

Parte male la Pielle che nei primi 3 minuti non riesce a trovare la via del canestro e va subito sotto per 9 a 0. Poi lo scossone che porta la firma di tutti: triple di Donzelli e Del Testa, rimbalzo offensivo e canestro di Vedovato e canestro di Bonacini che segnano il break di 10 a 0 che ribaltano il risultato al 5′. Ravenna reagisce al graffio e torna sopra. Ma è la grinta e la precisione dal tiro di Leonzio a condurre di nuovo la Pielle alla parità a fine primo quarto: 17-17 grazie ai 7 punti messi a fila dal terminale offensivo biancoblu.

Secondo quarto all’insegna del massimo equilibrio. Si gioca punto a punto con nessuna compagine che riesce a prendere una fuga significativa. Si va all’intervallo lungo sul risultato apertissimo di 30 a 31 per gli ospiti ravennati.

Parte forte ad inizio terzo quarto la Pielle con un piccolo break di 5 a 0 con tripla di Del Testa e due punti di Donzelli che portano i padroni di casa sul 35 a 31. Poteva allungare anche di altre due lunghezze ma Vedovato sbaglia due liberi. Poi ci pensa Donzelli, ancora lui, che dall’angolo mette la tripla del momentaneo 38 a 31 allungando il break sull’8 a 0.

Bonacini esce con un ciglio spaccato a causa di un contatto violento al 24′. L’arbitro fischia un fallo antisportivo fischiato a Paesano al 28′ quando il tabellone segnava 46 a 41. In lunetta Ravenna mette il primo ma sbaglia il secondo. Sulla rimessa in attacco sbagliano la bomba e la Pielle rifiata.

Tripla di Casani al 30′ che rimette in parità la situazione 49-49. Poi a 7 secondi dal termine del terzo quarto Cepic va in lunetta: sbaglia il primo e mette il secondo: 50 a 49. Ravenna sbaglia il tiro sulla sirena e finisce così il terzo tempino.

Ultimo giro di lancetta. Ravenna parte forte con una bomba: 50 a 52. Bonacini rientra in campo con un bel cerottone sul sopracciglio. Altra tripla per gli ospiti che allungano sul 50 a 55.

Condividi:

Riproduzione riservata ©