Trestina – Us Livorno, Esposito: “C’è voglia di invertire il trend negativo. Out Vantaggiato e Torromino”

Il mister dell'Us Livorno Vincenzo Esposito

Amaranto in cerca dei tre punti in casa degli umbri per rilanciarsi in classifica. Mister Esposito verso la conferma del 4-3-1-2, con il rientrante Russo in difesa. Belli e Bruzzo al fianco di Luci in mediana, in attacco probabile l’esordio per il nuovo arrivato Lucatti. Ko Lo Faso e Lucarelli, out anche Vantaggiato e Torromino per motivi legati al mercato.

di Lorenzo Evola

Dopo il pareggio beffa al Picchi contro il Tau, è di nuovo tempo di campionato per gli uomini di mister Esposito. La quattordicesima giornata propone ad un Livorno in cerca di riscatto, l’insidiosa trasferta in casa della Trestina, realtà umbra guidata in panchina da Simone Marmorini, in undicesima posizione grazie ai 16 punti guadagnati in questa prima parte di stagione. Al Bernicchi – già teatro del ko amaranto maturato in extremis contro il Città di Castello a metà ottobre – i bianconeri andranno in cerca di una vittoria che manca da oltre un mese, così come i labronici, chiamati ad uscire da un periodo tutt’altro che roseo (una sola vittoria nelle ultime cinque gare) per non compromettere ulteriormente una classifica che vede gli amaranto occupare, ad oggi, un quinto posto a malapena valevole per un pass nei playoff.

Nel 2-2 casalingo contro i lucchesi qualche passo in avanti sul piano del gioco è stato vanificato da una mancanza piuttosto grave di lucidità negli ultimi metri, vero tallone d’Achille della squadra da inizio anno. Proprio per far fronte ai problemi in zona gol, la società ha deciso di intervenire sul mercato, piazzando il colpo Giacomo Lucatti (classe ’92), esperto attaccante di categoria (oltre 50 gol segnati in Serie D) proveniente da una parentesi non troppo felice al Nardò in questi primi mesi di campionato. Da vedere se troverà spazio dal 1’ o, più verosimilmente, per uno scampolo di gara. Non sarà sicuramente l’unico movimento all’interno di un mercato invernale che dovrà risolvere la posizione di alcuni elementi della rosa (Vantaggiato, Rossi e Torromino in primis), nonché aggiungere qualche tassello di valore all’organico di mister Esposito.

Riguardo alla formazione, l’ex tecnico del Prato dovrà fare a meno degli infortunati Lucarelli, Lo Faso, Pecchia e Apolloni, oltre a Vantaggiato e Torromino, fuori dall’elenco dei convocati per motivi di mercato. Dovrebbe trovare conferma il 4-3-1-2 visto contro il Tau, con Zanolla (o Bruno), Fancelli, Russo (al rientro dalla squalifica) e Karkalis di fronte a Fogli. In mediana pronti Bruzzo e Belli al fianco di capitan Luci, più indietro Cretella in aria di cessione. Sulla trequarti reclama spazio Frati a supporto di Rodriguez, recuperato dagli acciacchi lamentati durante la settimana, e uno tra Rossi ed il nuovo Lucatti.

“C’è sicuramente un po’ di delusione per il distacco che si è creato dalla vetta della classifica – esordisce il mister Vincenzo Esposito durante la conferenza di presentazione del match – e questo lo percepisco nei giocatori. È inutile nascondere i problemi, l’obiettivo di lottare per i primi posti ad ora si è allontanato, per questo la squadra non è contenta. Ma i ragazzi hanno voglia di cambiare le cose, di questo non posso lamentarmi. Domani voglio vedere, da parte loro, questa voglia di invertire il trend negativo dell’ultimo periodo. Andremo ad affrontare una squadra che soffre come noi, che proverà a reagire, ad aggredire e noi dovremo farci trovare pronti sul piano agonistico. La mia intenzione per domani, ma non solo, è portare questo Livorno ad indirizzare la partita con un atteggiamento propositivo e dinamico inizialmente per gestire poi le fasi dove ciò non sarà possibile”.

Sui singoli poi: “Lucatti? È pronto, ha sempre lavorato in questi primi mesi di campionato. È un giocatore diverso da quelli che abbiamo, è un attaccante di struttura con delle caratteristiche precise, dobbiamo essere bravi a sfruttare le sue qualità. Torromino? Nei casi di Torromino e Vantaggiato siamo di fronte a due situazioni particolari. Sono dei nodi da sciogliere e questo non dipende da me. Ho preferito fare riferimento a degli elementi con un futuro più chiaro e delineato. Cretella? È una situazione delicata, un caso personale, domani verrà con noi poi vediamo. Lo Faso? Spero di riaverlo a disposizione dalla prossima settimana, ha ancora un po’ di fastidio nei contatti”.

Probabile formazione (4-3-1-2): Fogli; Zanolla, Fancelli, Russo, Karkalis; Belli, Luci, Bruzzo; Frati; Rodriguez, Rossi.

