Us Livorno 1915-Arezzo, le ultime sulla formazione. Attesi 5.000 spettatori

Vincenzo Esposito, mister dell'Us Livorno

Amaranto chiamati al riscatto nel derby toscano contro la capolista Arezzo. Verso la conferma della difesa a tre, sulle corsie pronti Lorenzoni e Giuliani. In mediana ancora il duo Luci-Greselin

di Lorenzo Evola

Dimenticare il deludente pareggio contro il fanalino di coda Montespaccato per regalarsi una vittoria di spessore contro la prima della classe. È questo l’arduo compito al quale sono chiamati gli uomini di Esposito, in scena al Picchi nella ventisettesima giornata del campionato di Serie D contro la capolista Arezzo. Un derby tra nobili decadute, accomunate dalla medesima ambizione a risalire verso categorie certamente più consone al loro blasone. Due realtà che, tuttavia, arrivano al momento del dunque in condizioni diametralmente opposte. Poco da dire sulla forza della band di Indiani, in vetta alla classifica da inizio stagione, miglior difesa del campionato e adesso a +5 sull’inseguitrice Pianese. Le cinque vittorie consecutive testimoniano il grande momento di forma degli aretini, pronti a sfatare un tabù Ardenza che dura da quasi cinquant’anni (Coppa Italia esclusa). Sull’altra faccia della luna, invece, Luci e compagni, reduci da due prove a dir poco deludenti, come quelle contro Grosseto e Montespaccato – sia in termini di prestazione che di risultato – capaci di vanificare quanto di buono era stato fatto nel mese e mezzo precedente. Un trend fatto di sali e scendi – compagno di viaggio per buona parte del torneo – che costringerà i labronici all’all-in sui playoff, per sperare quanto meno in un eventuale ripescaggio. Una vittoria domani (calcio d’inizio alle 14.30) non servirà a colmare la distanza ormai siderale che separa dalla testa della graduatoria, ma gioverebbe, quello si, ad addolcire una stagione fin troppo amara.

Poche novità riguardo ai probabili undici titolari. Esposito va verso la conferma della difesa a tre con Fancelli – Benassi – Giampà di fronte a Bagheria. Sulle corsie esterne pronti Lorenzoni e Giuliani, in mediana di nuovo il tandem Luci – Greselin. Qualche dubbio in più sulla trequarti dove Lo Faso, El Bakthaoui e Frati si giocano una maglia al fianco di Bruzzo. Ballottaggio anche tra Longo (favorito) e Lucatti per il ruolo da centravanti.

“C’è ovviamente voglia di misurarsi contro un avversario di livello come l’Arezzo – esordisce il mister Vincenzo Esposito durante la conferenza stampa di presentazione del match -, non sarà una partita come le altre, ci saranno stimoli diversi ma è normale che sia così. Troveremo una squadra in fiducia, che vorrà proseguire il proprio percorso verso la promozione, quindi dobbiamo esser bravi a farci trovare pronti e centrare sin da subito la partita, perchè l’Arezzo lo farà sicuramente. Abbiamo provato un bel po’ di cose in settimana, vogliamo regalare una gioia al tutto il popolo amaranto. Non viviamo in una situazione e in una classifica da angoscia, giocheremo per l’ambizione, l’orgoglio, la nostra maglia. Gara della svolta? Perchè no, potrebbe esserlo. Sono partite che posso cambiare gli equilibri”. Sui singoli poi: “Giuliani? Contro il Montespaccato è stato fuori per un discorso legato alle quote, non per demerito del ragazzo che ci sta dando una grande mano, ma anche Pecchia sta facendo bene. Lucarelli? Si allena da un mese con la squadra, deciderò domani riguardo al suo utilizzo”.

Probabile formazione (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giampà; Lorenzoni, Luci, Greselin, Giuliani; Bruzzo, El Bakthaoui; Longo.

