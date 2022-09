Us Livorno 1915, arriva un difensore dalla serie C

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il difensore Andrea Bruno, classe 2001, nella scorsa stagione in serie C prima con l’Entella e poi con il Legnago per un totale di 17 presenze. Bruno, passato dal settore giovanile del Torino, vanta anche 2 presenze in serie B con la maglia dell’Entella.

