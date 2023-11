Us Livorno 1915 -Cenaia 3-1. Il tris amaranto lo firma Menga, Nardi e Brenna

FOTO NOVI

Gli amaranto tornano a vincere tra le mura amiche al termine di un match non troppo convincente. Bene i marcatori, Ronchi in giornata no, bell'esordio di Curcio. Mutton invisibile, positivo Sabattini

di Lorenzo Evola

Gli uomini di Favarin tornano a vincere al Picchi grazie ai timbri di Menga, Nardi (nella prima frazione) e Brenna nel finale. Inutile il gol del momentaneo 2-1 di Macchia su errore di Ronchi al tramonto del primo tempo. Prestazione non indimenticabile per Luci e compagni, a larghi tratti spenti e abulici negli ultimi venti metri. Tre punti necessari per restare in scia delle prime della classe (Pianese ancora a +7) e sfatare il tabù casalingo, ma per poter ambire alla vetta della classifica c’è ancora tanto lavoro da fare.

Una prima mezz’ora a dir poco sonnolenta quella vista al Picchi. Favarin opta per un massiccio turnover e gli amaranto impiegano più tempo del dovuto per trovare gli equilibri in mezzo al campo. È Menga a stappare il match poco dopo il 30’. Il classe 2004 scappa via alla retroguardia ospite e calcia trovando l’ottima risposta di Baroni. Sulla respinta del portiere di Macelloni è lo stesso numero undici a siglare su tap in il suo primo gol in stagione. Non passano neanche cinque minuti che Luci e compagni trovano il raddoppio. Nardi riceve dal limite dell’area e calcia con il destro, complice una deviazione la sfera si insacca nell’angolino, imprendibile per Baroni. Un raddoppio che pare scacciar via le paure, ma si sa, la sofferenza è nel Dna di questa squadra. E infatti allo scadere della prima frazione è Macchia ad accorciare le distanze sfruttando un errore grossolano di Ronchi per battere Biagini con un sinistro a fin di palo.

Chi si aspettava una reazione dei labronici nella ripresa rimarrà deluso. Gli amaranto faticano ad alzare i ritmi e a proporsi con continuità dalle parti di Baroni. Dall’altra parte il Cenaia prende coraggio e sfiora il pareggio con una torsione aerea di Rossi che termina di poco a lato della porta di Biagini. A venti dalla fine Favarin inserisce Cesarini, Giordani e Brenna per cercare di chiudere il match. Dopo un paio di occasioni dei due attaccanti amaranto, sarà proprio il difensore classe ’98 a siglare il definitivo 3-1 con un’incornata – sugli sviluppi di un corner ben calciato da Sabattini – che non lascia scampo a Baroni. Al triplice fischio c’è gioia per i tifosi accorsi al Picchi. Bene senz’altro per il risultato, a livello di prestazione, invece, sono ancora tanti i punti interrogativi di una squadra che ultimamente, anche di fronte a buoni risultati, non convince mai del tutto.

Le pagelle:

Biagini 6: Incolpevole sul sinistro di Macchia, rischia la frittata sulla conclusione di Borselli.

Savshak 6 : Non fa danni là dietro, tiene la posizione senza particolari patemi.

Ronchi 5: Errore grave sul gol di Macchia, in generale il suo è un pomeriggio di sofferenza contro il centravanti ospite (dal 74’ Brenna 7: Entra e segna il definitivo 3-1. Difficile chiedergli di più)

Bassini 6: Dominante nel gioco aereo, qualche problema in fase di impostazione, come di consueto.

Bellini 6.5: Quantità inesauribile per la trottola amaranto. Favarin lo sposta da una parte all’altra ma il suo contributo in entrambe le fasi non manca mai.

Nardi 7: Trova il suo terzo centro in campionato – il secondo consecutivo – sfruttando una deviazione favorevole, dopo una prima mezz’ora poco brillante. Positivo anche nella ripresa, è in fiducia e si vede.

Luci 6: fatica ad accelerare i ritmi nel primo tempo, migliora con il passare dei minuti ma si sono viste versioni migliori del capitano amaranto (dal 74’ Cesarini 6: Ha una chance appena entrato ma trova l’opposizione di Baroni).

Sabattini 6.5: L’unico che prova ad alzare il volume di gioco, colpisce una traversa da fuori e tenta qualche imbucata negli ultimi venti metri. Cala a lungo andare ma è suo l’assist per il gol di Brenna. Più che sufficiente.

Curcio 6.5: Esordio più che positivo sulla corsia di sinistra, accompagna sempre l’azione e risulta pericoloso sui piazzati (dal 83’ Fancelli sv)

Menga 6.5: Sblocca il match al termine di un’azione insistita, si muove tanto tenendo costantemente impegnata la difesa di Macelloni (dal 68’ Kosiqi 5.5: Ingresso timido, non lo si nota nel finale).

Mutton 5: Evanescente là davanti, non riesce mai ad impensierire la retroguardia del Cenaia (dal 68’ Giordani 6: Ci prova con il mancino, Baroni gli dice di no)

Favarin 6: Opta per un massiccio turnover ma l’avvio è da dimenticare. Prova a sistemare in corso d’opera e ci riesce ma, aldilà del risultato, la squadra soffre più del dovuto contro un avversario certamente di livello inferiore.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-5-2): Biagini; Savshak, Ronchi (dal 74′ Brenna), Bassini; Bellini, Nardi, Luci (dal 74′ Cesarini), Sabattini, Curcio (dal 83′ Fancelli); Mutton (dal 67′ Giordani), Menga (dal 68′ Kosiqi).

Cenaia (3-5-1-1): Baroni; Borselli, Pasquini, Benassi; Rossi, Caciagli, Simonini, Sanyang, Papini; Quilici; Macchia.

Termina il match al Picchi. Gli amaranto tornano a vincere in casa grazie ai centri di Menga, Nardi e Brenna. Inutile il gol del momentaneo 2-1 di Macchia. 94' Ancora Giordani pericoloso, ma il suo colpo di testa termina a lato 90' GOOOL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO BRENNA! Colpo di testa vincente di Brenna sugli sviluppi di un corner, amaranto che chiudono il match 89' Sinistro di Giordani, respinge Baroni 86' Ultimi scampoli di gara, amaranto a dir poco abulici in questo secondo tempo, Cenaia che si propone con più convinzione dalle parti di Biagini 83'' Dentro anche Fancelli per Curcio 77' Subito Cesarini pericoloso, Romano si dimostra attento sulla sua conclusione 74' Doppio cambio per il Livorno, dentro Cesarini e Brenna per Luci e Ronchi 68' Dentro anche Kosiqi per Menga 68' Tiro di Borselli da fuori area, Biagini devia in corner con qualche difficoltà 67' Fuori Mutton dentro Giordani 64' Amaranto che provano a consolidare il vantaggio, Cenaia che si chiude con ordine 58' Stacco di Mutton, palla alta sopra la traversa 56' Fallo di Ronchi su Macchia, punizione per gli ospiti 54' Destro di Savshak, conclusione completamente sballata 51' Ammonito Luci, duro su Quilici. Il capitano amaranto, diffidato, salterà per squalifica il prossimo impegno in campionato 47' Giallo per Mutton 46' Nessun cambio da entrambe le parti Comincia la ripresa al Picchi Termina il primo tempo al Picchi. Amaranto avanti grazie ai gol di Menga e Nardi. Per il Cenaia è Macchia ad accorciare le distanze al tramonto della prima frazione. 45' Saranno tre i minuti di recupero 40' GOL DEL CENAIA! Errore di Ronchi, Macchia si invola verso la porta e batte Biagini con un mancino a fin di palo 39' Giallo per Sanyang, in ritardo su Luci 38' Traversa di Sabattini! Livorno vicino al tris con il numero 21, la cui conclusione è fermata solo dal montante 35' RADDOPPIO DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO NARDI! Raddoppio immediato degli amaranto con Nardi, il quale trova la sua seconda marcatura consecutiva con un destro da fuori area che batte Baroni grazie ad una deviazione 32' GOOOL DEL LIVORNOO! HA SEGNATO MENGA! Gran gol del numero 11 amaranto, bravo a scappare via alla difesa ospite e ribadire in rete dopo la respinta di Baroni sulla sua stessa conclusione 30' Spizzata di Savshak, palla fuori dallo specchio della porta 27' Ci si avvicina alla mezz’ora, gli uomini di Favarin non riescono a creare chiare occasioni da gol, si difende con ordine la compagine di Macelloni 19' Fallo di Sabattini, punizione per gli ospiti 16' Bassini ci prova di testa, palla larga 15' Cross di Nardi deviato, altro corner per gli amaranto 9' Possesso sterile degli amaranto, il Cenaia non concede spazi 6' Cross di Curcio dalla sinistra, chiude in corner la retroguardia ospite 3' Impreciso Nardi nell’appoggio, azione sfumata per gli uomini di Favarin 2' Giro palla degli amaranto in questo avvio, si chiude il Cenaia L’arbitro fischia l’inizio!

Condividi:

Riproduzione riservata ©