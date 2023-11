Us Livorno 1915 – Cenaia, Favarin: “Gara da non sottovalutare, Cori è out”

Il mister amaranto Giancarlo Favarin

Amaranto chiamati a tornare al successo al Picchi conto un Cenaia in crisi di risultati. Favarin verso la conferma della difesa a tre, con Bellini largo a destra e Brisciani o Coriano sull'altra corsia. Cerca spazio Sabattini in mediana, c'è Mutton al posto dall'acciaccato Cori. Probabile spezzone per il nuovo arrivato Curcio

di Lorenzo Evola

Il pareggio strappato nel turno infrasettimanale alla capolista Pianese non può che lasciare un po’ di amaro in bocca a tutto il popolo amaranto. La prestazione degli uomini di Favarin in quel di Piancastagnaio – quanto meno nel primo tempo – è stata forse anche al di sopra delle aspettative, e l’1-1 stesso, tenuto conto del ruolino di marcia dei senesi in campionato, non sarebbe neanche da buttare. Siamo solo a novembre, il punticino guadagnato contro la prima della classe di certo mantiene ancora vive speranze e sogni di gloria. Il big match contro i bianconeri però, potenzialmente poteva segnare una vera e propria svolta nel cammino di Luci e compagni, riguardo sia ad una classifica ancora deficitaria rispetto alle ambizioni di inizio stagione, sia per il morale di una squadra che, in generale, pare aver smarrito qualche certezza nell’ultimo periodo. La distanza dalla vetta resta invariata (-7), tuttavia l’occasione per lanciare un segnale forte alle altre pretendenti e rilanciarsi seriamente per la corsa alla Serie C, non è stata sfruttata a pieno. D’ora in poi gli amaranto saranno dunque costretti a rincorrere, sperando in qualche passo falso della concorrenza, con la necessità di ritrovare la continuità di gioco e di risultati delle prime giornate, nonché un rapporto sano con le mura – fin qui nemiche – del Picchi. Il dodicesimo turno propone l’impegno interno contro un Cenaia penultimo e in profonda crisi (cinque sconfitte di fila), una chance ghiotta per regalare una gioia davanti ai propri tifosi e sfatare il tabù casalingo. C’è ancora tempo per invertire la rotta ma certi errori, da qui in avanti, non potranno più essere commessi.

Non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti a livello di formazione. Favarin va verso la conferma della difesa a tre con Fancelli, Ronchi e Brenna di fronte a Biagini (o Albieri a seconda delle quote). Sulle fasce ancora Bellini a destra e Brisciani o Coriano dalla parte opposta, scalpita Sabattini per un posto in mediana, ma è avanti Nardi nel ballottaggio. In attacco non ci sarà Cori, uscito malconcio mercoledì scorso a fine primo tempo. L’augurio è che lo stop non sia troppo grave per il centravanti labronico, out sicuramente anche in Coppa Italia. Al suo posto pronto Mutton per affiancare Cesarini e Giordani. Probabile almeno uno spezzone per il nuovo arrivato Curcio.

“Non penso che la squadra sia cambiata rispetto alle prime giornate – esordisce il mister amaranto Giancarlo Favarin durante la conferenza stampa di presentazione del match – sicuramente nell’ultimo periodo abbiamo incontrato avversari più organizzati e credo che, eccezion fatta contro il Tau, abbiamo sempre giocato alla pari, pur con qualche risultato un po’ negativo. Queste ultime tre partite sono state parecchio dispendiose a livello fisico quindi ci sta che domani ci sia qualche cambio a livello di undici titolari. Il Cenaia è in difficoltà e verrà a Livorno per cercare di tirarsi fuori da là sotto, non sarà dunque una partita facile e guai a sottovalutarla. Dobbiamo senz’altro invertire la rotta in casa, al Picchi sono arrivate compagini forse anche più in forma di noi a livello fisico ma cercheremo in ogni modo di fare meglio di fronte ai nostri tifosi. Cori? Purtroppo non ci sarà, dispiace perché stava entrando in condizione, speriamo possa accorciare i tempi di recupero. Anche Nizzoli sarà out. Curcio? Felipe è un giocatore di fascia ma che può adattarsi a più ruoli. La sua condizione è più che buona, quindi domani potremmo vederlo in campo. Sul calendario? Si forse sarà un po’ più favorevole d’ora in poi, potrà essere d’aiuto per tornare là sopra indubbiamente, ma pensiamo una partita alla volta. Mercato? Le idee sono chiarissime, ho già parlato con la società e qualcosa certamente verrà fatto”.

Probabile formazione (3-4-1-2): Biagini; Fancelli, Ronchi, Brenna; Bellini, Nardi, Luci, Coriano; Cesarini; Mutton, Giordani

