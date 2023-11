Us Livorno 1915 – Gavorrano 0-0. Mutton spreca da pochi passi

Luci e compagni attesi al Picchi da un Gavorrano in gran spolvero (quattro vittorie di fila). Favarin lancia Fancelli dal 1', c'è Mutton al posto di Cesarini in attacco. In mediana spazio a Bellini, Luci e Nardi . Causa vento il match inizierà alle 15.30

di Lorenzo Evola

C’è voglia di riscatto in casa amaranto dopo la sconfitta interna subita per mano del Seravezza. La decima giornata del campionato di Serie D propone il delicato impegno casalingo contro il Follonica Gavorrano, quinto in classifica a +1 proprio dagli uomini di Favarin e reduce da tre vittorie consecutive. Serviranno i tre punti per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della graduatoria ed invertire un trend tutt’altro che positivo tra le mura amiche.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-2-1): Biagini; Fancelli, Ronchi, Bassini, Brisciani (dal 10′ Savshak); Nardi, Luci, Bellini; Mutton, Giordani; Cori.

Gavorrano (4-4-2): Filippis; Botrini, Dierna, Ampollini, Ceccanti; Grifoni, Pignat, Modic, Masini; Regoli, Marcheggiani.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

35' Luci centra dalla destra per lo stacco di Mutton, di nuovo impreciso però di fronte a Filippis 31' Grossa chance fallita da Mutton che non riesce a battere Filippis a pochi passi della porta 30' Lancio dalle retrovie, Cori per poco non approfitta di un’uscita sbagliata di Filippis 29' Tanti errori in questa prima mezz’ora, le due squadre faticano ad adattarsi alle condizioni climatiche sfavorevoli 26' Ci prova ancora Giordani da fuori, blocca Filippis 23' Giordani sfonda a sinistra, chiude in qualche modo la retroguardia ospite 19' Lancio completamente sballato di Bassini, palla sul fondo 17' Gli amaranto reclamano un tocco di mano in area, l’arbitro fa segno di proseguire 14' Favarin che passa al 3-5-2 con Bassini e Bellini laterali 10' Non ce la fa Brisciani, dentro Savshak al suo posto 8' Imbucata di Nardi, non ci può arrivare Mutton 6' Problemi per Brisciani, fermo a terra 3' Si coordina Modic, non impatta bene Marcheggiani 1' Gara che sarà inevitabilmente condizionata dal forte vento di libeccio L’arbitro fischia l’inizio!

