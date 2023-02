Us Livorno 1915 – Ghiviborgo, Esposito, “Non pensiamo al ricorso, dobbiamo alzare l’asticella. Neri ko”

Vincenzo Esposito, mister dell'Us Livorno

Amaranto chiamati a vincere e convincere contro il Ghiviborgo, aspettando l'esito del ricorso. Out Neri, al suo posto si candida Lo Faso dal 1'. Ballottaggio Frati - El Bakthauoi, in mediana è in dubbio Greselin a causa di un guaio muscolare. Ancora Giampà al posto di Benassi in difesa

di Lorenzo Evola

Dopo il deludente pareggio di domenica scorsa in terra lucchese, gli amaranto tornano tra le mura amiche del Picchi per la ventiduesima giornata del campionato di Serie D. L’esito del ricorso – presentato dalla società in merito all’irregolare utilizzo del giovane difensore verdeazzurro Maffei – che, come appare probabile, assegnerà agli uomini di Esposito la vittoria a tavolino, non cancella quanto visto al Buon Riposo di Seravezza, teatro della solita prestazione anonima di Luci e compagni lontano dall’Ardenza. Un buon primo tempo, seguito da una ripresa abulica, sterile e compassata. Un trend, purtroppo, già rivisto svariate volte in stagione. Contro un Ghiviborgo sulla carta abbordabile, ma imbattuto da oltre un mese e in grado di bloccare i labronici sullo 0-0 all’andata, servirà una prestazione sulla falsariga del successo casalingo con il Terranuova Traiana, dunque continua e convincente per tutti i novanta minuti.

Riguardo alla formazione, mister Esposito potrebbe operare qualche cambio nell’undici iniziale, soprattutto nel reparto offensivo. In settimana ha accusato una distorsione alla caviglia Francesco Neri, fuori dall’elenco dei convocati così come Benassi, Longo, Bontempi e Pecchia (in recupero dal lungo stop). Scalpita quindi Lo Faso, pronto a tornare titolare dopo parecchio tempo sulla trequarti. Dovrebbe rivedersi dal 1’ anche Frati, a scapito di un El Bakthaoui apparso in calo nelle ultime uscite. Va verso la conferma Bamba a destra, mentre in mediana è a rischio Greselin non al 100% a causa di un guaio muscolare patito in questi giorni. In difesa ancora Giampà al centro con Fancelli, sulle corsie laterali invece, Lorenzoni e Giuliani.

“Servirà sicuramente fare qualche passo in avanti rispetto a domenica scorsa – esordisce il mister Vincenzo Esposito durante la conferenza stampa di presentazione del match – al di là degli interpreti. Dobbiamo riuscire a creare più situazioni favorevoli per segnare, mettere i nostri attaccanti nelle condizioni migliori per farlo e in settimana abbiamo lavorato tanto su questo. Credo che dovremmo migliorare anche sulle palle inattive, perché non riusciamo mai a sfruttarle a dovere e lo stesso vale per un maggior coinvolgimento dei centrocampisti, attraverso inserimenti e conclusioni da fuori area. Sono tutte soluzioni che ti permettono di distribuire i gol su tutti i reparti e su questo ritengo che siamo ancora troppo carenti. Vogliamo alzare l’asticella, tirarci fuori da questa situazione di pressione dovuta alla mancanza di risultati e sono contento che adesso posso contare su alternative valide, perché si crea una concorrenza che fa solo del bene alla squadra in generale. Sul ricorso? Pensiamo solo alla partita”. Sui singoli: “Greselin si è allenato con il gruppo oggi ma non è al meglio e valuterò domani se utilizzarlo o no. Non ci sarà sicuramente Neri perché non si è mai allenato a causa del problema alla caviglia, così come saranno assenti Benassi, Longo, Bontempi e Pecchia. Quest’ultimo è tornato in gruppo ma arriva da un infortunio importante e serve dunque prudenza”.

Probabile formazione (4-2-3-1): Bagheria; Lorenzoni, Fancelli, Giampà, Giuliani; Luci, Greselin; Bamba, Frati, Lo Faso; Lucatti.

