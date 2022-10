Us Livorno 1915-Grosseto, Collacchioni: “Pronti a riscattarci, rientra Torromino”

Un'immagine del recente impegno di Coppa Italia contro l'Arezzo (FOTO NOVI)

Amaranto impegnati nel derby contro i biancorossi per lasciarsi alle spalle le due amare sconfitte. Dopo il turnover in Coppa Italia spazio ai titolarissimi, Fancelli, Russo, Cretella e Luci. Sulle fasce Lucarelli, Zanolla e Bruno si giocano due maglie, probabile Lo Faso dal 1' sulla trequarti

di Lorenzo Evola

Dopo le sconfitte maturate in extremis contro Città di Castello e Arezzo (in Coppa Italia), c’è voglia di riscatto in casa amaranto. Le scorie lasciate in eredità dai finali nefasti delle ultime due gare rischiano di farsi sentire, ma gli uomini di Collacchioni hanno tutte le carte in regola per invertire il trend negativo e rilanciarsi tra i piani alti della classifica. Al Picchi, nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie D, andrà in scena il consueto derby toscano contro il blasonato Grosseto, compagine guidata in panchina da Andrea Liguori e reduce dal pareggio casalingo con il Follonica (0-0). Avversario sicuramente da non sottovalutare i biancorossi – capaci di riprendersi dopo l’avvio segnato da tre ko consecutivi – ma senza dubbio alla portata di un Us Livorno chiamato a vincere e, perché no, convincere, di fronte ai propri tifosi.

Riguardo al capitolo infortuni, non c’è pace per Apolloni (squalificato a causa dell’espulsione nel finale contro il Città di Castello), di nuovo alle prese con un problema allo stesso ginocchio che lo ha tenuto ai box in questo primo scorcio di stagione. La ricaduta non sembra di lieve entità e per questo la società ha deciso di intervenire ancora sul mercato aggiudicandosi le prestazioni di Michele Bruzzo, centrocampista classe ’99, svincolato dopo la stagione trascorsa in Serie C prima al Potenza e poi al Grosseto. Ancora out Pecchia e Giuliani, la buona notizia è il rientro tra i convocati di Torromino, per il quale sarà probabilmente previsto uno spezzone di gara così da rimettere minuti nelle gambe. Dopo il turnover di metà settimana, Collacchioni dovrebbe riproporre il trio Fancelli – Russo – Karkalis davanti a Fogli. A centrocampo spazio al duo Luci – Cretella in mediana, con Lucarelli a sinistra e uno tra Zanolla e il rientrante Bruno sulla corsia di destra. Sulla trequarti torna Neri con Lo Faso (in pole su Rossi) a supporto della punta Rodriguez.

“Sicuramente c’è voglia di rifarsi dopo queste due sconfitte – esordisce il mister amaranto Lorenzo Collacchioni durante la conferenza stampa di presentazione del match – anche se credo che comunque ne siamo usciti con alcune certezze nonostante tutto. Contro l’Arezzo, ad esempio, è vero, c’è stato un blackout nel primo tempo ma nella ripresa abbiamo dimostrato grande carattere e quindi bisogna ripartire da lì. Nelle ultime due partite c’è stata una crescita importante e domani vogliamo continuare questo percorso di crescita. Andiamo ad affrontare una squadra forte, blasonata e con alcune individualità importanti per la categoria ma siamo determinati a riprenderci i punti lasciati a Città di Castello. I ragazzi sono carichi, si sono allenati bene e sono sicuro che anche il pubblico, come al solito, ci darà una grande mano”.

L’attenzione si sposta poi sui singoli: “Torromino torna finalmente tra i convocati, per Apolloni bisognerà approfondire l’entità dell’infortunio. Bruzzo? Lo conosciamo poco, ma si è messo subito a disposizione, ci darà sicuramente una grossa mano. Non penso di schierarlo subito dall’inizio perché è arrivato da poco, avrà comunque tutto il tempo per integrarsi. Lo Faso? Sono contento che si sia sbloccato, per un attaccante è importante trovare il gol con continuità. Ho fiducia nei miei attaccanti e sono felice che pian piano stiano trovando quella concretezza che ci è un po’ mancata in questo periodo. Rossi dal 1’? Vedremo, si è tolto di dosso la pressione con la doppietta contro l’Arezzo e ciò mi fa molto piacere. Ma ho avuto bei segnali anche da Vantaggiato e Frati, quindi mi prendo queste ultime ore per decidere”.

Probabile formazione (3-4-2-1): Fogli; Fancelli, Russo, Karkalis; Bruno, Cretella, Luci, Lucarelli; Neri, Lo Faso; Rodriguez.

Condividi: