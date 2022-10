Us Livorno 1915-Grosseto 1-0. Rodriguez porta in vantaggio gli amaranto

Un'immagine del recente impegno di Coppa Italia contro l'Arezzo (FOTO NOVI)

Collacchioni opta per il 4-3-2-1 con Lo Faso e Rossi alle spalle di Rodriguez. Confermati Russo, Fancelli e Karkalis in difesa, sulla destra spazio a Bruno. In mediana al rilancio dal 1' Belli accanto a Luci e Cretella

di Lorenzo Evola

Dopo le sconfitte maturate in extremis contro Città di Castello e Arezzo (in Coppa Italia), c’è voglia di riscatto in casa amaranto. Le scorie lasciate in eredità dai finali nefasti delle ultime due gare rischiano di farsi sentire, ma gli uomini di Collacchioni hanno tutte le carte in regola per invertire il trend negativo e rilanciarsi tra i piani alti della classifica. Al Picchi, nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie D, andrà in scena il consueto derby toscano contro il blasonato Grosseto, compagine guidata in panchina da Andrea Liguori e reduce dal pareggio casalingo con il Follonica (0-0). Avversario sicuramente da non sottovalutare i biancorossi – capaci di riprendersi dopo l’avvio segnato da tre ko consecutivi – ma senza dubbio alla portata di un Us Livorno chiamato a vincere e, perché no, convincere, di fronte ai propri tifosi.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-2-1): Fogli; Bruno, Fancelli, Russo, Karkalis; Cretella, Luci, Belli; Rossi, Lo Faso; Rodriguez.

Grosseto: Gil De Oliveira; Crivellaro, Bruno, Martino, Ciolli; Cipolletta, Battistoni, Carannante, Scaffidi; Tripicchio, Rotondo.

20' Gara bloccata in questa fase, tanti falli da una parte e dall’altra 15' I biancorossi provano a farsi vedere dalle parti di Fogli, senza però impensierire la retroguardia amaranto 12' Rotondo atterrato in area da Fancelli, l’arbitro lascia scorrere 11' Fallo di Rodriguez a centrocampo ai danni di Scaffidi 9' Fancelli chiude, calcio d’angolo per il Grosseto 6' Punizione calciata male da Rodriguez, palla sul fondo 4' Grande avvio per gli uomini di Collacchioni, capaci di colpire alla prima occasione 2' GOOOOOL DEL LIVORNOOO!! Scambio sulla trequarti tra Rossi e Rodriguez, con l’attaccante cubano lanciato a rete. Preciso il suo destro che si spegne all’angolo. Amaranto subito in vantaggio L’arbitro fischia l’inizio!

