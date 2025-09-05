Us Livorno 1915-Guidonia, Formisano: “Vogliamo alzare l’asticella”

Il mister Alessandro Formisano durante la conferenza di presentazione del match

Amaranto in cerca di riscatto dopo il ko contro la Juve Next Gen. Al Picchi - nella terza giornata del girone B - arrivano i laziali di Ginestra, reduci dal ko casalingo con il Pineto. Un'occasione da non perdere per gli uomini di Formisano, costretti a rinunciare a Seghetti (convocato in Under 20) e allo squalificato Marchesi. Ufficiale l'arrivo del fantasista ex Trento Peralta

di Lorenzo Evola

Dimenticare in fretta la beffa subita in extremis in quel di Alessandria e tornare a smuovere la classifica. È questo il mantra in casa Livorno dopo il primo ko in campionato maturato in casa della Juve Next Gen di Brambilla. Una sconfitta, a dir la verità, immeritata per gli uomini di Formisano, condannati più da alcuni errori individuali dei singoli (vedi Nwachukwu) che per una prestazione tutto sommato simile a quella offerta all’esordio vincente con la Ternana, segnata da una discreta compattezza difensiva, quanto da un’evidente sterilità negli ultimi venti metri. L’incapacità di proporsi con continuità dalla trequarti in su tuttavia non preoccupa l’ambiente e, soprattutto, lo staff labronico, conscio di poter contare su di un arsenale offensivo che – una volta trovati i giusti meccanismi – sarà con tutta probabilità in grado di raggiungere quel numero di gol necessari per vivere una stagione in linea con i dettami societari. In tal senso, il sigillo (seppur su rigore) di Di Carmine è senza dubbio la nota più lieta della amara trasferta al Moccagatta; la speranza è che l’ex Trento trovi al più presto la forma migliore per dare man forte a Dionisi e compagni in fase realizzativa.

A proposito del parco giocatori a disposizione, in settimana si sono registrate novità piuttosto rilevanti riguardo alla rosa amaranto. Sul gong del calciomercato ha fatto le valigie Ndoye, ceduto in prestito all’Aquila, così come Arcuri, accasatosi a titolo definitivo al Ghiviborgo, poiché non rientravano nei piani di Formisano. A questi vanno aggiunti anche coloro che sono stati esclusi dalla lista del campionato (quanto meno fino a gennaio), ovvero Rossetti, Capparella e Fancelli. Se per il fantasista si prevede un recupero graduale dalla rottura del crociato e dal recente stop, per l’ex Novara e il difensore classe 2004 si tratta di pura scelta tecnica. Sul fronte degli arrivi, l’ultimo giorno di trattative ha partorito l’approdo in maglia amaranto di Moses Odjer (29 anni), centrocampista centrale con oltre 250 presenze tra B e C alle spalle, totalizzate tra Catania, Salernitana, Palermo, Foggia, Pianese ed Ascoli. Un innesto che farà comodo in mezzo al campo, pronto a fornire un’alternativa di livello al duo Hamlili – Welbeck.

Ma non è finita qui. Nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità dell’acquisto di Diego Peralta, trequartista mancino classe ’96 svincolatosi dopo l’esperienza al Trento. Un elemento rodato per la categoria (200 gettoni in C) e che andrà a rimpolpare la batteria offensiva amaranto dopo le recenti uscite. Tiene banco infine la questione Seghetti, convocato in Under 20 e costretto al forfait domani sera al Picchi. Il rischio però per gli amaranto è quello di non poter contare sull’ex Empoli per diverse giornate a causa del Mondiale Under 20, previsto dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile e del quale con molta probabilità l’estremo difensore sarà uno dei protagonisti. Da parte della società c’è piena fiducia nei profili di Tani e Ciobanu, dunque non dovrebbero esserci ulteriori movimenti in entrata sul fronte portiere.

Tornando al campo, la terza giornata del girone B vede i labronici impegnati nel test casalingo contro il Guidonia Montecelio – calcio d’inizio domenica alle 20.30 -, compagine laziale costretta alla sconfitta tra le mura amiche dal Pineto (0-2) e inchiodata a un solo punto (e zero gol) dopo le prime due uscite. Un match, insomma, decisamente alla portata per un Livorno che vuole dimenticare il passo falso di sabato scorso e uscire con il bottino pieno dal prato del Picchi. Capitolo formazione, Formisano dovrà fare di nuovo a meno di Marchesi (ancora un turno di squalifica da scontare dopo il rosso al debutto) e probabilmente anche di Gentile, non pienamente recuperato dall’infortunio patito contro la Ternana. Ballottaggio aperto dunque tra i pali con Tani in leggero vantaggio, dovrebbe poi rivedersi Ghezzi insieme a Noce e Baldi nel terzetto difensivo. Non sono previste novità a centrocampo, mentre sulla trequarti potrebbe esordire dal 1′ Cioffi insieme a Biondi, così come Di Carmine come riferimento centrale. Ma non è da escludere qualche sorpresa, specie nei tre davanti.

“Credo che faremo ancora qualcosa sul mercato – esordisce mister Formisano durante la consueta conferenza stampa pre match, svoltasi nei locali dell’azienda Aromolio -, perchè abbiamo compreso in queste prime prestazioni che possiamo alzare l’asticella, questo gruppo può fare sul serio. Se l’obiettivo è quello di portare il Livorno in Serie B entro tre anni, dobbiamo passare attraverso varie tappe che possono richiedere un tempo breve o medio lungo a seconda della qualità dei calciatori e noi vogliamo alzare questa qualità. Ciò non significa cambiare obiettivi ma provare a raggiungerli con una forza diversa. Con la Juve Next Gen dopo il pareggio di Di Carmine i ragazzi hanno portato subito la palla al centro per cercare la vittoria, quello è un segnale importante per me perchè significa che c’è voglia di ottenere sempre il massimo e di, appunto, alzare sempre di più l’asticella. Riguardo al Guidonia, non sarà semplice, loro sono un cantiere aperto un po’ come noi. Certamente vorranno rifarsi dopo le prime uscite poco felici, noi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti. Hanno delle caratteristiche diverse rispetto alla Juve Next Gen e di conseguenza anche noi andremo incontro a dei cambiamenti. Sarà un match completamente differente”.

“Seghetti? L’inserimento nella nazionale di riferimento ci ha un po’ sorpresi – prosegue l’ex tecnico di Pianese e Perugia -, ma io ho piena fiducia sia in Ciobanu che in Pippo Tani, quindi andremo avanti con la linea verde, consapevoli che probabilmente Seghetti parteciperà anche al Mondiale Under 20. Gentile? Potrebbe anche essere recuperato ma vogliamo optare per una scelta conservativa per evitare ricadute, il giocatore è importante per noi, dunque non vorrei rischiarlo. Esclusione di Rossetti? Qui il discorso è un po’ più ampio. Questo Livorno non ha continuità con quello dello scorso anno perchè le categorie sono diverse, vanno fatte delle scelte considerando che si è alzata non poco la qualità in attacco durante la sessione estiva. Quando arriva gente come Cioffi, Di Carmine e Biondi poi sei costretto a scegliere e così è stato fatto. Di Carmine e Cioffi dal 1′? Sono pronti, vediamo da qui a domenica chi deciderò di mettere in campo. Odjer? Sono contento del suo arrivo, è un ragazzo che ho allenato e che conosco molto bene. Ha una carriera importantissima, ha vinto la C e sicuramente ci darà una gran mano là in mezzo sia dal punto di vista puramente tecnico che di temperamento”.

Probabile formazione (3-4-2-1): Tani; Ghezzi, Noce, Baldi; Mawete, Welbeck, Hamlili, Antoni; Biondi, Cioffi; Di Carmine.

Condividi:

Riproduzione riservata ©