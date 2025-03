Us Livorno 1915 – Orvietana 1910 3-2. Caravaggi sfiora il pareggio!

Uomini di Indiani chiamati a proseguire la striscia vincente in casa contro gli umbri. Spazio a Ciobanu, Malva, Gucci e Botrini dal 1', in mediana si ricompone la coppia Hamlili - Bellini

di Lorenzo Evola

La 26esima giornata propone agli amaranto lo scontro casalingo contro i biancorossi di Rizzolo. Indiani opta per Ciobanu in porta e Gucci dal 1′ in attacco. Torna Bellini in mediana accanto a Hamlili, sulla trequarti Malva e Russo.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-4-2-1): Ciobanu; Botrini (dal 46′ Siniega), Brenna, Risaliti; Bonassi, Hamlili (dal 46′ Marinari), Bellini, Calvosa; Malva, Russo (dal 71′ Luci); Gucci (dal 71′ Rossetti)

Orvietana (4-3-3): Rossi; Paletta, Petritaj, Ricci, Mauro; Berardi, Simic, Fabri; Caon, Panattoni, Coulibaly.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

71' Dentro anche Rossetti per Gucci 70' Continua a spingere la formazione umbra, gli amaranto non riescono a risalire il campo 66' Ammonito Fabri che stende Malva in ripartenza 63' Caravaggi! Bella azione corale dei biancorossi, la sfera carambola sui piedi dell’esterno che calcia addosso a Ciobanu 62' Giallo per Marinari per una trattenuta su Caravaggi 61' Amaranto in sofferenza in questo avvio di ripresa, è l’Orvietana a fare la partita 56' Dentro anche Luci per Russo 52' Coulibaly! Il numero 10 ospite si divora il pareggio con un destro alle stelle da pochi passi 47' Caon! Contropiede degli umbri, Ciobanu si distende e respinge la conclusione dell’attaccante ospite 46' Dentro Marinari e Siniega per Hamlili e Botrini Comincia il secondo tempo al Picchi Termina un emozionante primo tempo al Picchi. Amaranto avanti grazie ai timbri di Russo, Bonassi e Malva, per gli ospiti la doppietta di Panattoni 43' Primo tempo da cardiopalma al Picchi, ora sono gli amaranto a premere nella metà campo ospite 41' GOOOLL DEL LIVORNO!! HA SEGNATO MALVA! Si riportano subito avanti gli uomini di Indiani, Russo calcia di potenza una punizione dai venti metri, sulla respinta di Rossi si avventa Malva che insacca da due passi 37' GOL DELL’ORVIETANA! Panattoni riceve in area e a tu per tu batte Ciobanu con il sinistro. 35' Prende coraggio adesso la compagine umbra, amaranto che abbassano il loro baricentro 30' Steso Bellini, punizione per gli amaranto 23' Hamlili! Botta da fuori area del centrocampista amaranto, risponde presente Rossi che devia in corner 19' GOL DELL’ORVIETANA! Panattoni accorcia le distanze dagli undici metri con un’esecuzione perfetta 18' RIGORE PER L’ORVIETANA! Botrini stende Caon, il direttore di gara indica il dischetto 16' Gucci! Si divora il tris con uno stacco impreciso da pochi passi sull’ennesimo spunto di Russo 14' GOOOLLL DEL LIVORNOOOO!! HA RADDOPPIATO BONASSI! Cross di Hamlili, la sfera carambola sul secondo palo, dove sbuca Bonassi che insacca di testa. 13' Altro lancio dalle retrovie, esce Rossi che fa sua la sfera 9' Russo si invola in contropiede, Fabri lo chiude 7' Match già in discesa per gli uomini di Indiani, prova a reagire la compagine umbra 4' GOOOOLLL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO RUSSO!! Lancio dalle retrovie, Gucci spizza per Malva, bravo a servire l’ex Lucchese che incrocia con il mancino. Amaranto subito avanti 2' Suggerimento di Russo, Calvosa non ci arriva Comincia il match al Picchi!

