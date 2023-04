Us Livorno 1915 – Orvietana, Collacchioni: “Match importante, crediamo nei playoff”

Lorenzo Collacchioni, allenatore dell’Us Livorno

Amaranto di scena per l’ultima volta al Picchi contro i biancorossi. Ancora out Neri e Frati, ai box pure Lo Faso. Non al meglio Greselin e Camara. Conferma in vista per Pecchia in mediana. Ballottaggio Lucatti - Longo in attacco

di Lorenzo Evola

Una delle migliori prestazioni esterne della stagione non è bastata agli amaranto per uscire almeno con un punto in saccoccia dal match in quel di Poggibonsi di domenica scorsa. Si complica ulteriormente, dunque, il cammino verso i playoff per gli uomini di Collacchioni – solo a +1 dal Flaminia, vittorioso nel frattempo contro il Ghiviborgo – chiamati a difendere il quinto posto nelle ultime due giornate di campionato 2022/2023. Al Picchi (calcio d’inizio alle 15), nel primo dei due round del rush finale, arriverà l’Orvietana, compagine capace di battere di misura (1-0) Luci e compagni all’andata e che non verrà di certo all’Ardenza a fare sconti, vista anche una classifica non troppo rassicurante per la squadra del vicepresidente Di Natale, appena al di sopra della zona playout. Servirà un Livorno cinico e determinato per sfatare il tabù vittoria (lontana oramai mesi) e salutare quanto meno dignitosamente i propri tifosi, sempre a sostegno della truppa amaranto nonostante una stagione che sarà certamente ricordata più per gli sviluppi societari che per i risultati ottenuti sul campo.

Riguardo alla formazione, non giungono buone notizie dall’infermeria. Sono ancora out infatti sia Gian Marco Neri che Frati, entrambi alle prese con i soliti problemi fisici, ma in settimana si è fermato anche Lo Faso. Sono in dubbio pure Camara (infiammazione) e Greselin (febbricitante). Scelte quasi obbligate per mister Collacchioni, deciso a riproporre Pecchia in mediana al fianco di Luci e il duo Bruzzo – El Bakthaoui (insegue Bamba) alle spalle della punta che dovrebbe essere Lucatti (in vantaggio su Longo).

“Saranno due partite importanti – esordisce il mister Lorenzo Collacchioni durante la conferenza stampa di presentazione del match – su questo non c’è dubbio. Ci servono i tre punti per raggiungere il nostro obiettivo e faremo di tutto per far si che ciò accada. Sarà anche l’ultima partita in casa e quindi ci teniamo a chiudere bene di fronte ai nostri tifosi. L’Orvietana è una squadra viva, in forma e che arriverà al Picchi per centrare una salvezza che sembrava impossibile fino a gennaio. Non sarà facile ma siamo costretti a vincere c’è poco da fare. Con il Poggibonsi ci sono stati dei passi in avanti, peccato non aver concretizzato le occasioni che ci siamo creati. Il risultato ci ha penalizzato ma dobbiamo continuare su quella strada. Abbiamo ancora tanto in ballo, quindi siamo concentrati su queste due gare importanti, poi per le valutazioni ci sarà tempo. Flop dell’attacco? Le aspettative erano alte, i numeri non sono stati all’altezza ma ci sono ancora queste partite per cambiare il trend, ho fiducia nei miei ragazzi. Non è il momento di fare bilanci ma di andarci a prendere e, perchè no, vincere i playoff”.

Probabile formazione (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giampà; Lorenzoni, Luci, Pecchia, Giuliani; El Bakthaoui, Bruzzo; Lucatti.

