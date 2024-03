Us Livorno 1915 – San Donato Tavarnelle 0-0. Comincia il match al Picchi!

La ventottesima giornata del campionato di Serie D propone agli amaranto l'impegno al Picchi (a porte chiuse) contro i giallo blu di Brachi. Fossati lancia dal 1' Tenkorang in attacco e Brenna nel terzetto di difesa. Conferma per Goffredi sulla sinistra

di Lorenzo Evola

Amaranto chiamati a riscattare la brutta sconfitta di Gavorrano nel match casalingo contro il San Donato Tavarnelle, sperando in qualche passo falso delle prime della classe. Fossati costretto ancora a fare a meno di Rossetti, al suo posto c’è Tenkorang al fianco di Giordani in attacco. Torna Brenna dal 1′ in difesa, sulle corsie di nuovo Camara e Goffredi. Gara che si disputerà a porte chiuse in seguito alla squalifica afflitta in merito agli episodi di domenica scorsa.

Le formazioni ufficiali:

Livorno (3-5-2): Facchetti; Brenna, Tanasa, Curcio; Camara, Bellini, Luci, Nardi, Goffredi; Giordani, Tenkorang.

San Donato Tavarnelle (3-4-2-1): Manzari; Videtta, Chiti, Frosali; Sichi, Calamai, Marianelli, Belli; Bellini, Neri; Bocci.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

6' Conclusione al volo di Bellini (San Donato), blocca Facchetti 4' Atterrato Giordani, punizione per gli amaranto 2' Destro dalla distanza di Giordani, palla in curva Comincia il match al Picchi!

