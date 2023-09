Us Livorno 1915 – Sansepolcro, Favarin: “C’è voglia di tornare a vincere al Picchi”

Il mister amaranto Giancarlo Favarin

Amaranto di scena all'Ardenza contro gli aretini di Bricca con l’obiettivo di proseguire il trend positivo di inizio campionato. Ballottaggio Luci/Caponi a centrocampo, per il resto solito undici visto a Ponsacco

di Lorenzo Evola

Dopo il convincente successo in quel di Ponsacco (1-3), la parola d’ordine in casa amaranto è “continuità”. Una continuità necessaria per mantenere la vetta della graduatoria, occupata ad oggi da Luci e compagni insieme a Grosseto, Figline, e Tau Altopascio, tutte imbattute e a quota sette punti dopo tre giornate. Il quarto turno del campionato di Serie D propone agli uomini di Favarin il classico match comodo all’apparenza ma tutt’altro che da sottovalutare. Al Picchi arriverà infatti il Sansepolcro di mister Bricca, reduce dalla pesante debacle casalinga di domenica scorsa subita per mano del Tau (0-4), e certamente voglioso di reagire gettando il cuore oltre l’ostacolo di fronte ad una compagine – e in uno stadio – di livello superiore. Gli amaranto in queste prime uscite hanno dimostrato una più che buona fluidità di gioco e, contro la peggior difesa del campionato (sono nove i gol subiti fin qui dagli aretini), le occasioni per colpire non mancheranno, ma servirà il giusto approccio per portare a casa i tre punti e regalarsi la prima gioia davanti ai propri tifosi.

La brutta notizia della settimana è sicuramente l’esito degli esami effettuati a Bartolini, out nei minuti finali contro il Grosseto. Per il centrocampista labronico arriva la peggiore delle notizie possibili: rottura del parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro con distacco della cartilagine del condilo femorale. Stagione finita per lui e assenza pesante per Favarin, chiamato a scegliere già domani tra Luci e Caponi per il posto in cabina di regia. Lunga la lista degli indisponibili, a partire dai vari Frati, Mutton, Fissore, Palma, oltre ai lungodegenti Fancelli e Sabattini. Si va quindi verso la conferma dello stesso undici visto a Ponsacco, con Nardi e Bellini a completare la mediana e il duo Cesarini – Giordani alle spalle di Cori.

“Domani non sarà facile perchè il Sansepolcro arriva da una brutta sconfitta e vorrà rifarsi – esordisce il tecnico amaranto Giancarlo Favarin durante la conferenza stampa di presentazione del match -, inoltre non dobbiamo farci ingannare dai numeri di inizio campionato perchè non sono mai troppo veritieri del valore generale di una squadra. Siamo comunque consapevoli che sarà una partita da vincere anche per sfatare questo tabù del Picchi. Siamo partiti bene, ma credo che dobbiamo ancora esprimere tutto il nostro potenziale, alcuni giocatori sono arrivati in ritardo, ci sono ancora degli equilibri da trovare. Certamente vincere rende il tutto più semplice. Dovremo stare attenti a non concedere troppo come è successo nelle prime uscite stagionali. Abbiamo approcciato le gare in modo molto aggressivo, con un baricentro alto e in quei frangenti è facile subire gol in contropiede o su di un lancio in profondità. Capitolo infortuni? Non recuperiamo nessuno purtroppo, forse Mutton e Palma potrebbero tornare a disposizione dalla prossima settimana ma è tutto da vedere. Sull’importanza dei tifosi? I ragazzi ne sono consapevoli, anche quando siamo andati sotto non ha mai smesso di sostenere la squadra e questo aiuta a giocare senza’altro con più tranquillità”.

Probabile formazione (4-3-1-2): Biagini; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini, Luci, Nardi; Cesarini; Giordani, Cori.

