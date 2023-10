Us Livorno 1915 – Seravezza, Favarin: “Partita da non sbagliare, dispiace per Caponi”

Il mister amaranto Giancarlo Favarin

Amaranto di scena al Picchi nel big match contro i lucchesi di Amoroso. Favarin pronto a riproporre Albieri, Camara e Bassini dal 1'. In mediana scalpita Nardi, non si tocca il trio Cesarini - Giordani - Cori. Caponi rescinde con il club

di Lorenzo Evola

Archiviata la pratica Real Forte Querceta grazie alla perla di Giordani, per gli amaranto si profila all’orizzonte un filotto di partite – Seravezza, Pianese e Follonica – che diranno molto sulle reali potenzialità della truppa di Favarin. Luci e compagni fin qui si sono dimostrati pressoché perfetti contro squadre, si insidiose ma certamente di caratura inferiore, mentre qualche problema è emerso nei confronti con compagini ben più attrezzate (vedi Tau e Grosseto) nella corsa al primo posto. La speranza è quella di migliorare questo trend a partire già da un’ottava giornata di campionato che propone il big match al Picchi contro il Seravezza (calcio d’inizio alle 14.30), realtà lucchese a dir poco brillante nelle prime giornate – cinque vittorie in sei turni – ma scivolata al terzo posto in seguito al ko interno (1-2) subito per mano del Follonica. Una vera prova del nove per i labronici, chiamati a vincere e convincere contro una diretta concorrente per restare in scia ad una Pianese ancora in vetta alla classifica, nonché invertire un ruolino di marcia casalingo, ad oggi, non proprio invidiabile. A proposito di Pianese, è ufficiale lo spostamento della gara contro i bianconeri dall’1 al 15 novembre, sempre alle 14.30, per motivi di ordine pubblico.

Non sono previsti grandi sconvolgimenti a livello di formazione. Mister Favarin dovrebbe poter contare su (quasi) tutta la rosa a disposizione, eccezion fatta per il lungodegente Bartolini e Sabbatini, quest’ultimo non ancora rientrato in gruppo. È di poche ore fa la notizia della rescissione di Caponi, arrivato last minute nel mercato estivo come colpo di esperienza ma in grado di racimolare fin qui solo 168 minuti. Si attende comunque la nota ufficiale della società, ma la perdita là in mezzo sarà importante e dovrà essere colmata in qualche modo. Tornando al probabile undici titolare, di fronte ad Albieri ci sono Ronchi, Bassini e Brenna in corsa per fa coppia al centro della retroguardia, con i primi due favoriti. Sulle corsie pronti Brisciani e Camara (avanti su Nizzoli), mentre in mediana è pronto a tornare dal 1’ Nardi al fianco di Luci e Bellini. Non si tocca il trio d’attacco Cesarini – Giordani – Cori.

“Domani affronteremo una squadra importante, di livello, in particolare dalla cintola in su, e quindi per noi rappresenta un esame da non sbagliare – esordisce il mister amaranto Giancarlo Favarin durante la consueta conferenza stampa di presentazione del match -. Certamente dobbiamo migliorare il rendimento in casa, poi c’è da dire che al Picchi abbiamo affrontato due realtà molto organizzate come Grosseto e Tau, quindi è normale aver trovato più difficoltà rispetto ad alcune gare in trasferta giocate contro squadre di dimensione diversa. Rispetto ad inizio stagione è vero facciamo più fatica a segnare ma ciò è dovuto soprattutto a qualche problema di condizione fisica patito dai nostri attaccanti, Cesarini in primis, quindi, in generale non sono preoccupato”. Il mister interviene poi sul caso Caponi e sui singoli: “Andrea è un giocatore di grande esperienza, ha giocato per anni ad alti livelli e ho un bel rapporto con lui, ma ad oggi non posso garantirgli più minutaggio a prescindere. Voleva giocare con più continuità, reclamava più spazio e io non potevo soddisfare questa sua richiesta, quindi purtroppo siamo giunti a questo epilogo. Ci dispiace e non ce lo aspettavamo ma gli auguro davvero tutto il meglio. Coperta corta a centrocampo? Non credo, a breve recuperiamo anche Sabattini, poi c’è anche Palma, oltre a Luci, che può ricoprire il ruolo di vertice basso. Possiamo anche optare per un centrocampo a due come settimana scorsa, è una soluzione anche quella. Bassini? La difesa contro il Real Querceta si è comportata bene, lui si è dimostrato affidabile e utile anche in situazioni di palleggio. Camara? Ha fatto bene anche lui, ci è voluto un po’ per inserirlo anche a causa della lingua ma adesso è entrato bene nei nostri meccanismi”.

Probabile formazione (4-3-1-2): Albieri; Camara, Bassini, Ronchi, Brisciani; Bellini, Luci, Nardi; Cesarini; Cori, Giordani.

