Us Livorno 1915 – Tau Altopascio, Esposito: “Dobbiamo saper leggere la partita, ai ragazzi chiedo senso di collettività”

Vincenzo Esposito, al debutto sulla panchina amaranto

Contro i lucchesi il mister Esposito, all'esordio sulla panchina amaranto, dovrà far fronte a diverse defezioni. Out Pecchia, Neri e Apolloni, oltre allo squalificato Russo. Probabile il 4-3-3, con Giampà in difesa e Belli a centrocampo. In attacco accanto a Torromino spazio a due tra Vantaggiato, Rossi, Frati e Lo Faso

di Lorenzo Evola

L’occasione per ripartire, per lasciarsi alle spalle un avvio di stagione tra troppi alti e bassi, per dare un segnale forte ad un campionato cominciato con ben altri auspici. La sconfitta nel big match contro la capolista Pianese ha convinto la società a sollevare dall’incarico – stavolta definitivamente – Lorenzo Collacchioni per affidarsi a Vincenzo Esposito, navigato allenatore con esperienze tra Serie D e Serie C, nonché uomo di fiducia del presidente Toccafondi grazie alla sua prolungata avventura sulla panchina del Prato. A lui il compito di risollevare la truppa amaranto – scivolata al quinto posto, a -9 dalla vetta, dopo la debacle in terra senese – a partire dal match di domani al Picchi (calcio d’inizio alle 14.30) contro il Tau Altopascio, compagine lucchese guidata da Pietro Cristiani in zona playout e reduce dal pareggio interno (0-0) contro l’Ostia Mare. Una squadra che evoca brutti ricordi ai tifosi labronici (sconfitta degli amaranto in casa nei playoff di Eccellenza), ma ad oggi, certamente alla portata di un Us Livorno che non può proprio più sbagliare.

Riguardo alla formazione, mister Esposito dovrà subito fare i conti con la grana infortuni. Dal match nefasto di Piancastagnaio sono usciti anzitempo sia Lo Faso che Pecchia, con quest’ultimo probabilmente di nuovo alle prese con un lungo stop. Nulla di grave invece per il trequartista ex Palermo, regolarmente a disposizione per il match di domani. Ancora out il lungodegente Apolloni e Francesco Neri, per il quale gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare che lo terrà fuori dai giochi per circa un mese. Mancherà anche Russo, espulso nel secondo tempo contro la Pianese e costretto dunque a scontare un turno di squalifica. Verso il recupero Lucarelli, Cretella e Rodriguez ma per forza di cose non saranno al top della condizione. Probabile dunque che il neo mister amaranto opti per il 4-3-3, con Bruno, Fancelli, Giampà e Karkalis (o Giuliani) davanti a Fogli. In mediana pronto Belli al fianco di Luci e Bruzzo, con G. Neri e Cretella al rientro e in cerca di spazio. In attacco sicuro del posto Torromino, mentre Vantaggiato, Lo Faso, Rossi e Frati si giocano le altre due maglie.

“Se oggi sono qui vuol dire che ci sono delle problematiche che difficilmente si risolvono in tre o quattro giorni di allenamento – esordisce il neo mister Vincenzo Esposito durante la conferenza stampa di presentazione del match – quindi domani mi aspetto dai ragazzi soprattutto tanta disponibilità e il tentativo di provare a fare alcune cose che abbiamo visto in questi pochi giorni. Io credo che questa squadra debba imparare a leggere meglio la situazione all’interno della singola partita, è stata forse la mancanza più grande di questo gruppo fino ad ora. È impensabile fare un calcio continuo, di grande intensità per novanta minuti, bisogna capire i momenti della gara. I ragazzi certamente hanno subito il contraccolpo dovuto al cambio allenatore, oltre al fatto che magari non stanno arrivando dei bei risultati. Quindi non ho trovato una squadra sana dal punto di vista del morale generale, ma ho a disposizione un gruppo serio e voglioso di uscire da questa situazione. Mercato? Tutti mi hanno dato massima disponibilità, nessuno mi ha restituito un malessere o la sensazione di essere con la testa altrove e di questo sono contento. La squadra ad oggi non è forte, altrimenti non sarei qua, e se non lo diventa, pensare di poter ottenere un filotto di vittorie in grado di riportarla più in alto è impossibile. Lavoreremo per far sì che ciò avvenga”.

Chiosa finale sul pubblico: “Non voglio fare promesse, ma dobbiamo fare in modo di coinvolgere i nostri tifosi anche attraverso un calcio divertente e propositivo. Chi viene allo stadio deve essere rispettato in primis dalla squadra”.

Probabile formazione (4-3-3): Fogli; Bruno, Fancelli, Giampà, Karkalis; Bruzzo, Luci, Belli; Frati, Vantaggiato, Torromino.

