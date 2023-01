Us Livorno 1915 – Terranuova Traiana, Esposito: “L’imperativo è vincere, non mi sento in bilico”

Vincenzo Esposito, mister dell'Us Livorno

Amaranto in cerca di riscatto contro gli aretini dopo la debacle a San Giovanni Valdarno. In porta probabile l'esordio di Bagheria, Frati solo come arma a gara in corso. Chance dal 1' per F. Neri, verso la conferma Greselin e Bamba

di Lorenzo Evola

Una partita da non fallire per lasciarsi alle spalle una settimana a dir poco infelice in casa Livorno. La ventesima giornata del campionato di Serie D propone agli uomini di mister Esposito il match al Picchi contro il Terranuova Traiana, fanalino di coda del girone e alla disperata ricerca di punti salvezza. La squadra di Calori – vittima all’andata dell’unico successo ottenuto, fin qui, in trasferta dai labronici – arriverà all’Ardenza con il coltello tra i denti, ma per gli amaranto si profila una ghiotta occasione per tornare a quella vittoria che manca da oltre un mese. L’ennesima disfatta in trasferta, sia a livello di gioco che di risultato, maturata stavolta in quel di San Giovanni Valdarno ha allungato a quattro punti il margine che separa Luci e compagni dal quinto posto occupato dal Follonica e valevole per i playoff, complicando ulteriormente la posizione dell’ex tecnico del Prato, la cui panchina adesso inizia davvero a scricchiolare. Come un fulmine a ciel sereno, poi, la notizia giunta ieri, venerdì 20 gennaio, dell’arresto di Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, accusati di molestie sessuali di gruppo, episodio sul quale la società si è espressa prontamente attraverso un comunicato stampa. Una vittoria, insomma, sarebbe di fondamentale importanza sotto ogni punto di vista.

Tornando alla gara contro i biancorossi, Esposito – il quale dovrà ancora fare a meno di Pecchia e Lo Faso – è pronto a lanciare dal 1’ tra i pali il nuovo arrivato Bagheria, protetto dal duo centrale composto da Fancelli e Benassi, con Lorenzoni e Giuliani (entrambi in vantaggi su Zanolla) sulle corsie laterali. In mediana sicuro del posto Luci, mentre al suo fianco è aperto il ballottaggio tra G. Neri e Greselin con quest’ultimo favorito, mentre sulla trequarti si va verso il trio Bamba – F.Neri – El Baktahoui a supporto della punta Lucatti. Pronto a subentrare in corso d’opera Frati, non ancora al top della condizione.

“Domani conta solo la vittoria, poche storie – esordisce il mister Vincenzo Esposito nella consueta conferenza pre match –, ci sono dei momenti nei quali l’imperativo categorico è solo quello, l’unico punto da cui ripartire. Siamo consapevoli che possiamo e dobbiamo fare meglio di così, ci assumiamo la responsabilità dei risultati non troppo positivi che sono arrivati di recente. Abbiamo preparato al meglio la partita, per il resto altre considerazioni lasciamole da parte, siamo concentrati su come raggiungere i tre punti. Ambiente scosso? Il comunicato esemplifica in maniera chiara la nostra posizione, non penso ci sia altro da aggiungere. Rischio esonero? Non mi sento in bilico, non sono preoccupato, non c’è stato un confronto con la società. Sono finalizzato solamente al match di domani. Frati? Si trascina da un po’ di tempo questa noia muscolare ma è in gruppo da giovedì, quindi valuterò il da farsi”.

Probabile formazione (4-2-3-1): Bagheria; Lorenzoni, Fancelli, Benassi, Giuliani; Luci, Greselin; Bamba, F.Neri, El Bakthaoui; Lucatti

Condividi: