Us Livorno 1915 – Trestina, Collacchioni: “Finale di stagione delicato, pensiamo solo ai playoff”

Lorenzo Collacchioni, allenatore dell’Us Livorno

Amaranto in cerca di punti in ottica playoff contro gli umbri. Tornano tra i convocati Bruzzo e Fancelli, ancora out Frati. Verso la conferma la coppia Lo Faso - Bamba sulla trequarti. Record di presenze per Luci

di Lorenzo Evola

Livorno se ci sei batti un colpo. Per gli uomini del neo presidente Joel Esciua – presentatosi in settimana ai tifosi e alla città tramite una conferenza stampa (Esciua: “Serie B in 5 anni, ci proveremo. Perché Livorno? E’ speciale” – QuiLivorno.it/) – è arrivato il momento di percorrere l’ultimo chilometro decisivo nella corsa ai playoff. La prima tappa del rush finale di quattro partite, più due di eventuale post season, è di quelle da non fallire. La trentunesima giornata del campionato di Serie D, infatti, propone agli amaranto l’impegno casalingo contro una Trestina terz’ultima e a caccia di punti salvezza. Una compagine certamente da non sottovalutare, ma il match di domani contro gli umbri (calcio d’inizio alle 15) sarà l’occasione giusta per tornare a centrare una vittoria che manca da tanto, troppo tempo, nonché consolidare quel quinto posto dagli assalti dei vari Ghiviborgo, Flaminia, Seravezza e Sangiovannese.

Riguardo alla formazione iniziale, Collacchioni dovrebbe poter contare su Bruzzo e Fancelli, tornati in gruppo in settimana. Difficile comunque rivedere il numero 68 dal primo minuto, più chance per la quota ex Pro Livorno Sorgenti. Niente da fare per Frati, il quale sarà out così come i lungodegenti Apolloni, Bontempi e Francesco Neri. Spazio dunque al trio Fancelli (o Russo) – Benassi – Giampà di fronte a Bagheria, mentre sulle corsie Lorenzoni e Giuliani sono i favoriti. Ci sarà Greselin al fianco di Luci in mediana, sulla trequarti pronti Lo Faso e Bamba alle spalle di uno tra Longo e Lucatti.

“Quella di domani sarà una partita particolare – esordisce il mister Lorenzo Collacchioni durante la conferenza stampa di presentazione del match – perché arriva in un momento delicato del campionato per entrambe le squadre. Loro avranno i loro obiettivi, noi i nostri e cercheremo quindi di ottenere quei tre punti che tanto ci servono. Dobbiamo entrare nei playoff, i ragazzi ci credono ma prima di tutto bisogna conquistarseli, ancora non ci siamo dentro. Per questo da qui alla fine saranno tutte partite delicate e sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo. Sul cambio societario? Sono concentrato solo sul presente e lo stesso devono fare i ragazzi, tutto il resto è un contorno importante che riguarderà tutti noi ma dobbiamo restare focalizzati sul nostro obiettivo. Il campionato è stato sicuramente al di sotto delle aspettative ma ci resta ancora un traguardo bello da raggiungere e vogliamo finire nel migliore dei modi. Sugli infortuni? Bruzzo e Fancelli sono rientrati in gruppo ma arrivano da un lungo stop e quindi dobbiamo valutare bene il da farsi. Anche Luci è stato fermo qualche giorno, e non sarà al meglio”.

Probabile formazione (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giampà; Lorenzoni, Luci, Greselin, Giuliani; Lo Faso, Bamba; Lucatti

