Us Livorno: Esciua presenta la nuova stagione 2023/2024

Presentati il nuovo direttore generale Mosseri ed il neo consulente sportivo Melani. Pinzani ufficializza l'arrivo del giovane Filippo Nardi proveniente dalla Primavera della Fiorentina. Entro fine agosto sarà disponibile il nuovo campo d'allenamento al Coni

di Lorenzo Evola

Si accendono i riflettori sulla stagione 2023/2024 dell’ Us Livorno targato Joel Esciua. Una stagione che vedrà ancora Luci e compagni in lotta per una promozione in quella Serie C sfilata via troppo presto durante lo scorso, deludente, campionato, terminato al primo turno dei playoff, sullo sfondo del passaggio di consegne da Paolo Toccafondi all’ex finanziare brasiliano. È stato proprio il neo presidente a fare il punto della situazione in casa amaranto attraverso una conferenza stampa tenutasi nel caldo pomeriggio di oggi, giovedì 20 luglio, all’interno dei locali dell’Armando Picchi. Un incontro con la stampa allestito per chiarire gli sviluppi nell’immediato futuro, nonché svelare i volti nuovi – sia livello societario che sportivo – atterrati sul pianeta labronico, a partire dal direttore generale Vittorio Mosseri (“Sono qui per fare qualcosa di importante” ha dichiarato), per passare poi al consulente sportivo Renzo Melani (“Non potevo dire di no a questa maglia”), al direttore sportivo Raffaele Pinzani (già ds nel 2021/2022) e al tecnico Giancarlo Favarin, tutti presenti assieme al presidente onorario Enrico Fernandez Affricano.

“Oggi siamo qui per presentare con grande entusiasmo il nuovo quadro societario e sportivo – esordisce il presidente Esciua -. In questi mesi abbiamo lavorato tanto per costruire un assetto societario all’altezza, perché ritengo che ciò sia il primo passo necessario per poter raggiungere risultati ambiziosi anche a livello sportivo. Sono felice di poter presentare il neo direttore generale Vittorio Mosseri, un uomo di grandissima esperienza in campo aziendale, un leader naturale a livello dirigenziale, nonché livornese, quindi gran conoscitore dell’ambiente e della città. Non è un uomo di calcio ma questo lo considero un vantaggio per la mia visione di società efficace e moderna. Sono contento di avere al mio fianco anche un’altra figura importante come quella di Renzo Melani, un personaggio noto a tutti i livornesi, grande esperto di calcio e che sarà in grado di darci una grossa mano svolgendo il ruolo di consulente sportivo”.

Il presidente amaranto si è poi concentrato su varie tematiche, come quelle inerenti al mercato, al nuovo campo di allenamento e al ritiro estivo: “Posso annunciare che entro fine agosto sarà pronto il campo d’allenamento al Coni, un campo nuovissimo, all’avanguardia e che verrà utilizzato per gli allenamenti il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Riguardo al ritiro, oltre a quello di Pievepelago previsto dal 30 luglio al 13 agosto, staremo a Vinci per una decina di giorni dal 17 agosto ed abbiamo già in programma delle amichevoli molto interessanti. Sul mercato? Secondo me stiamo allestendo un’ottima squadra, sono soddisfatto del lavoro fatto fin qui da Pinzani, chiaro che manca ancora qualche tassello ma a breve annunceremo altri elementi. Fin ad ora abbiamo preso giocatori che prima di tutto sono uomini veri”.

La parola passa poi al direttore sportivo Pinzani e al tecnico Favarin: “Sono molto felice di essere tornato – dichiara Pinzani – perché con questa squadra e con questa città ho un rapporto speciale. Ringrazio il presidente per avermi scelto, spero di ripagare la sua fiducia. Ad oggi siamo in chiusura per alcuni giovani e non di valore, mentre è già ufficiale l’arrivo di Filippo Nardi, un ragazzo classe 2004 proveniente dalla Primavera della Fiorentina. Sugli attaccanti? Stiamo cercando i profili adatti in accordo con il mister, non vogliamo e non dobbiamo avere fretta. Non ha senso comprare tanto per farlo, dobbiamo scegliere con accuratezza, ma sono sicuro che chi arriverà sarà certamente all’altezza di questa maglia“.

“Per me è un onore essere qui – chiosa infine mister Favarin -, faremo di tutto per portare questa piazza dove merita. C’è sicuramente la volontà di creare un gruppo coeso, poi è chiaro che un’ottima partenza alimenterebbe l’entusiasmo della piazza. Modulo? La squadra deve essere in grado di fare più partite dentro la stessa, puntando sempre alla vittoria sia in casa che fuori dalle mura amiche del Picchi. Stiamo allestendo una rosa competitiva, non mi posso lamentare del lavoro svolto qui dalla dirigenza, puntiamo ad avere più soluzioni per ogni reparto. Girone? Cambierà poco, ognuno contro di noi farà la partita della vita ed è giusto che sia così, perché è il blasone del Livorno che lo richiede”.

Condividi: