Us Livorno – Fulgens Foligno 1-1. Pareggia Luci su rigore!

RIGORE PER IL LIVORNO! Russo viene steso in area, il direttore di gara indica il dischetto

Termina il primo tempo al Picchi. Umbri in vantaggio grazie al timbro di Panaioli alla mezz’ora. Amaranto poco brillanti in questa prima metà di gara

GOL DEL FOLIGNO! Schiaroli lancia dalle retrovie, Panaioli stende Siniega e si coordina da fuori con il destro, conclusione imparabile per Tani. Ospiti in vantaggio

Cross completamente sballato di Bonassi, palla in out

Break notevole di Russo che non trova poi lo spazio per calciare, sarà comunque corner per gli amaranto

2'