Us Livorno – Ghiviborgo, parla Doga: “La squadra ha qualità. Bisogna ripartire dalle prestazioni”

Amaranto di scena al Picchi nella sfida playoff contro il Ghiviborgo e in cerca di quella vittoria che manca ormai da oltre un mese. Fossati verso la conferma di Fancelli e Luci dal 1', con Camara e Curcio sulle corsie. In attacco pronto Giordani accanto ad uno tra Luis Henrique, Cori e Tenkorang

di Lorenzo Evola

Dopo l’ennesimo pareggio stagionale racimolato in quel di Sansepolcro, è di nuovo tempo di campionato per gli uomini di mister Fossati. Inutile nascondere, tuttavia, l’inevitabile sconforto che, oggi più che mai, regna sovrano in casa Livorno. La classifica, alla luce degli ultimi deludenti risultati (una sola vittoria da dicembre in poi), non può certo sorridere agli amaranto, ancorati al settimo posto, fuori dunque addirittura dalla griglia playoff, a nove lunghezze di distanza da quella vetta su cui sventola la bandiera della Pianese e che di giornata in giornata appare sempre più irraggiungibile. Una situazione quella attuale figlia di tanti, troppi errori commessi sia in campo sia ai piani alti della società e che di certo non può rispecchiare le ambizioni di una piazza meritevole di ben altri palcoscenici. Se sarà quasi impossibile raddrizzare una stagione oramai destinata a ripercorrere le orme dell’anonima annata precedente, Luci e compagni, da qui a maggio, sono chiamati quanto meno a salvare la faccia e portare a termine un girone di ritorno nel miglior modo possibile. A partire dall’impegno al Picchi del ventiduesimo turno di Serie D contro il Ghiviborgo, realtà lucchese issatasi in sesta posizione, a +1 proprio dai labronici.

Capitolo formazione, mister Fossati dovrà sciogliere il solito dubbio tra i pali e regolarsi di conseguenza con l’incastro delle quote. In difesa probabile la riconferma del terzetto Fancelli – Brenna – Schiaroli, con Camara e Curcio sulle corsie. Ballottaggi in mediana con Luci, Tanasa, Likaxiu e Sabattini che si giocano due maglie al fianco di Nardi. In attacco scalpita Luis Henrique accanto all’inamovibile Giordani. Solo panchina per il nuovo arrivato Rossetti.

Nella consueta conferenza stampa di presentazione del match è intervenuto il direttore tecnico Alessandro Doga, il quale ha fatto il punto sul mercato appena concluso: “Con il mercato di riparazione, che poteva anche non riguardarci, abbiamo deciso di introdurre qualche volto nuovo alla nostra rosa. In settimana sono arrivati Facchetti e Rossetti, due elementi che ci potranno dare una mano. Con Facchetti abbiamo quattro portieri in rosa, lo stesso numero di inizio anno ma negli ultimi giorni c’era la possibilità che Biagini andasse via, cosa che poi non si è concretizzata e avevamo deciso quindi di coprirci. Su Rossetti ho letto cose sbagliate, è chiaro che se avesse fatto quindici gol non sarebbe venuto a Livorno. Dobbiamo renderci conto della dimensione in cui siamo. Abbiamo seguito le indicazioni di Fossati, il quale ha richiesto un attaccante che riempisse l’area di rigore e Rossetti rientrava perfettamente nella categoria. Inoltre da regolamento eravamo costretti ad acquistare un giocatore che per vari motivi non fosse sceso in campo nel mese di gennaio. Ci siamo mossi anche per un centrale mancino under ma non siamo riusciti a concludere l’operazione, perché chi ha delle quote di valore in quel ruolo se le tiene strette giustamente. Sabattini? Non ha ancora ben coscienza delle sue caratteristiche, senza dubbio ha un potenziale alto ma deve migliorare nelle piccole cose. Sul clima attorno alla squadra? Sicuramente i ragazzi sono influenzati e non potrebbe essere altrimenti. Alcuni commenti che leggo in giro su giocatori che non hanno ancora messo piede in campo di certo non fanno bene alla squadra, non è colpa dei tifosi o dei giornali se qualcuno non sta rendendo ma senza dubbio tutto ciò non aiuta, anzi”.

“Bisogna ripartire dalle prestazioni – aggiunge Doga – e durante la settimana il mister sta lavorando tanto su questo aspetto. Ci sono alcune cose da migliorare, stiamo cercando tutti insieme di mettere i giocatori nelle condizioni migliori possibili. Finché la matematica non ci condanna è giusto sperare ma nella situazione in cui siamo non si può pensare di poter vincere o perdere un campionato, dobbiamo pensare innanzitutto a fare una prestazione convincente. La squadra ha una buona qualità e durante gli allenamenti posso garantire che tutti spingono al massimo. Ad oggi ci mancano sicuramente un po’ di gol là davanti, ma credo che il lavoro del mister potrà alla lunga colmare questa lacuna”.

Probabile formazione (3-5-2): Facchetti; Fancelli, Brenna, Schiaroli; Camara, Nardi, Tanasa, Luci, Curcio; Giordani, Luis Henrique.

