Us Livorno, oggi è il D-Day. Contro il Tau gli amaranto si giocano la promozione

Avanti Livorno, oggi conti solo tu. Conta la voglia di dimostrare a tutti che siamo diversi. Che Livorno non è una categoria ma un modo di vivere. Ubriachiamoci di amaranto: oggi è il gran giorno

di Giacomo Niccolini

Mediagallery

Ad agosto scorso non c’era più niente. Ceneri amaranto e tanta rabbia. A settembre la rinascita una fiammella che ha riacceso la brace sopita che però non si era mai spenta. Sembra lontano quel momento in cui Paolo Toccafondi, neo presidente della neonata società disse che non si sarebbe messa la sciarpa amaranto al collo perché se la doveva meritare e che aveva scelto Livorno perché era diversa. Ed è vero. Perché oggi, questa domenica di metà maggio, allo stadio Armando Picchi ci saranno oltre cinquemila tifosi a dire ai ragazzi in campo che una città intera è con loro. Che ad una città intera non importa la categoria, importa la maglia, la passione e la storia che portiamo sulle spalle. A una città intera interessa l’amaranto che vuol dire “che non appassisce”, come la voglia di esserci in ogni modo di non mollare e di risorgere.

E alle 17 ci sarà il fischio di inizio. E non importa quello che c’è stato prima, il 5-1 finito alla Procura Federale, l’esposto, le polemiche, i rammarichi, le lacrime e il campionato vinto. Adesso ci sono solo novanta minuti dove un solo risultato conta: vincere. E allora sarà promozione. Basta. Non pensiamo ad altro perché il Tau Altopascio arriverà al Picchi con lo stesso obiettivo. Ma noi siamo il Livorno. E nel nome portiamo anche una data: 1915 il che significa più di un secolo di storia. E di salmastro su quei gradoni e sul nostro cuore. E quindi avanti Livorno, oggi conti solo tu. Conta la voglia di dimostrare a tutti che siamo diversi. Che Livorno non è una categoria ma un modo di vivere. E adesso tocca a tutti noi, chi sarà sugli spalti a tifare e chi sarà in campo a sudare e chi la seguirà con un telefonino o alla radio e non aspetterà altro di accendere il motorino e indossare una sciarpa amaranto per far festa fino a tardi. Ubriachiamoci di amaranto, oggi è il giorno. E noi sappiamo come farci trovare belli, con il vestito a festa.