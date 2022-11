Us Livorno-Ostia Mare. “Vincere per valorizzare il pareggio di Arezzo”. Out Rodriguez

Lorenzo Collacchioni, allenatore dell’Us Livorno

Amaranto in cerca dei tre punti contro i biancoviola laziali. Collacchioni va verso la conferma della difesa a tre, probabile Torromino dal 1' al fianco di Rossi. Stop per Frati, convocato ma in dubbio per il match. Out Rodriguez

di Lorenzo Evola

Vincere per lanciare un segnale importante alle dirette concorrenti e rasserenare un ambiente ancora un po’ scosso dall’esonero/non esonero di mister Collacchioni. Dopo il pareggio in casa della capolista Arezzo, l’undicesima giornata del campionato di Serie D propone agli amaranto il match tra le mura amiche del Picchi contro l’Ostia Mare, compagine laziale attualmente in dodicesima posizione e capace di racimolare solo quattro punti lontano dall’Anco Marzio. Un rendimento in trasferta tutt’altro che esaltante per i biancoviola guidati in panchina da Giorgio Galluzzo (due gol realizzati fino ad ora), ma servirà comunque grande attenzione nei confronti di una squadra che non verrà di certo a fare sconti. Un appuntamento da non fallire per i labronici, che in terra aretina hanno dimostrato, attraverso una prestazione senza dubbio di carattere, la propria vicinanza al tecnico. Adesso però serve un netto cambio di marcia per non perdere il treno chiamato Serie C.

Riguardo alla formazione, mister Collacchioni dovrebbe confermare la difesa a tre vista ad Arezzo, con qualche novità dalla cintola in su. Davanti ad un Fogli in cerca di riscatto dopo l’errore di domenica scorsa, non si tocca il solido trio composto da Fancelli, Russo e Karkalis. A centrocampo scalpita Belli per un posto al fianco di Luci e Cretella, mentre sulle corsie laterali sono pronti Bruno e Lucarelli, insegue Zanolla. In attacco ancora out Rodriguez (alle prese con dei problemi alla caviglia), dell’ultim’ora invece lo stop di Frati, il quale ha accusato una noia muscolare durante l’allenamento di rifinitura. Il numero 18 amaranto è, comunque, convocato ma sarà difficile vederlo in campo dal 1’. Al rilancio, dunque, le quotazioni di Torromino e Rossi ma resta viva l’ipotesi del doppio trequartista con Neri e Lo Faso a giocarsi l’altra maglia, in tal caso a farne le spese sarà Belli.

“Il pareggio di Arezzo deve essere un punto di partenza per noi – esordisce il mister Lorenzo Collacchioni durante la consueta conferenza di presentazione del match –, avevamo bisogno di resettare dopo una settimana un po’ particolare e lo abbiamo fatto. Siamo venuti via con qualcosa, poi chiaramente potevamo fare meglio, sono stati commessi alcuni errori evitabili, ma penso che, anche riguardando la classifica, sia ancora tutto aperto là sopra. Domani dovremo valorizzare il punto di Arezzo con una vittoria e per farlo servirà sicuramente qualcosa di diverso, a livello di prestazione, anche da parte mia. L’Ostia è una squadra costruita con grande ambizione, hanno avuto qualche difficoltà ma arriveranno carichi dalla vittoria in casa con il Grosseto. Possono contare su individualità importanti e dunque sarà una partita con le sue complicazioni, ma domani voglio vedere i valori del mio Livorno”.

L’attenzione si sposta poi sui singoli: “Purtroppo dovremo fare a meno ancora di Rodriguez, che ha subito un trauma distorsivo alla caviglia dal quale non ha ancora recuperato. Frati? Si è fermato stamani, non dovrebbe essere nulla di grave e ho deciso di convocarlo. Valuterò poi le sue condizioni a ridosso della partita. Vantaggiato e Torromino dal 1’? Fortunatamente posso contare su diverse alternative in attacco, vedremo se giocare con due o tre attaccanti, dipende anche da quello”.

Probabile formazione (3-5-2): Fogli; Fancelli, Russo, Karkalis; Bruno, Belli, Luci, Cretella, Lucarelli; Torromino, Rossi.

