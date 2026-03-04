Cerca nel quotidiano:

Us Livorno – Perugia 1-2. Dionisi accorcia le distanze dagli undici metri!

Mercoledì 4 Marzo 2026 — 20:17

Amaranto chiamati all'impegno infrasettimanale dopo il buon pareggio a San Benedetto del Tronto. Al Picchi gli uomini di Venturato ospitano gli umbri, sprofondati in penultima posizione in classifica in seguito alle ultime deludenti uscite. Capitolo formazione, spazio dal 1' per Tosto, Panaioli e Vayrynen. Panchina per Dionisi

di Lorenzo Evola

Dopo il prezioso pareggio ottenuto in casa della Sambenedettese, non c’è tempo di riprendere fiato per il Livorno di Venturato. La 30esima giornata del girone B di Serie C, infatti, prevede il turno infrasettimanale per Dionisi e compagni, attesi al Picchi in un inconsueto mercoledì sera (calcio d’inizio alle 20.30) contro i biancorossi di mister Tedesco, reduci dal ko di misura tra le mura amiche contro il Pineto. La compagine umbra – vincente con un netto 2-0 all’andata, altri tempi – è senz’altro protagonista di un campionato nettamente al di sotto delle aspettative, come dimostra la penultima posizione in classifica, e il misero punto racimolato in tre partite testimonia un momento di forma altrettanto preoccupante. Insomma, all’Ardenza arriverà una squadra pronta a tutto per invertire il trend negativo e dire la sua nella lotta salvezza. Dall’altro lato per gli amaranto, si presenta una chance da non fallire. Con un eventuale successo i labronici si allontanerebbero oramai definitivamente dalla zona playout, per volgere lo sguardo, nel rush finale di stagione, verso i piani alti della graduatoria. Riguardo alla formazione, Venturato opta per qualche cambio inserendo Tosto, Marchesi e Panaioli dal 1′. In attacco spazio a Vayrynen al fianco di Malagrida.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Ghezzi, Tosto, Camporese, Haveri; Luperini (dal 80′ Biondi), Hamlili, Marchesi (dal 66′ Bonassi); Panaioli (dal 66′ Peralta); Malagrida, Vayrynen (dal 66′ Dionisi). All. Venturato

Perugia (3-4-1-2): Gemello; Tozzuolo, Riccardi, Stramaccioni; Lisi, Bartolomei, Tumbarello, Dell’Orco; Manzari; Montevago, Canotto. All. Tedesco

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

94'

Rappresentazione dell'azione

GOL DEL LIVORNOO!! Dionisi non sbaglia dal dischetto, amaranto che accorciano le distanze nel finale

90'

Rappresentazione dell'azione

RIGORE PER IL LIVORNO! Biondi viene atterrato da Stramaccioni, il direttore di gara indica il dischetto

88'

 Rappresentazione dell'azione

Verre! Spreca tutto l’ex Pescara che calcia addosso a Seghetti con il sinistro a botta sicura

80'

Rappresentazione dell'azione

Dentro Biondi per Luperini

80'

Rappresentazione dell'azione

RADDOPPIO DEL PERUGIA! Bartolomei affonda sulla sinistra e trova il secondo palo con il mancino, non ci può arrivare Seghetti

79'

 Rappresentazione dell'azione

Missile di Montevago da fuori area, Seghetti concede il corner

75'

Rappresentazione dell'azione

Giallo per Manzari che trattiene Hamlili a centrocampo

71'

Colpo di testa di Malagrida, la sfera vola sopra la traversa

66'

 Rappresentazione dell'azione

Dentro Peralta, Dionisi e Bonassi per Panaioli, Vayrynen e Marchesi

64'

 Rappresentazione dell'azione

Malagrida! Destro secco da fuori dell’ex Rimini, palla di poco alta

57'

Umbri meritatamente avanti, provano adesso a reagire gli amaranto

51'

Rappresentazione dell'azione

GOL DEL PERUGIA! Montevago riceve in area, si gira, elude la marcatura di Camporese e trafigge Seghetti con un destro a fin di palo. Ospiti in vantaggio

47'

Rappresentazione dell'azione

Giallo per Vayrynen dopo uno scontro a metà campo

46'

Nessun cambio da entrambe le parti

Comincia la ripresa al Picchi!

Termina il primo tempo in parità al Picchi

45'

Ci sarà un minuto di recupero

43'

Rappresentazione dell'azione

MONTEVAGO SI DIVORA IL VANTAGGIO! Il numero 9 calcia malissimo a porta vuota su assist di Manzari. Chance clamorosa per il Perugia

40'

Rappresentazione dell'azione

Acrobazia di Tozzuolo, conclusione che termina di poco oltre la traversa

35'

Cross di Marchesi che trova Luperini, la girata al volo del numero 7 amaranto si spegne sul fondo

32'

Manzari ci prova da fuori, blocca Seghetti

30'

Rappresentazione dell'azione

Giallo per Panaioli, duro su Tumbarello a metà campo

28'

Imbucata di Luperini per Vayrynen, non ci arriva il finlandese

22'

Faticano a risalire il campo gli amaranto, il Perugia mantiene alto il baricentro

20'

Batti e ribatti in area, Tumbarello ci prova da fuori, palla oltre il montante

17'

Fallo di Hamlili, punizione per i biancorossi dalla trequarti

13'

Vayrynen tenta il suggerimento per Malagrida, tocco troppo profondo

10'

 Rappresentazione dell'azione

Montevago! Stacco di testa del centravanti umbro, la palla sfiora il palo di Seghetti. Primo squillo degli ospiti

8'

Ritmi blandi in questo avvio, il Perugia gestisce il possesso

3'

Errore di Panaioli, vanificata l’azione amaranto sulla trequarti

Il direttore di gara fischia l’inizio. Comincia il match al Picchi!
