Us Livorno – Perugia 1-2. Dionisi accorcia le distanze dagli undici metri!
Amaranto chiamati all'impegno infrasettimanale dopo il buon pareggio a San Benedetto del Tronto. Al Picchi gli uomini di Venturato ospitano gli umbri, sprofondati in penultima posizione in classifica in seguito alle ultime deludenti uscite. Capitolo formazione, spazio dal 1' per Tosto, Panaioli e Vayrynen. Panchina per Dionisi
Dopo il prezioso pareggio ottenuto in casa della Sambenedettese, non c’è tempo di riprendere fiato per il Livorno di Venturato. La 30esima giornata del girone B di Serie C, infatti, prevede il turno infrasettimanale per Dionisi e compagni, attesi al Picchi in un inconsueto mercoledì sera (calcio d’inizio alle 20.30) contro i biancorossi di mister Tedesco, reduci dal ko di misura tra le mura amiche contro il Pineto. La compagine umbra – vincente con un netto 2-0 all’andata, altri tempi – è senz’altro protagonista di un campionato nettamente al di sotto delle aspettative, come dimostra la penultima posizione in classifica, e il misero punto racimolato in tre partite testimonia un momento di forma altrettanto preoccupante. Insomma, all’Ardenza arriverà una squadra pronta a tutto per invertire il trend negativo e dire la sua nella lotta salvezza. Dall’altro lato per gli amaranto, si presenta una chance da non fallire. Con un eventuale successo i labronici si allontanerebbero oramai definitivamente dalla zona playout, per volgere lo sguardo, nel rush finale di stagione, verso i piani alti della graduatoria. Riguardo alla formazione, Venturato opta per qualche cambio inserendo Tosto, Marchesi e Panaioli dal 1′. In attacco spazio a Vayrynen al fianco di Malagrida.
Le formazioni ufficiali:
Us Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Ghezzi, Tosto, Camporese, Haveri; Luperini (dal 80′ Biondi), Hamlili, Marchesi (dal 66′ Bonassi); Panaioli (dal 66′ Peralta); Malagrida, Vayrynen (dal 66′ Dionisi). All. Venturato
Perugia (3-4-1-2): Gemello; Tozzuolo, Riccardi, Stramaccioni; Lisi, Bartolomei, Tumbarello, Dell’Orco; Manzari; Montevago, Canotto. All. Tedesco
Qui sotto la cronaca LIVE del match!
|
94'
|
GOL DEL LIVORNOO!! Dionisi non sbaglia dal dischetto, amaranto che accorciano le distanze nel finale
|
90'
|
RIGORE PER IL LIVORNO! Biondi viene atterrato da Stramaccioni, il direttore di gara indica il dischetto
|
88'
|
Verre! Spreca tutto l’ex Pescara che calcia addosso a Seghetti con il sinistro a botta sicura
|
80'
|
Dentro Biondi per Luperini
|
80'
|
RADDOPPIO DEL PERUGIA! Bartolomei affonda sulla sinistra e trova il secondo palo con il mancino, non ci può arrivare Seghetti
|
79'
|
Missile di Montevago da fuori area, Seghetti concede il corner
|
75'
|
Giallo per Manzari che trattiene Hamlili a centrocampo
|
71'
|
Colpo di testa di Malagrida, la sfera vola sopra la traversa
|
66'
|
Dentro Peralta, Dionisi e Bonassi per Panaioli, Vayrynen e Marchesi
|
64'
|
Malagrida! Destro secco da fuori dell’ex Rimini, palla di poco alta
|
57'
|
Umbri meritatamente avanti, provano adesso a reagire gli amaranto
|
51'
|
GOL DEL PERUGIA! Montevago riceve in area, si gira, elude la marcatura di Camporese e trafigge Seghetti con un destro a fin di palo. Ospiti in vantaggio
|
47'
|
Giallo per Vayrynen dopo uno scontro a metà campo
|
46'
|
Nessun cambio da entrambe le parti
|
Comincia la ripresa al Picchi!
|
Termina il primo tempo in parità al Picchi
|
45'
|
Ci sarà un minuto di recupero
|
43'
|
MONTEVAGO SI DIVORA IL VANTAGGIO! Il numero 9 calcia malissimo a porta vuota su assist di Manzari. Chance clamorosa per il Perugia
|
40'
|
Acrobazia di Tozzuolo, conclusione che termina di poco oltre la traversa
|
35'
|
Cross di Marchesi che trova Luperini, la girata al volo del numero 7 amaranto si spegne sul fondo
|
32'
|
Manzari ci prova da fuori, blocca Seghetti
|
30'
|
Giallo per Panaioli, duro su Tumbarello a metà campo
|
28'
|
Imbucata di Luperini per Vayrynen, non ci arriva il finlandese
|
22'
|
Faticano a risalire il campo gli amaranto, il Perugia mantiene alto il baricentro
|
20'
|
Batti e ribatti in area, Tumbarello ci prova da fuori, palla oltre il montante
|
17'
|
Fallo di Hamlili, punizione per i biancorossi dalla trequarti
|
13'
|
Vayrynen tenta il suggerimento per Malagrida, tocco troppo profondo
|
10'
|
Montevago! Stacco di testa del centravanti umbro, la palla sfiora il palo di Seghetti. Primo squillo degli ospiti
|
8'
|
Ritmi blandi in questo avvio, il Perugia gestisce il possesso
|
3'
|
Errore di Panaioli, vanificata l’azione amaranto sulla trequarti
|
Il direttore di gara fischia l’inizio. Comincia il match al Picchi!
