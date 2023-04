Us Livorno–Pianese 2-2. Non basta la doppietta di Bamba

Nella foto d'apertura l'esultanza di Bamba dopo la sua doppietta. Guarda tutta la gallery a cura di FOTO NOVI

Gli amaranto sciupano il doppio vantaggio firmato Bamba. La Pianese pareggia i conti nella ripresa con le firme di Rinaldini e Morelli. Bene Luci e Bamba, male un fumoso El Bakthaoui

di Lorenzo Evola

Non basta la doppietta di uno scatenato Bamba agli amaranto. Finisce 2-2 al Picchi il big match contro una Pianese capace di rispondere al doppio svantaggio nella ripresa grazie ai sigilli di Rinaldini e Morelli. Appuntamento con la vittoria ancora rimandato in casa Livorno, a +3 dall’inseguitrice Ghiviborgo nella corsa per un posto nei playoff.

Dopo un avvio di gara a tinte bianconere, sono gli uomini di Collacchioni a portarsi avanti grazie a Bamba, il quale sfrutta il suggerimento di Lo Faso per battere Ricco con il sinistro a pochi passi dalla porta. Gol che non scoraggia la truppa di Bonuccelli, vicina al pareggio in più di un’occasione con uno scatenato Rinaldini e poi con Kouko, capace di battere Bagheria dopo un rimpallo in area in posizione però, di offside. Sono di nuovo i labronici a colpire sul finire di prima frazione, sempre con il numero 7, bravo a raccogliere un disimpegno sbagliato della retroguardia ospite e trafiggere di nuovo l’estremo difensore bianconero con un mancino sul primo palo.

La risposta della Pianese non si fa attendere nella ripresa. Dopo neanche cinque minuti è infatti Rinaldini che accorcia le distanze anticipando tutti su un cross dalla sinistra e trafiggendo di testa un incolpevole Bagheria. Gli uomini di Collacchioni accusano il gol subito e di conseguenza ne approfitta la truppa di Bonuccelli, che acciuffa il pareggio intorno all’ora di gioco con lo stacco di Morelli sugli sviluppi di una punizione calciata da Modic. Nel finale calano i ritmi ma ci sarebbe ancora un’occasione per gli amaranto, in grado di riportarsi avanti grazie ad un break di Luci. L’arbitro ravvisa però un fallo del capitano labronico, strozzando in gola l’urlo di gioia del Picchi. Non succede più nulla fino al triplice fischio. Recuperare qualche elemento e centrare almeno un paio di vittorie sarà il mantra da qui alla fine in casa Livorno per poter sperare in un piazzamento valevole per i playoff.

Le pagelle:

Bagheria 6: Attento quando chiamato in causa, può poco sui gol subiti

Russo 6: Esente da colpe in occasione dei gol ospiti, limita le iniziative di Kouko con le buone e con le cattive.

Benassi 6: Condizionato da un colpo subito all’alba del match ma sembra non risentirne più di tanto. Controlla con precisione le avanzate di Rinaldini e co.

Giuliani 5.5: Depotenziato nel ruolo di terzo nella linea a tre. Si limita a contenere sulla sinistra. Troppo molle però, in occasione del gol di Morelli.

Camara 5.5: Prestazione timida sulla destra, dove soffre la verve di uno scatenato Rinaldini

Luci 6.5: Ennesima prestazione commovente del capitano amaranto, su tutti i palloni dall’inizio alla fine. Avrebbe anche il merito di firmare il 3-2 dopo un break sulla trequarti ma l’arbitro strozza in gola l’urlo di gioia di tutto il popolo amaranto.

Greselin 5.5: Soffre il dinamismo dei dirimpettai bianconeri in mezzo al campo, Collacchioni lo toglie per inserire forze fresche (dal 72’ Belli 6: Si nota poco nel finale di gara).

Lorenzoni 6: Praticamente assente in fase offensiva, ordinato in fase copertura. Sufficienza stiracchiata. (72’ Lucarelli 6: Partecipa all’assalto finale con buona gamba e qualche errore di troppo)

Bamba 7: Sblocca il match dopo neanche dieci minuti su assist di Lo Faso, si ripete a fine primo tempo siglando la doppietta personale. Sostituito ad inizio ripresa, meritata standing ovation per l’ex Primavera della Roma (dal 52’ Pecchia 5.5: Ancora lontano dalla migliore condizione, non incide nella ripresa).

Lo Faso 6: Serve Bamba per il gol del vantaggio, si sbatte tanto ma rimane sempre l’impressione che potrebbe fare tanto di più.

El Bakthaoui 5: Altra prestazione anonima del marocchino, spaesato nel ruolo di falso nueve e mai in grado di accendersi (dal 78’ Lucatti sv).

Collacchioni 6: Si ritrova sopra di due gol grazie a Bamba e ad un primo tempo giocato a viso aperto, pur soffrendo il palleggio della banda di Bonuccelli. I suoi escono dagli spogliatoi troppi rinunciatari e subiscono la rimonta bianconera. Condizionato nelle scelte dalle troppe assenze, adesso però servirà maggior continuità per agguantare un posto tra le prime cinque della classe.

Le formazioni ufficiali:

Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Benassi, Russo, Giuliani; Camara, Luci, Greselin (dal 72′ Belli), Lorenzoni (dal 72′ Lucarelli) Lo Faso, Bamba (dal 54′ Pecchia); El Bakhtaoui(dal 78′ Lucatti)

Pianese (3-4-1-2): Ricco; Gagliardi, Lopez, Petruzzi; Morelli, Kondaj, Simeoni, Marino; Ledonne; Kouko, Rinaldini (dal 86′ Mugelli).

cronaca LIVE del match!

Termina qui il match al Picchi. Alla doppietta di Bamba nel primo tempo rispondono Rinaldini e Morelli nella ripresa. Solo un punto per gli amaranto 90' Saranno quattro i minuti di recupero 89' Punizione insidiosa di Modic, Bagheria si rifugia in corner 86' Dentro Mugelli per Rinaldini tra gli ospiti 83' Tante interruzioni in questo finale di gara 80' Lo Faso crossa dalla sinsitra, Camara non riesce ad impattare da pochi passi 78' Luci si invola e dopo un contrasto trova il gol del 3-2 ma l’arbitro segnala un fallo del capitano amaranto 75' Cross di Giuliani dalla sinistra, palla troppo lunga per chiunque 72' Doppio cambio per Collacchioni, dentro Lucarelli e Belli al posto di Lorenzoni e Greselin 68' Lancio in profondità per Kouko che arriva troppo molle al momento del dunque. In difficoltà adesso la truppa di Collacchioni 62' GOL DELLA PIANESE. Su calcio di punizione di Modic dalla trequarti è di Morelli il colpo di testa vincente. 60' Ritmi più bassi in questo avvio di ripresa, la Pianese detta i ritmi di gioco alla ricerca del pareggio 55' Numero di Lo Faso, poi steso sulla trequarti, punizione per gli amaranto 52' Cambio nelle file del Livorno, entra Pecchia per Bamba 49' GOL DELLA PIANESE! Altro cross dalla sinistra, stavolta Rinaldini non perdona e trafigge Bagheria di testa 47' Cross dalla sinistra di Ledonne, non ci arriva per poco il neo entrato Lepri Comincia la ripresa! Termina il primo tempo al Picchi. Amaranto avanti 2-0 grazie alla doppietta di uno scatenato Bamba. 46' Giallo anche per El Bakthaoui in questo finale di primo tempo 45' Saranno quattro i minuti di recupero 44' Altro fallo duro su Lo Faso, ammonito Petruzzi 42' Intervento in ritardo di Ledonne su Lo Faso, giallo per lui 38' GOOL DEL LIVORNO!! HA SEGNATO ANCORA BAMBA!! Cross di Greselin, respinge male la retroguardia ospite, la palla arriva sui piedi di Bamba che fulmina ancora Ricco con un sinistro sul primo palo 34' Kouko tenta la girata, blocca senza problemi Bagheria 30' ANNULLATO UN GOL ALLA PIANESE! Kuoko segna su rimpallo ma l’arbitro segnala l’off side 28' Lo Faso si accentra e fa partire un destro che per poco non sorprende Ricco. Livorno vicino al raddoppio 26' Grifoni sfonda sulla destra e centra per Rinaldini che sfiora il pareggio di testa 23' Giocata di Rinaldini sulla destra, attento Bagheria sul missile del numero 10 di Bonuccelli 20' Fallo di Luci, punizione da posizione interessante per la Pianese 16' Lo Faso cerca Camara sul secondo palo, suggerimento troppo lungo per l’ex Verona 12' Intervento in ritardo di Ledonne, punizione per gli amaranto 9' GOOOL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO BAMBA!! Lo Faso intercetta un retropassaggio e serve Bamba, il quale fa partire un mancino che piega le mani di Ricco. Amaranto in vantaggio 7' Conclusione di Grifoni, alta sopra la traversa 4' Problemi per Benassi, sanitari in campo 3' Subito pericola la Pianese con Ledonne, il cui tiro viene trattenuto senza troppi patemi da Bagheria L’arbitro fischia l’inizio!

