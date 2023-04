Us Livorno – Pianese, Collacchioni: “Tante assenze ma daremo il massimo. Obiettivo playoff alla nostra portata”

Lorenzo Collacchioni, allenatore dell’Us Livorno

Amaranto attesi al Picchi nel big match contro i bianconeri di mister Bonuccelli. Lunga la lista degli indisponibili per Collacchioni. Recupera El Bakthaoui, ballottaggio aperto tra Camara e Morana

di Lorenzo Evola

Scontato il turno di sosta, con le voci di un passaggio di proprietà che si fanno via via sempre più concrete in sottofondo, è di nuovo tempo di campionato per gli amaranto. La ventinovesima giornata, tuttavia, propone a Luci e compagni un avversario tutt’altro che comodo. Al Picchi (calcio d’inizio slittato alle 15) arriverà infatti la Pianese di Bonuccelli, seconda forza del torneo alle spalle della capolista Arezzo e reduce dal successo casalingo (2-0) contro il Città di Castello. Furono proprio i bianconeri a condannare, dopo il 3-0 dell’andata, al secondo esonero mister Collacchioni, chiamato adesso a scuotere l’anima di un Livorno piombato in un’astinenza da vittoria che si protrae da oltre un mese. Difendere con le unghie e con i denti quel quinto posto valevole per i playoff, sarà il mantra della truppa amaranto, attesa dalle ultime sei tappe di un percorso vissuto all’insegna di tanti, troppi sali e scendi.

Solita emergenza, invece, per quanto riguarda il fronte infortuni. Domani infatti saranno sicuramente out Francesco Neri (rischio stagione finita per lui), Bruzzo, Fancelli, Frati, Gian Marco Neri oltre ai lungodegenti Apolloni e Bontempi e allo squalificato Giampà, espulso a Ostia nell’ultimo turno. Sorge dunque il problema di quote per Collacchioni, orientato verso l’opzione Camara dal 1’, ma non è da escludere l’impiego del fantasista Morana. Dovrebbe trovare conferma il 3-4-2-1 visto di recente con il trio Russo – Benassi – Giuliani in difesa e il duo Camara – Lorenzoni sulle corsie. In medina ancora Luci con Greselin, mentre sulla trequarti pare recuperato El Bakthaoui, pronto a tornare titolare al fianco di Lo Faso o Pecchia. Ballottaggio anche in attacco tra Longo (non al meglio) e Lucatti.

“Purtroppo per domani ho un limite piuttosto importante sulle scelte da fare – esordisce il mister Lorenzo Collacchioni durante la conferenza stampa di presentazione del match – contavamo di recuperare qualcuno e invece ne abbiamo persi altri, ma non mi posso lamentare, so di poter contare su di un gruppo valido. Abbiamo studiato delle soluzioni e sono sicuro che chi scenderà in campo domani darà il massimo. Non ho voglia di rivalsa nei confronti della Pianese, sarà sicuramente una bella partita, affronteremo un squadra forte, che sta facendo un gran campionato e che verrà qui per vincere. Da parte nostra c’è sicuramente il desiderio di regalare una soddisfazione ai nostri tifosi, riscattando l’ultima pesante sconfitta casalinga. Dobbiamo entrare per forza nelle prime cinque e faremo il massimo affinché ciò avvenga, sarà il nostro obiettivo da qui alla fine. Ci può essere un po’ di delusione per l’andamento generale del campionato ma non ci tireremo di certo indietro per questo. Voci sulla cessione della società? Noi dobbiamo concentrarci solo sul campo, non abbiamo parlato di questa vicenda. Pensiamo solo alla Pianese”.

Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Benassi, Russo, Giuliani; Camara, Luci, Greselin, Lorenzoni; Pecchia, El Bakhtaoui; Lucatti.

Condividi: