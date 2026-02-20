Us Livorno – Pineto. Venturato: “Partita difficile. Playoff? Scorretto creare troppe aspettative”

Amaranto di nuovo in scena al Picchi dopo il ko contro la Pianese nell'ultimo turno. Saranno i biancoazzurri di Tisci - reduci da tre sconfitte consecutive - gli avversari della 28esima giornata. Il mister ex Cittadella: "Necessario mantenere i piedi per terra e pensare partita dopo partita". Out Tosto per un problema muscolare

di Lorenzo Evola

Cancellare il doloroso ko interno di domenica scorsa contro la bestia nera Pianese e riprendere il trend positivo di inizio 2026. Sarà questo il mantra degli uomini di Venturato, attesi da un nuovo turno di campionato. La 28esima giornata del girone B di Serie C infatti incombe e prevede per Dionisi e compagni un’altra uscita tra le mura amiche del Picchi. Stavolta all’Ardenza (calcio d’inizio sabato alle 14.30) farà visita il Pineto di mister Tisci, compagine abruzzese scivolata al settimo posto della graduatoria in seguito agli ultimi deludenti risultati. I biancoazzurri sono reduci, appunto, da un periodo piuttosto complicato, segnato da tre sconfitte consecutive, tra cui il netto 0-3 incassato in casa contro la Ternana nel posticipo del lunedì sera. Una crisi capace di minare le certezze di una delle squadre rivelazione della prima parte della stagione, crisi che, dall’altro lato, gli amaranto tenteranno di aggravare. I labronici nonostante il recente stop, si mantengono ben saldi a sette lunghezze di distanza dalla zona playout, ad un tiro di schioppo dalla decima posizione, valevole di un pass per i playoff. Un obiettivo impensabile fino a qualche mese per la truppa di patron Esciua, ma divenuto decisamente più credibile grazie ad una fase centrale di campionato vissuta in crescendo. La cura Venturato, insomma, a lungo andare ha dato i suoi frutti, consentendo agli amaranto di uscire dalle sabbie mobili del fondo classifica e sognare traguardi ben più ambiziosi.

Proprio nella consueta conferenza stampa pre match – tenutasi nei locali del Picchi – il mister ex Cittadella fa il punto della situazione in vista dell’impegno contro gli abruzzesi: “C’è un po’ di rammarico per la sconfitta di domenica scorsa ma i ragazzi hanno lavorato bene per recuperare le energie e riprendere quel percorso di crescita mostrato nelle ultime uscite. Contro la Pianese è mancata la prestazione nel soprattutto nel primo tempo, nella ripresa siamo saliti di tono ma purtroppo non è bastato per evitare la sconfitta. Dobbiamo mantenere alto il livello per tutti i 90′. Il Pineto è una squadra dalle indubbie qualità, senz’altro una delle rivelazioni di questo girone. Vengono da tre sconfitte consecutive ma hanno dimostrato tanto nella prima metà di campionato, verranno qui per strappare un risultato importante. Domani ci attende un match difficile, dovremo essere bravi a metter quel qualcosa in più sia a livello individuale che di squadra. Questo gruppo ha grandi margini di miglioramento, servirà concretizzare tali potenzialità da qui a fine stagione, non sarà facile ma ci proveremo. Obiettivo playoff? Mantenere in piedi per terra in questo momento è fondamentale, è scorretto creare aspettative all’esterno riguardo a ciò che può accadere da qui a due mesi. Pensiamo partita dopo partita e poi vediamo cosa riusciamo a fare”.

Sui singoli poi aggiunge: “Infortunati? Tosto non ci sarà a causa di un piccolo problema muscolare, Gentile è sulla via del recupero ma anche lui è out. Vayrynen dal 1′? Viene da un periodo in cui non ha giocato perchè in Finlandia il campionato è fermo per le basse temperature. Si sta impegnando per ritrovare la condizione, per le scelte di formazione mi prenderò ancora qualche ora. Mawete? Stiamo parlando di un ragazzo giovane, che ha delle qualità evidenti, probabilmente gli manca un po’ di continuità ma rientra tutto nel processo di crescita di un calciatore, tutt’al più in una piazza come questa dove magari la pressione è maggiore rispetto alle sue esperienze precedenti”.

Le probabili formazioni:

Us Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete, Noce, Camporese, Falasco; Luperini, Hamlili, Bonassi; Peralta; Dionisi, Di Carmine. All. Venturato

Pineto (3-4-2-1): Tonti; Ienco, Frare, Postiglione; Gagliardi, Lombardi, Germinario, Borsoi; Pellegrino, Schirone; D’Andrea. All. Tisci

