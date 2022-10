Us Livorno – Ponsacco, Collacchioni: “Pronti a regalare soddisfazioni al nostro pubblico”

Oltre a Giuliani, Bruno e Torromino, si ferma anche Pecchia. Non al meglio Luci, sulle fasce pronti Ivani e Lucarelli. Verso la conferma Neri e Rodriguez in attacco, in cerca di una maglia Rossi e Lo Faso

di Lorenzo Evola

Dopo il pareggio in quel di Ghivizzano, è giunta l’ora di tornare tra le mura amiche dell’Armando Picchi per l’Us Livorno. A contendere la posta in palio agli amaranto, stavolta, il Mobilieri Ponsacco, compagine allenata da Francesco Bozzi e reduce dalle due sconfitte consecutive contro Grosseto e Città di Castello. Un inizio di stagione tra alti e bassi per i rossoblu, fermi a quota sei punti e con una difesa tutt’altro che imperforabile (undici gol subiti in queste prime 5 giornate, la peggiore insieme a Poggibonsi e Orvietana). Ma non sarà comunque un esame da sottovalutare per gli uomini di Collacchioni, chiamati a far fronte a un avversario determinato ad invertire il trend negativo delle ultime giornate – nonché porre rimedio ad una sterilità offensiva che comincia a preoccupare.

In casa labronica non trova soluzione la questione infortuni. Ancora out i lungodegenti Giuliani e Torromino, ai quali si aggiunge Pecchia di nuovo out per un fastidio muscolare accusato in settimana e Bruno, uscito malconcio dalla gara contro il Ghiviborgo, anche se la sua situazione appare migliore di quanto si pensasse. Non ancora al 100% Luci – rientrato in gruppo solo giovedì – ma il capitano stringerà i denti e sarà della partita, da vedere se dal 1’ o a gara in corso. Davanti a Fogli, mister Collacchioni dovrebbe, dunque, optare per il consueto 3-4-2-1 con il pacchetto arretrato composto dagli affidabili Fancelli, Russo e Karkalis. A centrocampo in cerca di una maglia Ivani (largo a destra), mentre in mediana ci sarà ancora Cretella al fianco di Luci o Belli, con il confermato Lucarelli sulla sinistra. Sulla trequarti sicuro del posto Neri con Rossi o Lo Faso a supporto della punta che dovrebbe essere Rodriguez (in pole su Vantaggiato).

“Affrontiamo una squadra che arriva da due sconfitte consecutive – esordisce il mister amaranto Lorenzo Collacchioni nella consueta conferenza stampa di presentazione del match tenutasi al Magnozzi – e che cercherà quindi di reagire e venir qua a fare un’impresa. Stiamo parlando di un gruppo che la scorsa stagione, con lo stesso allenatore ha raggiunto una salvezza quasi miracolosa. Quest’anno hanno aggiunto elementi di categoria, per questo dico che non ci attende sicuramente una partita facile. Ma in settimana ho visto i ragazzi carichi e sono sicuro che, anche grazie alla spinta dei tifosi, riusciranno ad offrire un’ottima prestazione. Pareggio a Ghiviborgo primo passo falso della stagione? No, non credo, sicuramente non siamo rimasti troppo soddisfatti sia della prestazione che del risultato ma abbiamo giocato in un campo diverso dal nostro, difficile e quindi non lo ritengo un passo falso. C’è tanta voglia di rifarsi, di far divertire il nostro pubblico e abbiamo lavorato duramente per far sì che ciò accada. Riguardo ai problemi in attacco? Io rimango ottimista, gli attaccanti hanno la mia piena fiducia e continuerò a cercare soluzioni per metterli a loro agio, consapevole che i gol, anche a breve, arriveranno. Di certo, i numerosi infortuni che hanno colpito il reparto offensivo non hanno aiutato in quel senso, ma ritengo che sia solo questione di tempo”.

L’attenzione passa poi ai singoli: “Purtroppo anche stavolta dovremo tener conto di qualche defezione, perché non abbiamo recuperato Torromino e Giuliani e, inoltre, si fermato di nuovo Pecchia che non riuscirà ad essere della partita. Anche Bruno sarà out, eravamo pronti al peggio dopo l’infortunio di domenica scorsa, invece la situazione non sembra così complicata. Vantaggiato e Rodriguez di nuovo insieme? Non penso, abbiamo provato soluzioni diverse, ma non lo escludo per le prossime partite. Posso contare su tante caratteristiche diverse e, di settimana in settimana, cercherò di utilizzarle nel modo migliore possibile. Ivani dal 1’ al posto di Bruno? È una possibilità, è pronto per partire titolare. È un ragazzo che ha fatto un precampionato importante, si sta allenando bene e lo ritengo più che affidabile”.

Probabile formazione (3-4-2-1): Fogli; Fancelli, Russo, Karkalis; Pecchia, Luci, Cretella, Lucarelli; Neri, Rossi; Rodriguez.

Condividi: