US Livorno sfida il Pomezia in finale, Angelini: “Entrambe le squadre hanno tutto da perdere”

Livorno (4-2-3-1): Pulidori; Franzoni, Ghinassi, Russo, Giuliani; Gargiulo, Apolloni; Pecchia, Frati, Torromino; Ferretti. All. Angelini

Squalificato Vantaggiato, torna Ferretti dal primo minuto come centravanti. Recuperano Luci e Franzoni. Fischio d'inizio alle 16.30

di Filippo Ciapini

Tutto pronto per la finale di andata tra US Livorno 1915 e Pomezia. La partita del Picchi, in programma domenica 12 marzo alle 16.30, vede gli amaranto a due partite di distanza dalla Serie D. Una sfida che vede i ragazzi di mister Giuseppe Angelini arrivare con non pochi problemi di gestione della pressione. Dopo la rete del vantaggio nella semifinale di ritorno la squadra si è completamente offuscata facendo tornare i fantasmi degli ultimi mesi. Ecco perché questo US Livorno, per la prima volta in tutta la stagione, non parte da favoritissimo. Secondo Angelini però, che ha parlato nella consueta conferenza stampa, entrambe le squadra hanno tutto da perdere: “A differenza delle scorse partite anche i nostri avversari hanno le pensione – ha detto il tecnico – I problemi che abbiamo noi li avrà anche il Pomezia perché come noi si sta giocando la Serie D, partiamo alla pari”. Per quanto riguarda le squadre in campo gli amaranto scenderanno con Pulidori confermatissimo in porta, determinante nel ritorno contro la W3 Maccarese. In difesa confermata la linea a quattro composta da Giuliani e Franzoni ai lati con Ghinassi e Russo al centro. Da monitorare le condizioni di Andrea Luci, che ha accusato un fastidio alla caviglia dopo uno scontro di gioco domenica scorsa. Probabilmente ci sarà e sarà affiancato da Apolloni. Sulla trequarti invece spazio a Torromino, Frati e Pecchia. In attacco, squalificato Vantaggiato, con molta probabilità tornerà titolare Ferretti. Fondamentale per gli amaranto sarà tenere i nervi a bada e non lasciarsi travolgere dalla tensione: “Bisognerà stare attenti a ogni cosa, abbiamo preparato la gara sotto ogni punto di vista. Ci aspettano 180 minuti di fuoco” ha concluso Angelini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Livorno (4-2-3-1): Pulidori; Franzoni, Ghinassi, Russo, Giuliani; Gargiulo, Apolloni; Pecchia, Frati, Torromino; Ferretti. All. Angelini

Pomezia (4-4-2): Pinna; Cristian Oi, Cardinali, Celli, Manga; Lo Pinto, Otero, Fiorentini, Gallo; Teti, Massella. All., Scaricamazza

Condividi: