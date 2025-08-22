Us Livorno – Ternana 1-0. Vittoria all’esordio per gli amaranto!

Sporchi ma vincenti. Gli uomini di Formisano conquistano i tre punti all’esordio al Picchi grazie alla zampata di Marchesi (al secondo timbro in stagione) su assist di Dionisi. Match di certo non entusiasmante quello degli amaranto, ingolfati negli ultimi venti metri ma solidi dalla cintola in giù (Seghetti inoperoso). C’è ancora tanto lavoro da fare in casa Livorno, indubbiamente però una vittoria al debutto in casa, al ritorno tra i professionisti, non può che giovare a tutto l’ambiente. A breve il report e le pagelle del match.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-4-1-2): Seghetti; Noce, Baldi (dal 79′ Biondi), Gentile (dal 46′ Ghezzi); Mawete, Hamlili, Welbeck, Antoni; Marchesi; Panaioli, Dionisi (dal 60′ Malva). All. Formisano

Ternana (3-4-2-1): Vitali; Maestrelli, Capuano, Martella; Donati, McJannet, Vallocchia, Tito; Romeo, Orellana; Ferrante. All. Liverani

Qui sotto la cronaca live del match!

Dentro anche Bonassi e Panattoni per Mawete e Panaioli

