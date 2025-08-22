Us Livorno – Ternana 1-0. Vittoria all’esordio per gli amaranto!
Foto Novi, Us Livorno 1915
Dionisi e compagni bagnano con una vittoria l'esordio al Picchi. Contro gli umbri basta un destro di Marchesi all'alba della seconda frazione per mettere in cascina in primi tre punti in campionato. Prestazione tuttavia rivedibile per gli amaranto ancora alla ricerca dell'assetto migliore.
Sporchi ma vincenti. Gli uomini di Formisano conquistano i tre punti all’esordio al Picchi grazie alla zampata di Marchesi (al secondo timbro in stagione) su assist di Dionisi. Match di certo non entusiasmante quello degli amaranto, ingolfati negli ultimi venti metri ma solidi dalla cintola in giù (Seghetti inoperoso). C’è ancora tanto lavoro da fare in casa Livorno, indubbiamente però una vittoria al debutto in casa, al ritorno tra i professionisti, non può che giovare a tutto l’ambiente. A breve il report e le pagelle del match.
Le formazioni ufficiali:
Us Livorno (3-4-1-2): Seghetti; Noce, Baldi (dal 79′ Biondi), Gentile (dal 46′ Ghezzi); Mawete, Hamlili, Welbeck, Antoni; Marchesi; Panaioli, Dionisi (dal 60′ Malva). All. Formisano
Ternana (3-4-2-1): Vitali; Maestrelli, Capuano, Martella; Donati, McJannet, Vallocchia, Tito; Romeo, Orellana; Ferrante. All. Liverani
Qui sotto la cronaca live del match!
|
Termina il match al Picchi. Vittoria all’esordio per gli amaranto.
|
93'
|
Dentro anche Bonassi e Panattoni per Mawete e Panaioli
|
91'
|
Crampi per Mawete, gioco fermo
|
90'
|
Saranno nove i minuti di recupero
|
86'
|
Livorno che si affida alle ripartenze, umbri che provano a trovare varchi nella difesa labronica
|
82'
|
Ultimi dieci minuti di sofferenza per gli amaranto, alza il baricentro la Ternana
|
79'
|
Dentro Biondi per Baldi
|
77'
|
ESPULSO MARCHESI! Il direttore di gara estrae il rosso dopo il check, amaranto in dieci uomini. Il numero 95 abbandona il terreno di gioco
|
75'
|
Altro check del FVS, gioco fermo
|
72'
|
Giallo per Welbeck
|
69'
|
Calano un po’ i ritmi al Picchi, Livorno in pieno controllo delle operazioni
|
62'
|
Amaranto decisamente più convincenti in questo avvio di ripresa, Ternana che ha accusato il colpo
|
60'
|
Fuori Dionisi dentro Malva
|
57'
|
Cross dalla destra di Marchesi, Antoni svetta ma manda alto
|
55'
|
Vantaggio amaranto convalidato dopo un check al Football Video Support, la sbloccano gli uomini di Formisano
|
48'
|
GOOOLLL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO MARCHESI! Tocco morbido di Dionisi per l’accorrente Marchesi che trafigge Vitali all’altezza del dischetto. Amaranto in vantaggio
|
46'
|
Nessun cambio in casa Livorno, Formisano preferisce attendere ancora per mischiare le carte in tavola
|
Comincia la ripresa al Picchi!
|
Termina il primo tempo al Picchi. Poche emozioni da ambo le parti, probabile qualche cambio nella ripresa nelle file amaranto
|
47'
|
Saranno tre i minuti di recupero
|
46'
|
Cross tagliato di Mawete, Dionisi calcia ma viene murato dalla retroguardia umbra
|
45'
|
Giallo per Ferrante, trattenuta vistosa ai danni di Noce
|
42'
|
Amaranto in gol ma il direttore di gatìra ravvisa un fallo in area, niente da fare per Dionisi e compagni
|
39'
|
Mawete viene steso, punizione dalla trequarti per i labronici
|
37'
|
Cross di Antoni, blocca comodamente Vitali
|
35'
|
Espulso un membro della panchina amaranto, si scaldano gli animi al Picchi
|
32'
|
Il direttore assegna il cartellino giallo a Mawete, dopo la chiamata del Football Video Support
|
29'
|
Football Video Support in corso, probabile cartellino rosso per un giocatore amaranto
|
26'
|
Latitano le occasioni da gol al Picchi, manca un po’ di precisione negli ultimi venti metri in entrambe le metà campo
|
24'
|
Altra palla persa da Panaioli, particolarmente impreciso in questa prima frazione
|
21'
|
Strattonato Marchesi, punizione per gli amaranto
|
18'
|
Batti e ribatti in area amaranto, si salva in qualche modo la squadra di Formisano
|
16'
|
A terra Gentile, gioco fermo
|
13'
|
Inizio a dir poco contratto delle due compagini, gli ospiti si affidano al lancio lungo dalle retrovie, controlla senza patemi la retroguardia amaranto
|
10'
|
Gentile subisce fallo, punizione per gli amaranto
|
6'
|
Inizio partita piuttosto confusionario, gli amaranto provano a guadagnare campo con il possesso palla
|
2'
|
Antoni ci prova da fuori, palla abbondantemente larga
|
Tutto pronto al Picchi. Il direttore di gara fischia l’inizio!
