Us Livorno – Ternana 1-0. Vittoria all’esordio per gli amaranto!

Venerdì 22 Agosto 2025 — 20:50

Foto Novi, Us Livorno 1915

Dionisi e compagni bagnano con una vittoria l'esordio al Picchi. Contro gli umbri basta un destro di Marchesi all'alba della seconda frazione per mettere in cascina in primi tre punti in campionato. Prestazione tuttavia rivedibile per gli amaranto ancora alla ricerca dell'assetto migliore.

di Lorenzo Evola

Sporchi ma vincenti. Gli uomini di Formisano conquistano i tre punti all’esordio al Picchi grazie alla zampata di Marchesi (al secondo timbro in stagione) su assist di Dionisi. Match di certo non entusiasmante quello degli amaranto, ingolfati negli ultimi venti metri ma solidi dalla cintola in giù (Seghetti inoperoso). C’è ancora tanto lavoro da fare in casa Livorno, indubbiamente però una vittoria al debutto in casa, al ritorno tra i professionisti, non può che giovare a tutto l’ambiente. A breve il report e le pagelle del match.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-4-1-2): Seghetti; Noce, Baldi (dal 79′ Biondi), Gentile (dal 46′ Ghezzi); Mawete, Hamlili, Welbeck, Antoni; Marchesi; Panaioli, Dionisi (dal 60′ Malva). All. Formisano

Ternana (3-4-2-1): Vitali; Maestrelli, Capuano, Martella; Donati, McJannet, Vallocchia, Tito; Romeo, Orellana; Ferrante. All. Liverani

Qui sotto la cronaca live del match!

Termina il match al Picchi. Vittoria all’esordio per gli amaranto.

93'

Dentro anche Bonassi e Panattoni per Mawete e Panaioli

91'

Crampi per Mawete, gioco fermo

90'

Saranno nove i minuti di recupero

86'

Livorno che si affida alle ripartenze, umbri che provano a trovare varchi nella difesa labronica

82'

Ultimi dieci minuti di sofferenza per gli amaranto, alza il baricentro la Ternana

79'

Dentro Biondi per Baldi

77'

ESPULSO MARCHESI! Il direttore di gara estrae il rosso dopo il check, amaranto in dieci uomini. Il numero 95 abbandona il terreno di gioco

75'

Altro check del FVS, gioco fermo

72'

Giallo per Welbeck

69'

Calano un po’ i ritmi al Picchi, Livorno in pieno controllo delle operazioni

62'

Amaranto decisamente più convincenti in questo avvio di ripresa, Ternana che ha accusato il colpo

60'

Fuori Dionisi dentro Malva

57'

Cross dalla destra di Marchesi, Antoni svetta ma manda alto

55'

Vantaggio amaranto convalidato dopo un check al Football Video Support, la sbloccano gli uomini di Formisano

48'

GOOOLLL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO MARCHESI! Tocco morbido di Dionisi per l’accorrente Marchesi che trafigge Vitali all’altezza del dischetto. Amaranto in vantaggio

46'

Nessun cambio in casa Livorno, Formisano preferisce attendere ancora per mischiare le carte in tavola

Comincia la ripresa al Picchi!

Termina il primo tempo al Picchi. Poche emozioni da ambo le parti, probabile qualche cambio nella ripresa nelle file amaranto

47'

Saranno tre i minuti di recupero

46'

Cross tagliato di Mawete, Dionisi calcia ma viene murato dalla retroguardia umbra

45'

Giallo per Ferrante, trattenuta vistosa ai danni di Noce

42'

Amaranto in gol ma il direttore di gatìra ravvisa un fallo in area, niente da fare per Dionisi e compagni

39'

Mawete viene steso, punizione dalla trequarti per i labronici

37'

Cross di Antoni, blocca comodamente Vitali

35'

Espulso un membro della panchina amaranto, si scaldano gli animi al Picchi

32'

Il direttore assegna il cartellino giallo a Mawete, dopo la chiamata del Football Video Support

29'

Football Video Support in corso, probabile cartellino rosso per un giocatore amaranto

26'

Latitano le occasioni da gol al Picchi, manca un po’ di precisione negli ultimi venti metri in entrambe le metà campo

24'

Altra palla persa da Panaioli, particolarmente impreciso in questa prima frazione

21'

Strattonato Marchesi, punizione per gli amaranto

18'

Batti e ribatti in area amaranto, si salva in qualche modo la squadra di Formisano

16'

A terra Gentile, gioco fermo

13'

Inizio a dir poco contratto delle due compagini, gli ospiti si affidano al lancio lungo dalle retrovie, controlla senza patemi la retroguardia amaranto

10'

Gentile subisce fallo, punizione per gli amaranto

6'

Inizio partita piuttosto confusionario, gli amaranto provano a guadagnare campo con il possesso palla

2'

Antoni ci prova da fuori, palla abbondantemente larga

Tutto pronto al Picchi. Il direttore di gara fischia l’inizio!
