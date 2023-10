Verso Real Forte Querceta – Us Livorno 1915, Favarin: “C’è voglia di riscatto”

Terzo impegno in una settimana e dall’infermeria giungono finalmente buone notizie: recuperati Giordani e Cesarini, probabile il rientro dal 1' di Luci. In dubbio Nizzoli, non convocato Fancelli

di Lorenzo Evola

Terzo impegno nell’arco di una settimana per gli uomini di mister Favarin. Dopo il deludente ko subito in casa per mano del Tau – ormai vera e propria bestia nera degli amaranto – lenito in parte dal successo ai rigori nell’infrasettimanale di Coppa Italia Serie D contro il Ghiviborgo per Luci e compagni è di nuovo tempo di campionato. Ad attendere i labronici nella settima giornata del girone E, il Real Forte Querceta, compagine guidata in panchina da una vecchia (recente) conoscenza dell’ambiente amaranto, ovvero quel Nicola Sena, livornese, nonché allenatore del Picchi dal 2016 al 2023. Un avversario da non sottovalutare i gialloblù, reduci tuttavia da un avvio di stagione a dir poco complicato (a quota quattro dopo sei turni) e inchiodati, di conseguenza, in ultima posizione a pari punti con Sangiovannese, Ponsacco e Sansepolcro. Per il Livorno, dunque, una chance da sfruttare per lasciarsi definitivamente alle spalle l’ultima debacle al Picchi contro i lucchesi e rilanciarsi subito tra le zone nobili della graduatoria, nonché lanciare un segnale forte alle altre pretendenti al sogno chiamato Serie C. Contro i versiliesi mister Favarin dovrà, come al solito, fare i conti con qualche defezione ma dall’infermeria giungono finalmente anche buone notizie. Si sono allenati in gruppo infatti sia Giordani che Cesarini, i due pezzi da novanta del reparto offensivo labronico, pronti dunque a tornare titolari al fianco di Cori. Sempre out invece Sabattini (la speranza è di rivederlo al massimo tra un paio di settimane), oltre al lungodegente Bartolini. Non sono previsti grandi sconvolgimenti a livello di formazione, di fronte a Biagini dunque ci saranno ancora Nizzoli (non al 100% ma stringerà i denti) e Brisciani sulle corsie con il duo Ronchi – Brenna al centro della retroguardia. Probabile il ritorno dal 1’ di Luci in mediana insieme a Bellini e Nardi. Non convocato Fancelli per il quale slitta quindi il rientro in campo.

“Non abbiamo tempo di guardarci indietro ma pensare subito alla gara di domani – ha esordito mister Favarin durante la consueta conferenza stampa di presentazione del match -, dobbiamo cercare di riprendere il cammino, la sconfitta contro il Tau è stata pesante certamente, è stato sbagliato quasi tutto, ma abbiamo l’occasione per ripartire, consci del fatto che domani non sarà semplice, contro di noi gli avversari faranno sempre la partita della vita com’è giusto che sia. C’è voglia di riscatto da parte dei ragazzi e l’hanno dimostrato già nel turno di Coppa Italia di mercoledì. La difesa a tre? Può essere una soluzione anche più avanti, ci permette di utilizzare in modo diverso le quote, contro il Ghiviborgo ci siamo mossi bene anche se fin ora non ci abbiamo lavorato più di tanto”. L’attenzione si sposta poi sui singoli: “Cesarini e Giordani? Si sono allenati in gruppo, quindi domani sono convocati. Nizzoli invece ha avuto qualche problema, vediamo domani che scelte faremo. Fissore e Fancelli? Matteo ha bisogno di tempo, è stato fuori diverso tempo e con la sua struttura fisica è normale che ci voglia un po’ di più per trovare la forma. Lo stesso vale per Fancelli, si sta impegnando tanto ma deve anche adattarsi ad una squadra diversa da quella dell’anno scorso”.

Probabile formazione (4-3-1-2): Biagini; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini, Luci, Nardi; Cesarini; Giordani, Cori.

