Verso Sangiovannese – Us Livorno 1915, Esposito: “Tre punti per continuare la nostra crescita”

Vincenzo Esposito, mister dell'Us Livorno

Amaranto in cerca di rilancio al Fedini contro la Sangiovannese di Firicano. Esposito verso la conferma del 4-2-3-1, con Fancelli e Benassi al centro della retroguardia e il duo Luci - G. Neri in mediana. El Bakthaoui in pole su F. Neri per una maglia da titolare sulla trequarti. In attacco ancora Lucatti

di Lorenzo Evola

Dopo il pareggio casalingo raggiunto in extremis contro il Flaminia è di nuovo tempo di campionato per gli uomini di Esposito. La diciannovesima giornata propone agli amaranto l’insidiosa trasferta in quel di San Giovanni Valdarno contro la Sangiovannese di mister Firicano, solida compagine di metà classifica (seconda miglior difesa del torneo), già corsara all’andata al Magnozzi proprio contro i labronici (0-2 il risultato finale). I biancoazzurri, reduci da uno scialbo 0-0 ottenuto in casa dell’Ostia Mare, sono chiamati ad una prestazione di tutt’altro tipo se vogliono mantenere accesa la speranza playoff. Gli stessi playoff, obiettivo minimo ad inizio stagione, oramai visti invece come unica tortuosa via d’accesso verso il sogno chiamato Serie C da un Us Livorno che viaggia a distanza siderale dalla vetta (-13 dalla capolista Pianese) e in cerca di quella vittoria che manca dal match rocambolesco contro il Poggibonsi di oltre un mese fa. Uscire dal “Fedini” con i tre punti in saccoccia sarebbe un bel toccasana sia per la classifica che per il morale della truppa di Esposito. Riguardo alla formazione, l’ex mister del Prato dovrebbe confermare il 4-2-3-1 delle ultime uscite, con Lorenzoni (o Zanolla), Benassi, Fancelli e Giuliani di fronte a Fogli. In mediana ancora spazio al tandem Luci – G. Neri, mentre sulla trequarti dovrebbe farcela El Bakthaoui, in recupero da un fastidio muscolare accusato in settimana. Sarà staffetta con F. Neri, anche lui non ancora al top della condizione. Di Frati e Greselin le altre due maglie alle spalle dell’unica punta che sarà Lucatti. “Contro il Flaminia credo che abbiamo disputato nel complesso una buona partita – esordisce il mister Vincenzo Esposito durante la conferenza di presentazione della gara –, non solo nel finale, e lo stesso vale per il match contro il Gavorrano. Chiaro che sono risultati che lasciano un po’ di rammarico, ma la strada è quella giusta. Adesso però servono i tre punti per far sì che questo percorso di cresciti continui nel migliore dei modi, altrimenti si rischia di vanificare tutto. Domani affrontiamo una squadra forte, rocciosa ma sono sicuro che faremo un’ottima prestazione. El Bakthaoui? Sta meglio, si è allenato con il gruppo, ma non è al 100% per forza di cose. Valuterò domani se farlo partire dal 1’. Neri? Sono contento per il gol, sta ritrovando la condizione ottimale ma viene da un lungo stop e devo tutelarlo. Russo? Per noi è un elemento importante, anche a livello di gruppo, ha subito questo avvicendamento tecnico ed è stato penalizzato così come Giampà, dal fatto che la coppia Fancelli – Benassi sta facendo bene”.

Probabile formazione (4-2-3-1): Fogli; Lorenzoni, Benassi, Fancelli, Giuliani; Luci, G. Neri; Frati, Greselin, El Bakthaoui; Lucatti.

Condividi: