Vis Pesaro-Livorno 3-0. Pomeriggio da dimenticare per gli amaranto

Altro stop per Dionisi e compagni, condannati alla terza sconfitta di fila da un approccio al match in terra marchigiana davvero negativo. Fanno festa i biancorossi grazie ai timbri di Stabile, Paganini e Vezzoni, per gli amaranto (in dieci uomini a causa dell'espulsione in avvio di Noce) una sola nitida occasione vanificata da Marchesi. Si salvano solo Seghetti e Di Carmine, difesa da brividi, male anche Antoni

di Lorenzo Evola

Notte fonda in casa Livorno. Gli uomini di Formisano incassano la terza sconfitta consecutiva e restano inchiodati a quota tre punti dopo quattro giornate. Match segnato da un avvio terribile per gli amaranto, sotto dopo neanche due minuti per il timbro di Stabile (grave errore di Antoni) e costretti all’inferiorità numerica per l’espulsione di Noce (fallo da ultimo uomo su Giovannini) poco più tardi. I biancorossi trovano il raddoppio con Paganini alla mezz’ora mentre Marchesi fallisce il colpo del possibile 2-1 sparando addosso a Pozzi in uscita su assist di Di Carmine. Nella ripresa i marchigiani gestiscono senza troppi patemi e chiudono i conti nel finale con il timbro di Vezzoni che batte Seghetti anche grazie ad una deviazione di Baldi. Poco o nulla da segnalare invece tra le file dei labronici con il fiato corto a causa dell’uomo in meno. Gli amaranto, insomma, incappano in un altro pomeriggio da dimenticare e lasciano per strada altri punti preziosi. Forse è presto per parlare di vera e propria crisi. O forse no.

La cronaca

Formisano parte con un 3-5-1-1 piuttosto abbottonato, con Odjer a dar man forte ad Hamlili e Welbeck, e Marchesi a supporto dell’unica punta Di Carmine. Ma il match al Benelli per gli amaranto, è sin da subito in salita. Dopo neanche tre giri d’orologio i padroni di casa la sbloccano con Stabile, bravo ad approfittare dello svarione difensivo di Antoni che rinvia malissimo proprio sui piedi del centravanti biancorosso, freddo nel trafiggere Seghetti da distanza ravvicinata. I guai non sono finiti però, in casa amaranto, anzi. Al 5’ Noce cade rovinosamente su Giovannini lanciato a rete, il direttore di gara non ravvisa il fallo ma viene richiamato al FVS dalla panchina marchigiana. Il check convince l’arbitro a cambiare idea e dunque rosso per il centrale ex Legnago e Livorno in inferiorità numerica. Un avvio horror insomma per Di Carmine e compagni, chiamati inevitabilmente a concedere spazi e occasioni agli uomini di Stellone, vicini al raddoppio con i vari Stabile, Pucciarelli e Nicastro. Raddoppio che arriva puntuale alla mezz’ora con Paganini, che spara un missile sul primo palo su assist di Giovannini e piega ancora una volta un incolpevole Seghetti. Gli amaranto subiscono il colpo ma, come una manna dal cielo, avrebbero la palla per riaprire (o almeno dare un senso) al match al 36’, quando Di Carmine si inventa un assist al bacio per Marchesi. Il numero 95 si invola verso la porta di Pozzi ma si fa ipnotizzare dall’estremo difensore di casa. Annusato il pericolo la Vis torna a farsi vedere dalle parti di Seghetti e sfiora il tris con Nicastro che centra la traversa da ottima posizione sugli sviluppi di una mischia in area.

Nella ripresa la band di Stellone abbassa saggiamente i ritmi e gestisce il possesso palla senza affondare troppo nella martoriata difesa labronica. Formisano prova a sparigliare le carte inserendo Cioffi, Panaioli e Mawete ma l’uomo in meno si fa sentire tra la formazione amaranto che, eccezion fatta per alcuni estemporanei tentativi di Marchesi dalla distanza, non riescono a creare grattacapi alla compagine marchigiana. Nel finale si aprono gli spazi nella metà campo amaranto e allora la Vis ne approfitta per arrotondare il punteggio con Vezzoni, fortunato nel superare Seghetti con il destro da dentro l’area, sfruttando anche una deviazione beffarda di Baldi. Nel recupero Paganini colpisce il palo, Dionisi cerca il gol della bandiera ma non è giornata.

Le pagelle

Seghetti 6: Incolpevole sui gol subiti, si dimostra attento nelle altre occasioni in cui viene chiamato in causa.

Baldi 5: Forse il meno peggio della retroguardia di Formisano ma di certo non brilla, specie nella prima frazione, quando fatica a leggere i movimenti dei vari Nicastro, Pucciarelli e Stabile. Sfortunato sulla deviazione del 3-0 che spiazza Seghetti ma anche in quel caso era in ritardo.

Noce 4: Il suo match dura appena 5 minuti. Perde un pallone sanguinoso e, da ultimo uomo, frana su Giovannini lanciato in porta, costringendo l’arbitro ad estrarre il rosso. Un episodio che risulterà fatale agli amaranto. Decisivo in negativo.

Nwachukwu 5: Gettato nella mischia per il forfait nel riscaldamento di Ghezzi, non offre mai la sensazione di sicurezza al reparto. Qualche chiusura ma anche tante, troppe incertezze.

Biondi 5.5: Si dedica soprattutto al sacrificio in fase difensiva, non ha modo di affacciarsi con continuità dalla metà campo in su. A corto di fiato nella ripresa, lascio spazio a Mawete per l’ultima mezz’ora. (dal 57’ Mawete 6: Quanto meno ci prova. Chiede un rigore per un pestone ricevuto in area, l’arbitro non è della stessa idea)

Hamlili 5.5: Al piccolo trotto in mediana, comprensibile vista l’inferiorità numerica degli amaranto. Di prova anche da fuori ma la mira non è quella dei giorni migliori. Formisano lo toglie prima dell’ora di gioco (dal 57’ Cioffi 5.5: Qualche sgasata e poco altro nel finale).

Odjer 5.5: Proposto dal 1’ da Formisano in un match che si rivela subito in salita. Si vede che ha bisogno di entrare in sintonia con i compagni. Difficile valutarlo nel pomeriggio in terra marchigiana, nel quale tutto il gruppo labronico ha fatto fatica (dal 57’ Panaioli 5.5: Chi l’ha visto? Un fantasma nell’ultima mezz’ora)

Welbeck 5.5: Come i colleghi di reparto prova a tamponare in qua e in là ma finisce per girare a vuoto in mezzo al campo (dal 84′ Panattoni sv).

Antoni 5: Pronti via e regala il vantaggio alla Vis con uno svarione tragicomico in fase di rinvio, condizionando l’andamento del match. Anche lui non si riprende dall’errore commesso e si rivela più impreciso del solito.

Marchesi 5: Al rientro dalla squalifica, ci prova subito con un destro da oltre 30 metri che però non trova fortune. Alla mezz’ora avrebbe una ghiottissima chance per dare un senso alla partita ma spara addosso a Pozzi dopo il tocco geniale di Di Carmine, azzerando le ulteriori chance rimaste per i labronici. Prova a riscattarsi nella ripresa ma Pozzi gli dice ancora no.

Di Carmine 6: Costretto ad una gara di sacrificio sin dall’alba del match, inventa un assist visionario per Marchesi che però spreca tutto. Nei secondi 45’ la benzina finisce e cala con il passare dei minuti (dal 75’ Dionisi sv)

All. Formisano 5: Aldilà dell’espulsione che, di fatto, chiude i giochi dopo 5′, l’approccio alla gara dei suoi è a dir poco rivedibile e indirizza l’intero match. Ci si aspettava una reazione dopo i recenti ko, un moto d’orgoglio quanto meno a livello caratteriale. E invece il Livorno visto al Benelli è apparso da subito quasi impaurito e la scelta di un 3-5-1-1 piuttosto abbottonato non fa che rinforzare questa sensazione. Urgono rimedi al più presto perchè la panchina inizia già a scricchiolare.

Le formazioni ufficiali:

Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi; Beghetto, Di Renzo, Ceccacci; Tavernaro, Paganini, Pucciarelli, Vezzoni; Giovannini; Nicastro, Stabile. All. Stellone

Us Livorno (3-5-1-1): Seghetti; Baldi, Noce, Nwachukwu; Biondi, Welbeck, Hamlili, Odjer, Antoni; Marchesi; Di Carmine. All. Formisano

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Benelli. Terzo ko consecutivo per gli amaranto, in inferiorità per tutto l’arco dei novanta minuti. 90' Saranno cinque i minuti di recupero 90' Paganini si accentra e libera il destro, la sfera si infrange sul montante per poi terminare tra le braccia di Seghetti 88' TRIS DELLA VIS PESARO. Vezzoni calcia e trova la deviazione decisiva di Baldi che spiazza Seghetti. Partita chiusa al Benelli 82' Fuori anche Welbeck per Panattoni 79' Prova ad alzare il baricentro la squadra di Formisano ma i padroni di casa non concedono spazi negli ultimi venti metri 74' Cioffi pennella per Marchesi che spara di sinistro da posizione defilata, risponde presente Pozzi ancora una volta 73' Ammonito anche Ceccacci per un fallo su Mawete 71' Giro palla della Vis, Livorno che adesso accusa un po’ di stanchezza dovuta all’inferiorità numerica 69' Marchesi ci riprova da 50 metri, palla altissima sopra la traversa 62' Antoni si sgancia sulla sinistra e crossa sul secondo palo, anticipato Mawete al momento del dunque 60' Atterrato Mawete in area, per il direttore di gara non c’è niente 57' Dentro Cioffi, Panaioli e Mawete per Biondi, Hamlili e Odjer 53' Fallo di Hamlili su Pucciarelli, punizione per i biancorossi 46' Nessun cambio da entrambe le parti Comincia la ripresa al Benelli! Termina il primo tempo al Benelli. Amaranto sotto di due gol e in dieci uomini per il rosso a Noce 52' Nulla di fatto, il direttore di gara nega il penalty ai padroni di casa 51' Ennesimo check al FVS, reclama un rigore la Vis Pesaro per un fallo di Nwachukwu 50' Traversa di Nicastro! Mischia in area, il centravanti di Stellone centra il montante da pochi passi 49' Siluro di Paganini da fuori area, si distende Seghetti che concede il corner 45' Saranno sei i minuti di recupero 44' Paganini serve Pucciarelli che controlla e calcia, palla di poco sopra la traversa 42' Di Renzo sale e ci prova dai venti metri, controlla senza problemi Seghetti 41' Lancio impreciso di Antoni, non ci arriva Marchesi 38' Ultimi scampoli di primo tempo, l’impressione è che il recupero sarà corposo 36' Cosa si divora Marchesi! Di Carmine tocca per il 95 che, solo davanti a Pozzi, colpisce proprio l’estremo difensore in uscita 33' Si complica il match per gli amaranto, schiacciati nella propria metà campo e incapaci di guadagnare metri 31' RADDOPPIA LA VIS! Giovannini tocca per Paganini che non ci pensa due volte e scarica un missile all’incrocio dei pali, non può nulla Seghetti 28' Vezzoni sfonda a sinistra e calcia, devia in angolo Nwachukwu 25' Giallo per Antoni che sbraccia vistosamente un avversario 22' Altra combinazione dei biancorossi, stavolta è Baldi a chiudere in corner 21' Hamlili carica da fuori area, conclusione sballata 20' Momento complicato per gli uomini di Formisano, in balia del fraseggio dei padroni di casa 18' Ancora Stabile con il destro, blocca Seghetti 17' Altro check del FVS, ma stavolta l’arbitro non concede il rigore agli amaranto che reclamavano una trattenuta in area su Di Carmine 12' Pucciarelli tenta il destro a fuori, palla oltre il montante 10' Avvio di gara disastroso per i labronici, sotto di un gol e in inferiorità numerica dopo appena dieci giri d’orologio 7' ESPULSO NOCE! Dopo il check il direttore di gara estrae il cartellino rosso al difensore di Formisano, reo di aver atterrato Giovannini lanciato in porta 4' Check in corso del FVS per un papabile rosso ai danni di Noce 3' Pucciarelli! Sbanda la difesa amaranto, Seghetti si supera sull’ex Chievo che calcia a botta sicura 2' GOL DELLA VIS PESARO! Cross dalla sinistra, Antoni rinvia male, Stabile si ritrova la sfera tra i piedi e fulmina Seghetti da distanza ravvicinata. Amaranto subito sotto in questo avvio 2' Marchesi ci prova subito da fuori, blocca Pozzi Il direttore di gara fischia l’inizio della contesa. Comincia il match al Benelli!

