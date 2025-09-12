Vis Pesaro – Us Livorno 1915, Formisano: “Test difficile ma siamo pronti. Stiamo cambiando pelle, i risultati arriveranno”

Il mister Alessandro Formisano durante la conferenza di presentazione del match

Amaranto in cerca di riscatto dopo lo scivolone interno contro il Guidonia. La quarta giornata propone la trasferta in terra umbra in casa dei biancorossi di mister Stellone, reduci dalla sconfitta di misura ad Arezzo e ancora in cerca della prima vittoria. Formisano recupera Marchesi dalla squalifica. Gentile verso il ritorno dal 1', Cioffi in pole sulla trequarti

di Lorenzo Evola

Un ko inaspettato quanto doloroso. Si può riassumere così l’ultima infelice uscita in campionato per gli uomini di Formisano, sconfitti di misura – ma con un risultato potenzialmente anche più rotondo – dal Guidonia, corsaro al Picchi grazie al timbro di Bernardotto nella ripresa. Una battuta d’arresto che desta apprensione in casa Livorno, poiché se da un lato dopo soli tre turni sarebbe irragionevole volgere lo sguardo con timore alla classifica, è soprattutto il modo in cui sono maturati i risultati di questo avvio di stagione a non lasciar dormire sogni tranquilli. Lo stop contro la Juve Next Gen poteva ritenersi in un certo senso immeritato (pur senza brillare anche in tal caso), mentre domenica scorsa contro i laziali Dionisi e compagni sono apparsi abulici, compassati, confusionari in fase di possesso, confermando quella fatica tremenda nel creare nitide occasioni da gol nell’arco dei 90’ già palesata nelle gare precedenti. Ma pure la solidità difensiva, vero punto di forza fin qui degli amaranto, è venuta meno, con il trio Baldi – Noce – Monaco preso spesso d’infilata dalla rapidità dei dirimpettai di Ginestra e solo un ottimo Ciobanu (l’unica nota lieta di serata) ha evitato un passivo maggiore.

Chiaro è che non serve a niente cadere in giudizi affrettati, ogni squadra ha bisogno del tempo per trovare l’amalgama giusta, in particolare se ricostruita da zero come quella labronica, nella quale tra l’altro tanti elementi cardine sono giunti nelle ultime settimane. Tuttavia, aldilà dei singoli interpreti, di un reparto d’attacco orfano di un puro centravanti di peso, di una mediana dalla qualità non eccelsa, è forse la mancanza di una vera e propria identità di gioco il segnale più preoccupante dell’avvio di stagione della truppa di Formisano. Il tempo per raddrizzare la rotta non manca, ma le altre non aspettano e il rischio di restare invischiati nelle sabbie mobili del fondo della graduatoria deve far scattare un campanello d’allarme al mister ex Perugia ed al suo staff.

Insomma c’è ancora tanto da fare per gli amaranto, chiamati a riscattarsi nella quarta giornata del Girone B in casa della Vis Pesaro (calcio d’inizio domenica alle 17.30) compagine marchigiana reduce dalla sconfitta di misura in casa dell’Arezzo capolista. I biancorossi guidati in panchina da Roberto Stellone – quart’ultimi – cercano ancora la prima gioia in campionato e faranno di tutto, quindi, per uscire con il bottino pieno dallo stadio Benelli. Un match ostico per Dionisi e compagni, i quali però potranno fare affidamento sul ritorno dalla squalifica di Marchesi e dal probabile recupero dagli acciacchi di Gentile e Haveri. In porta torna titolare Seghetti, nonostante la grande prestazione offerta contro il Guidonia da parte di Ciobanu. Dovrebbe rivedersi tra i titolari appunto Gentile, ormai guarito dal guaio fisico che lo ha tenuto fuori 2 settimane, insieme a Monaco e Noce. Sulla destra è vivo il ballottaggio tra Mawete e Biondi, mentre Odjer cerca spazio in mediana ma è sfavorito rispetto al duo Hamlili – Welbeck. Sicuro del posto Marchesi sulla trequarti al fianco di Cioffi (in pole su Dionisi), mentre ci sarà ancora Di Carmine nel ruolo di centravanti.

“Noi siamo partiti con un determinato progetto tattico e con dei calciatori con i quali abbiamo fatto buona parte del ritiro – esordisce il mister Alessandro Formisano durante la consueta conferenza stampa di presentazione del match -, dalla seconda settimana di campionato in poi, invece, abbiamo registrato davvero tanti acquisti. Siamo andati incontro ad un cambiamento di pelle che richiede un momento di adattamento, il match contro il Guidonia ci ha fatto capire che c’è ancora tanto lavoro da fare in tal senso. Domenica scorsa siamo stati disordinati dal punto di vista della mentalità, ma la prestazione non è stata così negativa. Se diamo un’occhiata alle statistiche abbiamo prodotto di più rispetto all’esordio al Picchi con la Ternana, ci sono costati cari quei nove minuti nei quali siamo stati lunghi, abbiamo perso le distanze e i duelli. E non a caso abbiamo subito gol. Ma nel complesso potevamo raccogliere di più, dunque dobbiamo restare uniti e compatti perchè si sta creando un bel gruppo e sono certo che il tempo ci darà ragione. Riguardo al match di dopo domani, la Vis Pesaro è una squadra importante e che lo scorso anno è stata nei piani alti della classifica dall’inizio alla fine e per di più con lo stesso allenatore e la stessa identità. Se guardiamo la classifica dopo sole tre giornate cadiamo in errore, vengono da un’ottima prestazione in casa dell’Arezzo, hanno pareggiato in casa di un’altra realtà di livello come il Pineto. Insomma è una gara da prendere con le pinze ma penso che non esista partita migliore per dimostrare che noi ci siamo. Voglio delle risposte in termini di concretezza e mentalità, se diventiamo squadra, con un’idea ben precisa, poi i risultati arriveranno di conseguenza”.

“Sul rientro di Marchesi? Federico è un giocatore centrale del progetto – continua l’ex allenatore di Perugia e Pianese -, sono contento del suo rientro, così come quello di Haveri e di Gentile, i quali a piccoli passi hanno smaltito i rispettivi acciacchi. Sull’attacco spuntato? Non credo sia tanto un discorso di singoli, dipende da ciò che fanno più che dal numero in sé. Con il Guidonia c’è stata una mancanza di attitudine, di giocare con coraggio e quindi anche là davanti abbiamo faticato. Contro la Vis Pesaro vedremo qualcosa di diverso sicuramente. Ciobanu? Abbiamo fatto una scelta forte in porta perchè crediamo nel valore del ragazzo. Vogliamo trasformarlo in un patrimonio della società. Odjer e Peralta? Sono a disposizione, vedremo se e quanto faranno parte della gara.”

Probabile formazione (3-4-1-2): Seghetti; Gentile, Monaco, Noce; Biondi, Welbeck, Hamlili, Antoni; Marchesi, Cioffi; Di Carmine

