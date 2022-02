Storico accordo tra Goldoni e Us Livorno 1915. Sconti per tifosi e amanti del teatro

Gli abbonati del Livorno Calcio potranno godere di una scontistica importante sulle stagioni del teatro Goldoni e, dall’altra parte, gli abbonati del Goldoni avranno anch’essi uno sconto sugli abbonamenti della squadra amaranto

di Lorenzo Evola (foto Lorenzo Amore Bianco)

Calcio e teatro sono da sempre due realtà apparentemente distanti. Questi due anni poi, hanno privato entrambe dell’unico tratto in comune: il pubblico. Perché l’una e l’altra hanno nel proprio Dna l’insopprimibile desiderio di socialità condivisa e di gioia da condividere. Lo stesso pubblico che, adesso però, ha voglia di tornare ad emozionarsi per un’opera lirica o di esultare per un gol sotto la Nord.

Nasce proprio dall’intento di unire sport e cultura, l’accordo di partenariato siglato lunedì 7 febbraio, tra Unione Sportiva Livorno 1915 e Fondazione Teatro Goldoni. All’interno dell’affascinante cornice del teatro di via Mayer, il presidente amaranto Paolo Toccafondi e il direttore della Fondazione Goldoni Mario Menicagli, hanno infatti firmato il protocollo d’intesa in presenza del sindaco (e presidente della Fondazione Goldoni) Luca Salvetti, dell’intera squadra labronica e del Club manager Igor Protti.

Una partnership che sarà valida fino al 2023 e che di fatto rappresenta un unicum in Italia, come spiegano i due firmatari: “Quello che sigliamo oggi – affermano all’unisono Toccafondi e Menicagli – è un accordo senza precedenti e, senza alcuna presunzione, vuole lanciare un messaggio: impegnarsi tutti insieme per recuperare modi e spazi di frequentazione. Abbiamo deciso di unire le nostre due realtà in un proficuo rapporto di partenariato, in modo che il pubblico di entrambe possa avere facilitazioni e informazioni per vivere e partecipare lo sport e la cultura, moltiplicando le occasioni di svago, di incontro e di relazioni. Incentivare le persone a riempire il più possibile due strutture come lo stadio e il nostro teatro, che in questi due anni hanno sofferto tantissimo la situazione, è, dunque, il nostro obiettivo principale”.

“Gli abbonati del Livorno Calcio potranno godere di una scontistica importante – chiosa Menicagli spiegando i benefici della partnership – sulle stagioni del teatro Goldoni e, dall’altra parte, gli abbonati del Goldoni avranno anch’essi uno sconto sugli abbonamenti della squadra amaranto. Questo è stato il primo passo tangibile dell’accordo, ma non sarà l’unico, abbiamo già in mente delle giornate dedicate agli abbonati all’interno della Fondazione Goldoni e tanto altro ancora”.