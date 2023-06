Il Borgo Cappuccini conquista la decima Risi’atori

Servizio fotografico realizzato da Lorenzo Amore Bianco e Giulia Bellaveglia. Potete scorrere tutte le foto cliccando sull'icona celeste sopra al titolo

Con la vittoria della 44ª edizione della Coppa Tito Neri Risi'atori è la "decima" vittoria per l'armo bianconero nell'albo d'oro. Per il Venezia, 2° posto, è la 37ª volta sul podio. Salvetti: "Gara strepitosa, erano anni che non vedevamo un testa a testa così". L'Ovosodo nel femminile e il Borgo Cappuccini negli juniores vincono nella rispettiva categoria alla Bellana

Insidiato dall’inizio alla fine dal Venezia, il Borgo Cappuccini ha vinto la 44ª edizione della Coppa Tito Neri Risi’atori (7.600 metri dalla Meloria alla Darsena Vecchia). Si tratta della “decima” vittoria per l’armo bianconero nell’albo d’oro come ha ricordato durante la telecronaca, realizzata da Fondazione Lem, da Fabrizio Pucci (erano 9 successi, ora sono 10, più 7 secondi posti e 12 bronzi). Il Borgo, vincitore nel 2022, ha vinto anche il Trofeo Liberazione il 25 aprile. Secondo posto per l’equipaggio biancorosso al termine di una gara che ha visto i vogatori del Venezia cercare di avvicinare i vincitori fino alla fine. Per il Venezia è la 37ª volta sul podio (con 20 successi, ora 7 secondi posti, e 10 terzi posti). La classifica finale della gara a 10 remi: Borgo Cappuccini, Venezia, Ardenza, Salviano, Pontino, Labrone, Ovosodo e San Jacopo. Il sindaco Salvetti a caldo intervistato da Simona Poggianti: “Gara strepitosa, erano anni che non vedevamo un testa a testa così. Complimenti a tutti in particolare al San Jacopo che ha onorato la manifestazione. Inoltre vedere le spallette piene è un risultato che volevamo e la formula di mostrare la gara ha funzionato”. A seguire in piazza Mazzini la replica della gara sul maxischermo, le premiazioni e lo spettacolo di Stefano Santomauro. In mattinata, nella zona della Bellana, l’Ovosodo nel femminile e il Borgo Cappuccini negli juniores vincono nella rispettiva categoria.

