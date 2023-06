Straborgo, il duo Rebel e Nick apre il concerto dei Gary Baldi Bros

Rebecca "Rebel" Toschi e Nicola "Nick" Barontini vi aspettano super numerosi dalle 21:45 alle 22:15 in piazza Mazzini. Rebecca nel 2014 ha partecipato a Ti lascio una canzone su Rai 1 duettando con cantanti come Fausto Leali e Noemi

Il duo Rebel e Nick venerdì 2 giugno a Straborgo aprirà il concerto dei Gary Baldi Bros. Rebel nel 2014 ha partecipato alla settima edizione del programma Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici su Rai 1 duettando con cantanti come Fausto Leali e Noemi e nel 2015 ha partecipato alla selezione per l’Eurovision Song Contest. Rebecca “Rebel” Toschi e Nicola “Nick” Barontini vi aspettano super numerosi dalle 21:45 alle 22:15 in piazza Mazzini. Per seguire il duo su Facebook e YouTube il contatto è Rebecca Toschi Official.

Condividi: